Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Гроб с телом опустили в землю под музыку из фильма «Терминатор».
16 февраля 47-лений Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк». Ему стало плохо после дневной прогулки, он упал и потерял сознание. Его пытались реанимировать штатные медики, затем врачи скорой, но помочь не смогли. Основная версия смерти Навального - оторвавшийся тромб.
Сегодня были похороны, на них присутствовали родители покойного. Сначала его отпели в храме в Марьино.
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Затем кортеж отправился на столичное Борисовское кладбище.
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Среди пришедших проститься с Навальным были посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор. Также были машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии.
На церемонии дежурили правоохранители, но серьёзных инцидентов не было.
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Когда гроб опустили в землю, заиграла музыка из «Терминатора».
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*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов в РФ.
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Список пришедших на "прощание" говорит сам за себя..
И любому адекватному человеку сразу становится понятно, чьим работником был покойный