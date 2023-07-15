Девочка метко швырнула шарик с водой в голову кандидата в президенты США

Примечательно, что инцидент с капитошкой произошёл спустя день после визита Майкла Пенса на новое шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона. Политик в беседе с журналистом заявил, что собирается посвятить весь свой президентский срок помощи одной восточноевропейской стране. Карлсон его перебил и напомнил, что за последние три года деградировал каждый город в США, сильно просела экономика и вырос уровень преступности и самоубийств. А затем задал вопрос: почему США и президента должно интересовать государство, которое далеко не каждый американец найдёт на карте, тем более что своих проблем хватает и есть куда тратить деньги налогоплательщиков внутри страны.



Своей репликой Карлсон сорвал аплодисменты, а вот последующий ответ Майкла Пенса вряд ли вызвал симпатии у зрителей. Поскольку трудно придумать более неподходящий ответ для человека, который хочет понравится избирателям. Он попросту заявил, что все перечисленные Такером проблемы — это не его забота. Затем, решив сгладить предыдущее заявление, он добавил, что не надо считать "величайшую нацию на планете" неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.