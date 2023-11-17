Мужчина десантировался из окна на автомобиль и спокойно пошёл по своим делам

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 16 ноября на проспекте Ленина. На крыше пострадавшего автомобиля осталась внушительная вмятина и растрескавшееся лобовое стекло. Известно, что владелец пока не обращался в полицию. По данным СМИ, он самостоятельно пытается найти соседа-экстремала по записям с видеокамер. Что касается, виновника инцидента, то в местные больницы он не обращался. Медики сообщили, что пациенты с характерными для падения с высоты травмами к ним не обращались.