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Девочка метко швырнула шарик с водой в голову кандидата в президенты США

Девочка метко швырнула шарик с водой в голову кандидата в президенты США

Автор:
15 июля 2023 14:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Майк Пенс   США   кандидат в президенты   капитошка   курьёз   хулиганство   
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Бейсболом, наверное, занимается. Когда не хулиганит.

Бывший вице-президент США и губернатор Индианы, а ныне кандидат на пост президента страны Майк Пенс во время своего турне по штату Нью-Йорк получил по голове капитошкой. Вместе со свитой политик посетил округ Нассо и приветствовал будущих избирателей, как вдруг из толпы в него полетели шарики с водой.

Несколько штук упали рядом, но один, брошенный девочкой, угодил Пенсу в прямо в затылок и разлетелся на тысячи брызг. Про любовь к кандидату в президенты можно судить по одобрительным возгласам, которыми одарили меткую девочку. Майк Пенс в свою очередь сделал вид, что ничего не произошло, продолжив своё "триумфальное" шествие.

Примечательно, что инцидент с капитошкой произошёл спустя день после визита Майкла Пенса на новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона. Политик в беседе с журналистом заявил, что собирается посвятить весь свой президентский срок помощи одной восточноевропейской стране. Карлсон его перебил и напомнил, что за последние три года деградировал каждый город в США, сильно просела экономика и вырос уровень преступности и самоубийств. А затем задал вопрос: почему США и президента должно интересовать государство, которое далеко не каждый американец найдёт на карте, тем более что своих проблем хватает и есть куда тратить деньги налогоплательщиков внутри страны.

Своей репликой Карлсон сорвал аплодисменты, а вот последующий ответ Майкла Пенса вряд ли вызвал симпатии у зрителей. Поскольку трудно придумать более неподходящий ответ для человека, который хочет понравится избирателям. Он попросту заявил, что все перечисленные Такером проблемы — это не его забота. Затем, решив сгладить предыдущее заявление, он добавил, что не надо считать "величайшую нацию на планете" неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.

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Метки: Видео   Майк Пенс   США   кандидат в президенты   капитошка   курьёз   хулиганство   
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17  комментариев
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35k
Опаньки 2 часа назад
Демократия в полной безнаказанности. Можно бросить просто потому что ей захотелось. И она собой вполне довольна.
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12k
harlamov 17 секунд назад
Да нормально это как раз. Кандидат ближе к народу так сказать. Жизненно.
А у нас лимузин привезет к вип входу огороженного тремя рядами охраны зданию и только его и видели ...
А встречаются кандидаты не с избирателями, а с випами из своего окружения.
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10k
Бритва Полминуты назад
наверное, наш "следующий" президент тоже будет обещать закончить войну в одной восточно-европейской стране самым решительным образом.
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21k
Valiko Полминуты назад
думаю, кого мне девочка напоминает... а потом вспомнил-таки клип, который не видел больше 20 лет)))
Ссылка youtu.be
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2k
Изолента Минуту назад
.....величайшую нацию на планете.....

Где то я уже это слышал, вроде лет 80 назад кто то такое говорил
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1k
Миша 10 минут назад
Задорнов был прав. Какие капитошки, когда существует столько более приличных вариантов!

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15k
Shtoppi Полчаса назад
<<Он попросту заявил, что все перечисленные Такером проблемы это не его забота. Затем, решив сгладить предыдущее заявление, он добавил, что не надо считать "величайшую нацию на планете" неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.>>
-----------
очередной клоун и имбецил на замену теперешнему маразматику в президентском кресле сшп.
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11k
Copycat 37 минут назад
>>Поскольку трудно придумать более неподходящий ответ для человека, который хочет понравится избирателям.

мне кажется он просто технически кандидат что бы увести на себя часть голосов
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3k
Lexx 43 минуты назад
Ещё один старый дуралей хочет помогать недостране дебилоидов. Кирпичом надо было кидать, а не капитошкой. Может поумнел бы.
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33k
koleos72 54 минуты назад
Она сама оконула от случившегося!
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85
FatmanAlex Час назад
Вода имеет несколько агрегатных состояний. Надо было морозить.
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19k
Александр Час назад
Нет бы сказать "Проблемы индейцев шерифа не волнуют"))
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6k
yahaomsk Час назад
просто в кеннеди поиграли
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5k
Горожанин Час назад
Это не просто девочка. Это знак свыше. Вселенная- матрица предупредила)
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