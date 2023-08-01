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Житель Саратова продаёт "заряженный на успех" воздух с выступлений Блиновской

Житель Саратова продаёт "заряженный на успех" воздух с выступлений Блиновской

Автор:
01 августа 2023 12:33
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   Видео   бизнес   воздух   курьёз   саратов   
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Бизнес, по словам продавца воздуха, идёт хорошо.

Предприимчивый мужчина из Саратова решил продавать воздух с выступлений "королевы марафонов" Елены Блиновской и прочих инфоцыган коучей по саморазвитию и достижению успеха. Свой нехитрый ларёк бизнесмен разбил неподалёку от элитного коттеджного поселка "Родные просторы" под Саратовом. Что примечательно, люди действительно останавливаются и интересуются "товаром".


Ушлый саратовчанин подошёл к продажам со знанием дела — у него можно приобрести как один воздушный шарик с воздухом, так и порцию из семи штук на неделю. При этом ценник на шарики варьируется от 700 рублей до 5 тысяч — стоимость зависит от расстояния до сцены.

Понятно, что продавец воздуха, скорее всего, занимается троллингом. Но у него действительно есть покупатели. Бизнесмен убеждает их, что воздух работает и обещает вернуть деньги, если они не почувствуют прилива уверенности в себе, которая в итоге поспособствует стать богатыми и успешными.

В ассортименте саратовчанина также представлены настойки, среди которых заметили "Гандопасовку" и "Хакамадовку". Но большим успехом пользуется, конечно, воздух с выступлений Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Аяза Шабутдинова и прочих "успешных коучей".


"Есть мощный воздух, есть успешный...глотаешь на день — и все! Ты сегодня будешь самый мощный или самый успешный", — уверяет одного из потенциальных покупателей ушлый бизнесмен.

Продавец воздуха на бизнес не жалуется. Говорит, что он идёт хорошо. Самая крупная одномоментная закупка шариков принесла ему 24 тысячи рублей.

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Метки: Блиновская   Видео   бизнес   воздух   курьёз   саратов   
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32k
Ego sum qui sum Час назад
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173
ДедМаздай 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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2k
Виталий 19 минут назад
А мужик молодец, хорошо лохов разводит. Таких не жалко.
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5k
Евгений Д 38 минут назад
Ага- стояли в зале в разных местах люди во время этих лохотронов
и пока все внимали и лапшу с ушей снимали- эти усердно шарики накачивали
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10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Да... Раньше всё лучше было... Заряженную воду и кремы каждый получал бесплатно! Вот, это была забота о людях! А сейчас каждый урвать пытается. Деньги из воздуха.
p.s. С удовольствием бы купил ради прикольного подарка-сувенира, если бы хоть кто-нибудь из моих знакомых знал о чём идёт речь.
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34k
АнтонПолднев 51 минуту назад
В России этот бизнес не умрёт.
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1k
WithU 53 минуты назад
Учитывая , в какой ситуации находится блиновская на данный момент , тем лошарам , которые свято верили и верят в нее до сих пор, стоило бы обходить этот « воздух» за километр . Но плять , не зря говорят , что горбатого лишь могила исправит.
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10k
Б.Касторский 55 минут назад
Вот просто интересно, а кто потребители подобного? Ходят на "лекции", покупают воздух))) Явно ведь люди не очень здоровые.
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4k
Григорий 59 минут назад
если тупые шлюшенции его покупают, то почему нет?!
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