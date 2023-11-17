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Мужчина десантировался из окна на автомобиль и спокойно пошёл по своим делам

Мужчина десантировался из окна на автомобиль и спокойно пошёл по своим делам

Автор:
17 ноября 2023 17:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   курьёз   машина   окно   падение   прыжок   
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Владелец пострадавшего автомобиля решил самостоятельно найти горе-экстремала.

Житель Красного села в Санкт-Петербурге эффектно вышел на улицу, десантировавшись из окна третьего этажа на припаркованную машину. Судя по записи с камеры наружного наблюдения, после жёсткой посадки серьёзных травм мужчина не получил. Он скатился на тротуар и беззаботно пошёл по своим делам.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 16 ноября на проспекте Ленина. На крыше пострадавшего автомобиля осталась внушительная вмятина и растрескавшееся лобовое стекло. Известно, что владелец пока не обращался в полицию. По данным СМИ, он самостоятельно пытается найти соседа-экстремала по записям с видеокамер. Что касается, виновника инцидента, то в местные больницы он не обращался. Медики сообщили, что пациенты с характерными для падения с высоты травмами к ним не обращались.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   курьёз   машина   окно   падение   прыжок   
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6  комментариев
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492
На хер ЗАПАД! 47 минут назад
Если это было в Ленинграде,то он при падении,должен был саморасчлениться
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16k
Александр Маслов 11 минут назад
орлята учатся летать
орлята учатся летатьПосмотреть
орлята учатся летать
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358
ДедМаздай 48 минут назад
Место старта определили?! Хозяев старт площадки распросили?!
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648
ruslan d 52 минуты назад
Может его рогатый муж катапультировал ?
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2k
Pinhead 57 минут назад
Наркоман что ли?
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Burzum
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