В Новосибирске молодая пара проснулась с незнакомкой в кровати

Новая фобия плюс "Ирония судьбы" по-новосибирски.
Страшная и одновременно курьёзная история приключилась с молодой парой в Новосибирске, которая забыла на ночь запереть дверь на ключ. Рано утром, в самый сонный час, к ним в квартиру на улице Троллейной забралась пьяная девушка.
Почувствовав себя как дома, она сходила в туалет, разделась и легла к молодожёнам в кровать. Ульяна, хозяйка квартиры, проснулась от непонятной возни в постели и поначалу подумала, что это муж. Однако тот лежал с другого края и спал, а в постели внезапно обнаружился ещё один человек. Представляете, какие чувства испытала девушка? Такими моментами обычно пугают в фильмах про приведений. Но это был не призрак, а наглая пьяная дама, которая заявила, что молодая парочка портит ей утро.
Я проснулась и не поняла, подумала, что это сон. Представьте ситуацию, вы спите, а к вам в кровать залазит левая девушка. Оказалось, что живет она на Золотой Ниве
Незваная гостья заплетающимся языком сообщила, что её зовут Лера, после чего её не без труда выпроводили за порог. Однако, по словам хозяев квартиры, пьяная девушка ещё полчаса ломилась в дверь, требуя, чтобы ей вернули носки и шорты.
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Отрезвев, Лера написала в местный новостной паблик, в котором появилась информация о ночном инциденте с её участием. Она рассказала, что не помнит, как оказалась в чужой квартире, поскольку была очень пьяная. Также она попросила удалить видео с ней и захотела извиниться перед пострадавшими. Насколько известно, в полицию молодая пара не обращалась.
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-Эта пьяная дура всё попутала, она должна была днём придти, когда жена на работе.
Не выходит бабушка
Вечером на улицу
Принимает бабушка
На ночь порошок
Вечером вытаскивает
жаренную курицу
Пусть придут не шестеро
Хотя бы впятером!
Сначала решил, что это подарок, а потом облом
Нельзя так
Девчонка, кстати, вполне себе нормальная
Хотя Марину нашла на коврике.