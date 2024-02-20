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Пёс активировал огнетушитель в шотландском пабе

Пёс активировал огнетушитель в шотландском пабе

Автор:
20 февраля 2024 13:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   идиотизм вечен   курьез   люди-идиоты   паб   парад идиотизма   поведение животных   шотландия   
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Курьёзный инцидент произошёл в шотландском городе Обан (округ Аргайл-энд-Бьют) в пятницу 17 февраля. Собака одного из посетителей паба привела в действие огнетушитель, заполнив все помещение пеной. Но один стойкий джентльмен не покинул своего поста у барной стойки! Он просто не мог оставить свою пинту пенного.


На записи с камеры наблюдения видно, как собака, привязанная в углу (видимо, к огнетушителю на стене), виляет хвостом, пытаясь привлечь внимание. Она пытается подпрыгнуть ближе к одному из мужчин, но тот отталкивает ее обратно. В результате поводок собаки дергает за предохранительный фиксатор огнетушителя, приводя его в действие.



Это внутренняя часть паба, где около 10 любителей выпить собираются вокруг барной стойки и беседуют.


Внезапный взрыв огнетушителя застает всех врасплох. Все вокруг в пене, люди разбегаются по углам, собака в шоке.


И лишь один человек, который, судя по всему, пьёт «Гиннесс», остаётся на своём месте у барной стойки.


Кадры были опубликованы в воскресенье с подписью: «Что бывает, когда привязываешь собаку к огнетушителю».


С тех пор видео набрало множество лайков и комментариев от пользователей социальных сетей, которые остались в восторге от этого происшествия. В основном все шутят про невозмутимого персонажа за стойкой и переживают, не пережила ли собака сильный стресс. Вот один из ярких комментариев на эту тему:


«Абсолютные идиоты. Надеюсь, с песиком все будет в порядке и он найдет нового хозяина с мозгом побольше, чем у курицы».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   животные   идиотизм вечен   курьез   люди-идиоты   паб   парад идиотизма   поведение животных   шотландия   
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3  комментария
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АнтонПолднев 4 часа назад
Какая пена? Судя по видео углекислоттный.
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мемфрид 2 часа назад
Ну... Если бы они загорелись, то они бы не загорелись)
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291
Рома 2 часа назад
"Невозмутимый персонаж за стойкой" , просто уже на рогах (наш человек!!!) и ему всё похер !
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