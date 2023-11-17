"Гений" дня: в Москве задержали закладчика благодаря украденной им камере

Решил уничтожить улики, но заработал вторую статью.
В Москве задержали не обременённого интеллектом закладчика. Мужчина средних лет запрятал свёртки с наркотиками за батарею в подъезде, сфотографировал и отправил "начальству", но только после этого заметил, что всё это время над его головой висела камера. Перепрятывать наркотики было уже поздно, но "смышлёный" преступник решил, что не всё потеряно. Через некоторое время он вернулся в подъезд и похитил камеру. Которая, естественно, передавала запись на компьютер одного из жильцов подъезда.
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Благодаря предоставленной записи полицейские быстро установили личность мужчины и пришли к нему домой. Преступник полагал, что улики он уничтожил и довольный собой продолжал фасовать наркотики у себя в квартире.
В итоге его задержали с достаточным количеством мефедрона, чтобы упрятать его на ближайшие 7 лет в колонию. Помимо двух пунктов статьи 228.1 (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4) ему предъявили обвинение в краже камеры, стоимость которой, к слову, составляет 5,4 тыс. рублей.
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а среди этих клоунов есть те кто обременен интеллектом? на мой взгляд, в этой прослойке лакеев от наркобизнеса, поголовно одни кретины пасутся, у которых больше ни на что мозгов не хватает, кроме как бродить везде и что-то прятать как животное.