Пёс активировал огнетушитель в шотландском пабе

Курьёзный инцидент произошёл в шотландском городе Обан (округ Аргайл-энд-Бьют) в пятницу 17 февраля. Собака одного из посетителей паба привела в действие огнетушитель, заполнив все помещение пеной. Но один стойкий джентльмен не покинул своего поста у барной стойки! Он просто не мог оставить свою пинту пенного.
На записи с камеры наблюдения видно, как собака, привязанная в углу (видимо, к огнетушителю на стене), виляет хвостом, пытаясь привлечь внимание. Она пытается подпрыгнуть ближе к одному из мужчин, но тот отталкивает ее обратно. В результате поводок собаки дергает за предохранительный фиксатор огнетушителя, приводя его в действие.
Это внутренняя часть паба, где около 10 любителей выпить собираются вокруг барной стойки и беседуют.
Внезапный взрыв огнетушителя застает всех врасплох. Все вокруг в пене, люди разбегаются по углам, собака в шоке.
И лишь один человек, который, судя по всему, пьёт «Гиннесс», остаётся на своём месте у барной стойки.
Кадры были опубликованы в воскресенье с подписью: «Что бывает, когда привязываешь собаку к огнетушителю».
С тех пор видео набрало множество лайков и комментариев от пользователей социальных сетей, которые остались в восторге от этого происшествия. В основном все шутят про невозмутимого персонажа за стойкой и переживают, не пережила ли собака сильный стресс. Вот один из ярких комментариев на эту тему:
«Абсолютные идиоты. Надеюсь, с песиком все будет в порядке и он найдет нового хозяина с мозгом побольше, чем у курицы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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