Мужчина десантировался из окна на автомобиль и спокойно пошёл по своим делам

Владелец пострадавшего автомобиля решил самостоятельно найти горе-экстремала.
Житель Красного села в Санкт-Петербурге эффектно вышел на улицу, десантировавшись из окна третьего этажа на припаркованную машину. Судя по записи с камеры наружного наблюдения, после жёсткой посадки серьёзных травм мужчина не получил. Он скатился на тротуар и беззаботно пошёл по своим делам.
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Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 16 ноября на проспекте Ленина. На крыше пострадавшего автомобиля осталась внушительная вмятина и растрескавшееся лобовое стекло. Известно, что владелец пока не обращался в полицию. По данным СМИ, он самостоятельно пытается найти соседа-экстремала по записям с видеокамер. Что касается, виновника инцидента, то в местные больницы он не обращался. Медики сообщили, что пациенты с характерными для падения с высоты травмами к ним не обращались.
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