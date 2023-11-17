"Гений" дня: в Москве задержали закладчика благодаря украденной им камере

В Москве задержали не обременённого интеллектом закладчика. Мужчина средних лет запрятал свёртки с наркотиками за батарею в подъезде, сфотографировал и отправил "начальству", но только после этого заметил, что всё это время над его головой висела камера. Перепрятывать наркотики было уже поздно, но "смышлёный" преступник решил, что не всё потеряно. Через некоторое время он вернулся в подъезд и похитил камеру. Которая, естественно, передавала запись на компьютер одного из жильцов подъезда.