Житель Саратова продаёт "заряженный на успех" воздух с выступлений Блиновской

Предприимчивый мужчина из Саратова решил продавать воздух с выступлений "королевы марафонов" Елены Блиновской и прочих инфоцыган коучей по саморазвитию и достижению успеха. Свой нехитрый ларёк бизнесмен разбил неподалёку от элитного коттеджного поселка "Родные просторы" под Саратовом. Что примечательно, люди действительно останавливаются и интересуются "товаром".





Ушлый саратовчанин подошёл к продажам со знанием дела — у него можно приобрести как один воздушный шарик с воздухом, так и порцию из семи штук на неделю. При этом ценник на шарики варьируется от 700 рублей до 5 тысяч — стоимость зависит от расстояния до сцены.