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"Гений" дня: в Москве задержали закладчика благодаря украденной им камере

"Гений" дня: в Москве задержали закладчика благодаря украденной им камере

Автор:
17 ноября 2023 13:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Наркотики   закладчик   камера   курьёз   подъезд   
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Решил уничтожить улики, но заработал вторую статью.

В Москве задержали не обременённого интеллектом закладчика. Мужчина средних лет запрятал свёртки с наркотиками за батарею в подъезде, сфотографировал и отправил "начальству", но только после этого заметил, что всё это время над его головой висела камера. Перепрятывать наркотики было уже поздно, но "смышлёный" преступник решил, что не всё потеряно. Через некоторое время он вернулся в подъезд и похитил камеру. Которая, естественно, передавала запись на компьютер одного из жильцов подъезда.

Благодаря предоставленной записи полицейские быстро установили личность мужчины и пришли к нему домой. Преступник полагал, что улики он уничтожил и довольный собой продолжал фасовать наркотики у себя в квартире.

В итоге его задержали с достаточным количеством мефедрона, чтобы упрятать его на ближайшие 7 лет в колонию. Помимо двух пунктов статьи 228.1 (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4) ему предъявили обвинение в краже камеры, стоимость которой, к слову, составляет 5,4 тыс. рублей.

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Метки: Видео   Москва   Наркотики   закладчик   камера   курьёз   подъезд   
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7  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
насмотрелся американских тупых боевиков где чтоб уничтожить дата-центр расстреливают мониторы и довольные уходят в закат .
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127k
Аааа 50 минут назад
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127k
Аааа 51 минуту назад
А не спер бы камеру, по первому эпизоду бы никто им не стал заниматься.
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30k
Aqueronte Час назад
Это еще раз говорит о том что только не очень умные ребята занимаются такой работой.
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19k
Shtoppi Час назад
«В Москве задержали не обременённого интеллектом закладчика»
------------
а среди этих клоунов есть те кто обременен интеллектом? на мой взгляд, в этой прослойке лакеев от наркобизнеса, поголовно одни кретины пасутся, у которых больше ни на что мозгов не хватает, кроме как бродить везде и что-то прятать как животное.
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690
Mazabest Час назад
Ну во второй раз он замаскировался капюшоном. Может думал, что на камере все видео хранится
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