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"Что за клоунада?": армянка разрушила импровизированный мемориал Навальному* в Ереване

"Что за клоунада?": армянка разрушила импровизированный мемориал Навальному* в Ереване

Автор:
02 марта 2024 18:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Армения   Видео   Навальный.   стена памяти   стихийный мемориал   фото   
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Взрослая женщина сорвала фото и плакаты со словами любви к похороненному вчера лидеру либералов.

Вчера в Москве похоронили Алексея Навального*. Стихийные мемориалы памяти лидеру оппозиции появились в некоторых странах, куда после начала СВО уехали россияне. Армения - не исключение. Правда, такое проявление любви, похоже, по душе не местным жителям.


Взрослая армянка прямо на глазах сторонников Навального* начала громить импровизированную "стену" памяти. Она сорвала несколько фото, пожелав собравшимся "любить свою родину", а не устраивать клоунаду.



Наблюдавшие за действиями женщины пообещали обратиться в полицию и пожелали ей "всего плохого".


* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Источник:

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Метки: Армения   Видео   Навальный.   стена памяти   стихийный мемориал   фото   
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62  комментария
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7k
klop 2 часа назад
Всё правильно сделала.
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13k
Copycat 40 секунд назад
У меня есть друзья россияне либеральных взглядов но они как то не про навального совсем, интересна реакция его жены на похороны где она откровенно улыбалась
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1k
Шпиц 17 минут назад
Даже мёртвый, он вам не даёт покоя!
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2k
sokrat72 23 минуты назад
-а вот я!, я вчера прямо на красной площади насрал.
-и что, тебя не задержали?
-не, я по-тихому, в штаны.
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6k
Трям 23 минуты назад
Какая молодец!
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
Ну армянка правильно сказала. Это уродливая инсоляция (не красивая и плохо сделанная ) , в чужой стране . Нам ведь не нужны фотографии негра Тумбы , которого вероломно съел вождь Юмба за демонстративное изнасилования Юмбовской белой козы . И армян смерть Подвального не волнует. А вот Россия , которая против уничтожения Армян турками и азербайджанцами очень даже волнует, чтобы там их продажный Пошлинян не говорил.
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
Срача много. Но о мертвых либо хорошо, либо никак! Наговариваете на "СЕБЯ"!
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84
Alex L. Александр Сучков 20 минут назад
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды».
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15k
Vital Idol Полчаса назад
муслимы из Персии(враги) ездят ипать армянских прос*титуток, вот до чего Навальный довел нищую Армению! можно понять тётку...
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3k
Pioner76 41 минуту назад
Аплодирую стоя.
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716
Санёк 41 минуту назад
Ахаха, мозг креветки у чувака. Армяне, к нам в Ереване не лезьте)))
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1k
Mr White Man 41 минуту назад
навальнята - они как 3.14доросята
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2k
anatolis 42 минуты назад
Засрали кусочек Еревана и ещё что то возмущаются леберда херова. Если такие смелые вперёд на красную площадь отстаивать своё мнение, или сыкатно?
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5k
Горожанин 44 минуты назад
Когда-то армяне вспомнят, что они византийцы. Лишь бы не было поздно.
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780
Mil-ast 59 минут назад
На похоранах Путина она так же себя вести будет?
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2k
Igor Grishaev 59 минут назад
На мосту, где Немцов мацал нанятую проститутку, либерда и демшиза тоже оставляла много мусора. Что ж делать - либерда и демшиза настолько невоспитанные, что оставляют мусор где попало.
Кстати, на могилу Немцова никто из них так и нее дошёл.
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11k
Дмитрий Час назад
Вы ж понимаете, что мы в полицию пойдём?.....Да иди ты хоть на ...й! Какая полиция? Это что какое то святое место? Памятник? ....Идиоты!!!!
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14k
Владимир Час назад
Вот бы ещё все сектанты, выпили яду, у ушли в след за своим кумиром. Все [мат], надежда сдохла, власть осталась, а сиснян подох как собака, на улице. Пускай и за забором. И так, выхода нет! Примите яду !
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337
ivandike Час назад
Нормальная женщина просто
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892
Тордион Час назад
Как узнать дебила?
Просто.
Он не утруждается аргументацией.
Тетке просто не нравится.
Почему?
Может у нее влагалище чешется?
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2k
Звёздный странник Час назад
Не пойму, это что за двойные стандарты?
Если Навальный внесён в список террористов и экстремистов, то значит его идеология и личность как бы под запретом за инакомыслие и дискредитацию, так?
То есть, любое проявление негатива в его сторону не должно осуждаться властями?
"МИНУСАТОРЫ", ЭТО ВОПРОСЫ, а не утверждения! Поэтому потрудитесь ОБЪЯСНИТЬ ответы СЛОВАМИ, а не "минусом"!
Из вышеизложенного ещё вопрос: Если это не должно осуждаться властями, то почему ей за её действия угрожают полицией?
Так вот объясните: МОЖНО осуждать Навального ИЛИ НЕЛЬЗЯ, если ОН ВНЕ ЗАКОНА?
Пожалуйста, реагируйте на коммент адекватно, потому что ситуация реально какая-то двусмысленная.
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18k
Majul 2 часа назад
Молодец тетка. Вот реально, молодец.
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