Око за око, чёлка за чёлку: недовольный стрижкой русскоговорящий турист побрил парикмахера в Таиланде

Русскоговорящий турист устроил скандал и сбрил чёлку тайскому парикмахеру в одном из барбершопов в Паттайе. Мужчина попросил оставить ему чёлку, но плохое знание английского языка сыграло с ним плохую шутку — парикмахер всё понял наоборот и отстриг её.





Мужчина настолько рассвирепел, что вспомнил все фразы из голливудских фильмов и выдал умопомрачительную тираду на смеси английского и русского языков.



