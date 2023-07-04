В Новосибирске молодая пара проснулась с незнакомкой в кровати

Страшная и одновременно курьёзная история приключилась с молодой парой в Новосибирске, которая забыла на ночь запереть дверь на ключ. Рано утром, в самый сонный час, к ним в квартиру на улице Троллейной забралась пьяная девушка.



Почувствовав себя как дома, она сходила в туалет, разделась и легла к молодожёнам в кровать. Ульяна, хозяйка квартиры, проснулась от непонятной возни в постели и поначалу подумала, что это муж. Однако тот лежал с другого края и спал, а в постели внезапно обнаружился ещё один человек. Представляете, какие чувства испытала девушка? Такими моментами обычно пугают в фильмах про приведений. Но это был не призрак, а наглая пьяная дама, которая заявила, что молодая парочка портит ей утро.



