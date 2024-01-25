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Око за око, чёлка за чёлку: недовольный стрижкой русскоговорящий турист побрил парикмахера в Таиланде

Око за око, чёлка за чёлку: недовольный стрижкой русскоговорящий турист побрил парикмахера в Таиланде

Автор:
25 января 2024 13:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Таиланд   курьёз   парикмахер   паттайя   турист   
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Сходил в этот ваш барбершоп.

Русскоговорящий турист устроил скандал и сбрил чёлку тайскому парикмахеру в одном из барбершопов в Паттайе. Мужчина попросил оставить ему чёлку, но плохое знание английского языка сыграло с ним плохую шутку — парикмахер всё понял наоборот и отстриг её.


Мужчина настолько рассвирепел, что вспомнил все фразы из голливудских фильмов и выдал умопомрачительную тираду на смеси английского и русского языков.


"Вот а ю дуинг, нафиг? Ты еб***, что ли, где моя чёлка, бл***? Ю крейзи мазафака, ай шоу ю, вот зе фак? Битч, бл***!" — выдал разъярённый клиент.

В конце своей тирады турист вооружился машинкой и в отместку срезал парикмахеру чёлку. И сказал на русском: "Ходи, бл***, наслаждайся".


Пострадавший парикмахер обратился в местную русскоязычную группу с просьбой найти русского мужчину. Он описал произошедшее, как дикое действо, вызвавшее у него сильнейшее возмущение. Также известно, что цирюльник обратился в полицию. Он заявил, что хочет встретиться с дебоширом и выразить свою недовольство официально в полицейском участке.

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Метки: Видео   Таиланд   курьёз   парикмахер   паттайя   турист   
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11  комментариев
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12k
Б.Касторский 38 минут назад
Какой молодец! Не знаешь языка, просишь сделать стрижку, но объяснить не можешь. Делают не то что хотел и что делать? Распускать руки! Молодец, что тут скажешь. Очень хочется верить, что кроме депортации, турист познакомится с местной правоохранительной системой.
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850
Шурман 4 минуты назад
Вспомилось :)
Ссылка www.youtube.com
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8k
KarabasBarabas 7 минут назад
Если этот придурок не в состоянии сказать, что он хочет, то есть Гугл переводчик, если не умеет им пользоваться, то есть картинки. Так что "крэйзи мазафа" тут только один.
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907k
А.Берестенко 14 минут назад
Я один все время читаю - "пробил парикмахеру в Таиланде"?!
И все жду сей момент на видео?
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41
ГТА Форевер 15 минут назад
Крейзи маза фака - шедевр! А так 15 суток ему в местной тюряге, мож поумнеет.
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7k
Alex 53 минуты назад
Надеюсь, эту жирную свинью замочат.
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92k
sapér Vodička 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
MPEG-8 Час назад
Страна улыбок для него может закончится, тайцы туристам многое прощают, но руки распускать не стоит.
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294
Alex Час назад
Надо было парекмахеру туриста фантой угостить, может тогда бы он и успокоился...
Ссылка youtu.be
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