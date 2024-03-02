Кандидат в президенты Мексики на крови поклялась снизить пенсионный возраст

Президентские выборы в Мексике пройдут 2 июня 2024 года. Главным оппонентом Сочиль Гальварес является кандидат от левоцентристского Движения национального возрождения Клаудия Шейнбаум, возглавлявшая администрацию города Мехико (столица Мексики) с 2018 по 2023 годы. Интересно, чем после Гальварес она сможет удивить избирателей.





Известно, что основная борьба будет проходить между этими кандидатами. Действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не сможет баллотироваться повторно, поскольку это не предусмотрено конституцией страны.