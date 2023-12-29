Компания "Боинг" попросила клиентов поискать незакреплённые болты в моделях самолётов 737 Max

Американская авиастроительная компания попросила клиентов во всём мире проверить модели самолётов Boeing 737 на предмет незакреплённого болта в конструкции. Как сообщает телеканала CNBC, первой неисправность выявила неназванная международная авиакомпания. Затем уже авиастроитель обнаружил болт с отсутствующей гайкой в одном ещё не проданном лайнере.

Поэтому компания Boeing обратилась с просьбой к эксплуатантам проверить, всё ли в порядке с болтами в системе управления рулем направления. По словам представителей компании, такая проверка займёт не более двух часов, а Boeing со своей стороны обещает проверять каждый новый самолёт перед отгрузкой заказчику.