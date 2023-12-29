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Компания "Боинг" попросила клиентов поискать незакреплённые болты в моделях самолётов 737 Max

Компания "Боинг" попросила клиентов поискать незакреплённые болты в моделях самолётов 737 Max

Автор:
29 декабря 2023 19:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boeing 737 Max   авиакомпании   боинг   болт   неисправность   система управления   
3998
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Авиакомпании обнаружили очередная проблему обнаружилась на самом проблемном лайнере.

Американская авиастроительная компания попросила клиентов во всём мире проверить модели самолётов Boeing 737 на предмет незакреплённого болта в конструкции. Как сообщает телеканала CNBC, первой неисправность выявила неназванная международная авиакомпания. Затем уже авиастроитель обнаружил болт с отсутствующей гайкой в одном ещё не проданном лайнере.


Поэтому компания Boeing обратилась с просьбой к эксплуатантам проверить, всё ли в порядке с болтами в системе управления рулем направления. По словам представителей компании, такая проверка займёт не более двух часов, а Boeing со своей стороны обещает проверять каждый новый самолёт перед отгрузкой заказчику.

Добавим, что Boeing 737 Max — одна из самых проблемных моделей в линейке компании. После двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах в Эфиопии и Индонезии, где суммарно погибли 346 человек, использование 737-ых приостановили на два года. Как выяснилось в ходе расследования, обе катастрофы случились из-за ошибки в программе MCAS, которая должна была автоматически парировать опасное задирание носа самолёта.

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Метки: Boeing 737 Max   авиакомпании   боинг   болт   неисправность   система управления   
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21  комментарий
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7k
Кружок 11 часов назад
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6k
S__D 6 часов назад
Авиакомпании обнаружили очередная проблему обнаружилась на самом проблемном лайнере.
.

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68k
doker 7 часов назад
Давайте посмотрим на проблемы наших самолётов!
А нет таких проблем!
Ура!
Нет самолётов - нет проблем.
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1k
Vladislav 8 часов назад
737 сраное корыто !
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110
Pasha Panfilov 9 часов назад
"обе катастрофы случились из-за ошибки в программе MCAS, которая должна была автоматически парировать опасное задирание носа самолёта."
Мдя. Хорошо рассчитан самолет однако, коли у него нос стремится к задиранию. Я конечно ни хрена не разбираюсь в аэродинамике и самолетостроении вообще, но как бэ... Там гироскоп-то вообще есть хоть?
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14k
..: Атеист :.. 10 часов назад
"Ув. пассажиры, у нас что-то дребезжит в двигателе, не мог бы кто-нибудь выйти на крыло и послушать где дребезжит" ))
Дауж, развалюшка.
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110
Pasha Panfilov ..: Атеист :.. 9 часов назад
Пан Тау щас выйдет, посмотрит )
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1k
Максим Борисов 11 часов назад
Авиакомпании обнаружили очередная проблему обнаружилась на самом проблемном лайнере.
Исправь дебил. или проверяй перед тем ка с(пи)зженное перепостивать
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20k
Bill 11 часов назад
Уважаемые пассажиры, минуточку внимания! Отстегните ремни и внимательно поищите под своими креслами болт на 16.
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110
Pasha Panfilov Bill 9 часов назад
На 16, в боинге? Да бох с вами. На 17 может, ну на 15. На 16 это ж советский какой-то стандарт и то не помню даже где. На велосипеде если только.
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241
Alex 11 часов назад
Один старый мем напомнило. Думал анекдот, оказалось правдой :)))
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1k
thrashbox 12 часов назад
А шутили про "Жигули"/"Лады"
А они если и летают - то недалеко и не долго. В отличие от самолётов.
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549
Dsident 12 часов назад
Нда.. И при этом условный сухой суперджет гавнище, я правильно понимаю?
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