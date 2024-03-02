Кандидат в президенты Мексики на крови поклялась снизить пенсионный возраст

Когда "мамой клянусь" уже не работает.
Кандидат в президенты Мексики Сочитль Гальвес на предвыборном митинге пошла с козырей: пообещала избирателям снизить пенсионный возраст в стране с 65 до 60 лет, а чтобы
произвести впечатление её обещание имело хоть какой-то вес, скрепила его собственной кровью. Она порезала указательный палец на левой руке и в присутствии нотариуса сначала подписала документ, а затем оставила на нём кровавый отпечаток.
"Я, Сочитль Гальвес, когда вступлю в должность президента Мексиканских Соединенных Шатов, не отменю социальные программы, являющиеся правом мексиканцев <…> Я добавлю, что возраст выхода на пенсию составит 60 лет. Они [обещания] скреплены моей кровью - это самое ценное, что у меня есть. Социальные программы не будут свернуты", — заявила кандидат под аплодисменты толпы.
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Президентские выборы в Мексике пройдут 2 июня 2024 года. Главным оппонентом Сочиль Гальварес является кандидат от левоцентристского Движения национального возрождения Клаудия Шейнбаум, возглавлявшая администрацию города Мехико (столица Мексики) с 2018 по 2023 годы. Интересно, чем после Гальварес она сможет удивить избирателей.
Известно, что основная борьба будет проходить между этими кандидатами. Действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не сможет баллотироваться повторно, поскольку это не предусмотрено конституцией страны.
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1) Выходишь на пенсию в 60, но государство платит пенсию не дольше 5 лет.
2) Кстати, либертарианцы считают что пенсии вообще надо отменить. Каждый сам копит себе на пенсию и может уходить хоть в 25 лет, хоть в 90.
3) Заменить "пенсионный возраст" на "35-летний трудовой стаж"
это как? в течении 2018 года? так надо было так и писать, а не городить огород.