Пёс активировал огнетушитель в шотландском пабе

Кадры были опубликованы в воскресенье с подписью: «Что бывает, когда привязываешь собаку к огнетушителю».

С тех пор видео набрало множество лайков и комментариев от пользователей социальных сетей, которые остались в восторге от этого происшествия. В основном все шутят про невозмутимого персонажа за стойкой и переживают, не пережила ли собака сильный стресс. Вот один из ярких комментариев на эту тему: