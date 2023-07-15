Девочка метко швырнула шарик с водой в голову кандидата в президенты США

Бейсболом, наверное, занимается. Когда не хулиганит.
Бывший вице-президент США и губернатор Индианы, а ныне кандидат на пост президента страны Майк Пенс во время своего турне по штату Нью-Йорк получил по голове капитошкой. Вместе со свитой политик посетил округ Нассо и приветствовал будущих избирателей, как вдруг из толпы в него полетели шарики с водой.
Несколько штук упали рядом, но один, брошенный девочкой, угодил Пенсу в прямо в затылок и разлетелся на тысячи брызг. Про любовь к кандидату в президенты можно судить по одобрительным возгласам, которыми одарили меткую девочку. Майк Пенс в свою очередь сделал вид, что ничего не произошло, продолжив своё "триумфальное" шествие.
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Примечательно, что инцидент с капитошкой произошёл спустя день после визита Майкла Пенса на новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона. Политик в беседе с журналистом заявил, что собирается посвятить весь свой президентский срок помощи одной восточноевропейской стране. Карлсон его перебил и напомнил, что за последние три года деградировал каждый город в США, сильно просела экономика и вырос уровень преступности и самоубийств. А затем задал вопрос: почему США и президента должно интересовать государство, которое далеко не каждый американец найдёт на карте, тем более что своих проблем хватает и есть куда тратить деньги налогоплательщиков внутри страны.
Своей репликой Карлсон сорвал аплодисменты, а вот последующий ответ Майкла Пенса вряд ли вызвал симпатии у зрителей. Поскольку трудно придумать более неподходящий ответ для человека, который хочет понравится избирателям. Он попросту заявил, что все перечисленные Такером проблемы — это не его забота. Затем, решив сгладить предыдущее заявление, он добавил, что не надо считать "величайшую нацию на планете" неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.
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А у нас лимузин привезет к вип входу огороженного тремя рядами охраны зданию и только его и видели ...
А встречаются кандидаты не с избирателями, а с випами из своего окружения.
Где то я уже это слышал, вроде лет 80 назад кто то такое говорил
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очередной клоун и имбецил на замену теперешнему маразматику в президентском кресле сшп.
мне кажется он просто технически кандидат что бы увести на себя часть голосов