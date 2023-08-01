Житель Саратова продаёт "заряженный на успех" воздух с выступлений Блиновской

Бизнес, по словам продавца воздуха, идёт хорошо.
Предприимчивый мужчина из Саратова решил продавать воздух с выступлений "королевы марафонов" Елены Блиновской и прочих
инфоцыган коучей по саморазвитию и достижению успеха. Свой нехитрый ларёк бизнесмен разбил неподалёку от элитного коттеджного поселка "Родные просторы" под Саратовом. Что примечательно, люди действительно останавливаются и интересуются "товаром".
Ушлый саратовчанин подошёл к продажам со знанием дела — у него можно приобрести как один воздушный шарик с воздухом, так и порцию из семи штук на неделю. При этом ценник на шарики варьируется от 700 рублей до 5 тысяч — стоимость зависит от расстояния до сцены.
Понятно, что продавец воздуха, скорее всего, занимается троллингом. Но у него действительно есть покупатели. Бизнесмен убеждает их, что воздух работает и обещает вернуть деньги, если они не почувствуют прилива уверенности в себе, которая в итоге поспособствует стать богатыми и успешными.
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В ассортименте саратовчанина также представлены настойки, среди которых заметили "Гандопасовку" и "Хакамадовку". Но большим успехом пользуется, конечно, воздух с выступлений Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Аяза Шабутдинова и прочих "успешных коучей".
"Есть мощный воздух, есть успешный...глотаешь на день — и все! Ты сегодня будешь самый мощный или самый успешный", — уверяет одного из потенциальных покупателей ушлый бизнесмен.
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Продавец воздуха на бизнес не жалуется. Говорит, что он идёт хорошо. Самая крупная одномоментная закупка шариков принесла ему 24 тысячи рублей.
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и пока все внимали и лапшу с ушей снимали- эти усердно шарики накачивали
p.s. С удовольствием бы купил ради прикольного подарка-сувенира, если бы хоть кто-нибудь из моих знакомых знал о чём идёт речь.