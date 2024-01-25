Око за око, чёлка за чёлку: недовольный стрижкой русскоговорящий турист побрил парикмахера в Таиланде

Сходил в этот ваш барбершоп.
Русскоговорящий турист устроил скандал и сбрил чёлку тайскому парикмахеру в одном из барбершопов в Паттайе. Мужчина попросил оставить ему чёлку, но плохое знание английского языка сыграло с ним плохую шутку — парикмахер всё понял наоборот и отстриг её.
Мужчина настолько рассвирепел, что вспомнил все фразы из голливудских фильмов и выдал умопомрачительную тираду на смеси английского и русского языков.
"Вот а ю дуинг, нафиг? Ты еб***, что ли, где моя чёлка, бл***? Ю крейзи мазафака, ай шоу ю, вот зе фак? Битч, бл***!" — выдал разъярённый клиент.
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В конце своей тирады турист вооружился машинкой и в отместку срезал парикмахеру чёлку. И сказал на русском: "Ходи, бл***, наслаждайся".
Пострадавший парикмахер обратился в местную русскоязычную группу с просьбой найти русского мужчину. Он описал произошедшее, как дикое действо, вызвавшее у него сильнейшее возмущение. Также известно, что цирюльник обратился в полицию. Он заявил, что хочет встретиться с дебоширом и выразить свою недовольство официально в полицейском участке.
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И все жду сей момент на видео?