Компания "Боинг" попросила клиентов поискать незакреплённые болты в моделях самолётов 737 Max

Авиакомпании обнаружили очередная проблему обнаружилась на самом проблемном лайнере.
Американская авиастроительная компания попросила клиентов во всём мире проверить модели самолётов Boeing 737 на предмет незакреплённого болта в конструкции. Как сообщает телеканала CNBC, первой неисправность выявила неназванная международная авиакомпания. Затем уже авиастроитель обнаружил болт с отсутствующей гайкой в одном ещё не проданном лайнере.
Поэтому компания Boeing обратилась с просьбой к эксплуатантам проверить, всё ли в порядке с болтами в системе управления рулем направления. По словам представителей компании, такая проверка займёт не более двух часов, а Boeing со своей стороны обещает проверять каждый новый самолёт перед отгрузкой заказчику.
Добавим, что Boeing 737 Max — одна из самых проблемных моделей в линейке компании. После двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах в Эфиопии и Индонезии, где суммарно погибли 346 человек, использование 737-ых приостановили на два года. Как выяснилось в ходе расследования, обе катастрофы случились из-за ошибки в программе MCAS, которая должна была автоматически парировать опасное задирание носа самолёта.
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А нет таких проблем!
Ура!
Нет самолётов - нет проблем.
Мдя. Хорошо рассчитан самолет однако, коли у него нос стремится к задиранию. Я конечно ни хрена не разбираюсь в аэродинамике и самолетостроении вообще, но как бэ... Там гироскоп-то вообще есть хоть?
Дауж, развалюшка.
Исправь дебил. или проверяй перед тем ка с(пи)зженное перепостивать
А они если и летают - то недалеко и не долго. В отличие от самолётов.
А вообще - 737 Max просто "проклятый" самолёт , уже столько проблем собрал...