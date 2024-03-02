"Что за клоунада?": армянка разрушила импровизированный мемориал Навальному* в Ереване

Взрослая женщина сорвала фото и плакаты со словами любви к похороненному вчера лидеру либералов.
Вчера в Москве похоронили Алексея Навального*. Стихийные мемориалы памяти лидеру оппозиции появились в некоторых странах, куда после начала СВО уехали россияне. Армения - не исключение. Правда, такое проявление любви, похоже, по душе не местным жителям.
Взрослая армянка прямо на глазах сторонников Навального* начала громить импровизированную "стену" памяти. Она сорвала несколько фото, пожелав собравшимся "любить свою родину", а не устраивать клоунаду.
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Наблюдавшие за действиями женщины пообещали обратиться в полицию и пожелали ей "всего плохого".
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
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Не стоит преувеличивать
-и что, тебя не задержали?
-не, я по-тихому, в штаны.
Кстати, на могилу Немцова никто из них так и нее дошёл.
Просто.
Он не утруждается аргументацией.
Тетке просто не нравится.
Почему?
Может у нее влагалище чешется?
Тордион чешет язык поганый.
Просто.
Он не утруждается аргументацией»
Собственно это есть психотип любого лепераста.
Тупые лозунги, превращающиеся в истерику, в случае перехода к деталям.
Ну, или просто оканчивающиеся бегством оного.
Тебе это хорошо известно
Если Навальный внесён в список террористов и экстремистов, то значит его идеология и личность как бы под запретом за инакомыслие и дискредитацию, так?
То есть, любое проявление негатива в его сторону не должно осуждаться властями?
"МИНУСАТОРЫ", ЭТО ВОПРОСЫ, а не утверждения! Поэтому потрудитесь ОБЪЯСНИТЬ ответы СЛОВАМИ, а не "минусом"!
Из вышеизложенного ещё вопрос: Если это не должно осуждаться властями, то почему ей за её действия угрожают полицией?
Так вот объясните: МОЖНО осуждать Навального ИЛИ НЕЛЬЗЯ, если ОН ВНЕ ЗАКОНА?
Пожалуйста, реагируйте на коммент адекватно, потому что ситуация реально какая-то двусмысленная.
сисян идиот, априори. В независимости от его статуса. Потому тетка срывает фотки как срывают обычную идиотскую рекламу со столбов. Мешает и бесит, все.
А то, что какие-то имбецилы хотят пойти в полицию, ну так пусть идут. Их там нахер пошлют и все. Так как состава преступления нет. Даже административного нарушения нет. Если Вам на улице дадут рекламки ,что Вы с ними сделаете? Выкинете в 999 случаев из 1000. А здесь их заем повесили в общественном месте, тем самым испортив то самое место.
Где тут рассуждения?
Просил же "реагируйте АДЕКВАТНО", а мне опять "минусы" ставят!
Весна что ли на вас действует?
По логике вещей, полиция может послать этих жалобщиков куда подальше, но посмотрите как фишкяне реагируют НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ, не смотря на просьбы. Лепят "минусы"!
За что? ЗА ВОПРОСЫ?
Это по-Вашему нормально?
При чём, вопросы от человека, который внятно объяснил, что запутался и попросил разъяснить ситуацию.
Если уж простой народ, вместо помощи, вот так вот дерьмом закидывает, то не понятно какой реакции можно ожидать от полиции.
Не вижу взаимосвязи в твоём вопросе.
Как статут «вне закона» мешает осуждать человека?
Не видел твоих возмущений по поводу сноса и осквернения памятников Советским солдатам, например.
Подозреваю, что их просто нет.
А раз так, то завали свой вафлеприемник, лицемер