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В Новосибирске молодая пара проснулась с незнакомкой в кровати

В Новосибирске молодая пара проснулась с незнакомкой в кровати

Автор:
04 июля 2023 14:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   кровать   курьёз   незваная гостья   опьянение   чужая квартира   
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Новая фобия плюс "Ирония судьбы" по-новосибирски.

Страшная и одновременно курьёзная история приключилась с молодой парой в Новосибирске, которая забыла на ночь запереть дверь на ключ. Рано утром, в самый сонный час, к ним в квартиру на улице Троллейной забралась пьяная девушка.

Почувствовав себя как дома, она сходила в туалет, разделась и легла к молодожёнам в кровать. Ульяна, хозяйка квартиры, проснулась от непонятной возни в постели и поначалу подумала, что это муж. Однако тот лежал с другого края и спал, а в постели внезапно обнаружился ещё один человек. Представляете, какие чувства испытала девушка? Такими моментами обычно пугают в фильмах про приведений. Но это был не призрак, а наглая пьяная дама, которая заявила, что молодая парочка портит ей утро.


Я проснулась и не поняла, подумала, что это сон. Представьте ситуацию, вы спите, а к вам в кровать залазит левая девушка. Оказалось, что живет она на Золотой Ниве

Незваная гостья заплетающимся языком сообщила, что её зовут Лера, после чего её не без труда выпроводили за порог. Однако, по словам хозяев квартиры, пьяная девушка ещё полчаса ломилась в дверь, требуя, чтобы ей вернули носки и шорты.

Отрезвев, Лера написала в местный новостной паблик, в котором появилась информация о ночном инциденте с её участием. Она рассказала, что не помнит, как оказалась в чужой квартире, поскольку была очень пьяная. Также она попросила удалить видео с ней и захотела извиниться перед пострадавшими. Насколько известно, в полицию молодая пара не обращалась.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   кровать   курьёз   незваная гостья   опьянение   чужая квартира   
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39  комментариев
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15k
banzai7 2 часа назад
А мужик стоит в сторонке и думает:
-Эта пьяная дура всё попутала, она должна была днём придти, когда жена на работе.
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1k
StoneWolf 9 минут назад
Мужик походу попал......
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4k
Vlad 10 минут назад
А девица весьма симпотичная. Мужику не фартануло что своя под боком оказалась.
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7k
Bely 13 минут назад
по камеру домофона посмотреть надо как она в подъезд попала и с кем. она может в соседней квартире бухала. куда-то же она потом делась, где-то отоспалась. проспорила возможно вот такой вот пранк.
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80
Julia Sepp 13 минут назад
Трое в лодке, не считая собаки!
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2k
013 в Тентуре 18 минут назад
Почему эта пьяная девушка выбрала именно квартиру с незапертой дверью? Дверь нараспашку была? Что-то мутная история какая-то...
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6k
Vladimir 18 минут назад
Гостью осуждаю - нельзя так пить, жену осуждаю - не обязательно было снимать, мужика осуждаю - не ту выбрал. На судьбу вообще обижен ...
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11k
Zемляк 19 минут назад
С этого момента на ночь дверь не запираю
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28k
Lehoia Полчаса назад
ул Троллейная и Золотая Нива находятся километрах в 20 друг от друга, по РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКИ! Что-то мне подсказывает, что , как минимум двое в этой истории знают гораздо больше, чем говорят)
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18k
Роберт Шекли 37 минут назад
Представляю себе эмоции парня )))
Сначала решил, что это подарок, а потом облом
Нельзя так

Девчонка, кстати, вполне себе нормальная
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6k
vasilykopkov 39 минут назад
Мужик прогадал. Пьяная гораздо симпатичнее жены...
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9k
Хатуль Мадан 40 минут назад
Вот вам и с "Лёгким паром" на современный лад)) Чего только не бывает оказывается и нарочно не придумаешь. А девушка молодец, адекватная оказалась (когда трезвая), не устроила скандал, не пыталась оправдаться и искренне извинилась.
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693
suluriy 43 минуты назад
Почему не ком не пришла???
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1k
Злодей 47 минут назад
Кароче жена грозно покачала рогами.
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54
Кристофер Роббин 48 минут назад
пьяна девушка своей кровати не хозяйка )))
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39k
Aleks 51 минуту назад
А муж мог бы и присунуть между делом, с отмазом жене мол я думал что это ты
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6k
Ыукп Час назад
у меня одногруппница налакалась и когда пришла в общагу - попала не на свой 9, а на 8. с девчонками, которые там проживали некислые разборки устроила.
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23k
AzuveR Час назад
По моему, муж и кот ,не в обиде.
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10k
Игорь Час назад
да чего то она и не особо бухая - кислая история
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22k
BiZ 2 часа назад
сами выбирали на какой улице жить
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21k
Виталий Касандров 2 часа назад
Вот а мне жена когда я ей сказал что нашел на улице бездомною кошечку принес домой положил спать на коврик и она превратилась в блондинку не поверила.
Хотя Марину нашла на коврике.
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