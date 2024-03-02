"Что за клоунада?": армянка разрушила импровизированный мемориал Навальному* в Ереване

Вчера в Москве похоронили Алексея Навального*. Стихийные мемориалы памяти лидеру оппозиции появились в некоторых странах, куда после начала СВО уехали россияне. Армения - не исключение. Правда, такое проявление любви, похоже, по душе не местным жителям.

Взрослая армянка прямо на глазах сторонников Навального* начала громить импровизированную "стену" памяти. Она сорвала несколько фото, пожелав собравшимся "любить свою родину", а не устраивать клоунаду.