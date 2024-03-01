FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8386 постов • 1050 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Автор:
01 марта 2024 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Алексей Навальный   Видео   Москва   кладбище   отпевание   похороны   
1936
3
6

Гроб с телом опустили в землю под музыку из фильма «Терминатор».

16 февраля 47-лений Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк». Ему стало плохо после дневной прогулки, он упал и потерял сознание. Его пытались реанимировать штатные медики, затем врачи скорой, но помочь не смогли. Основная версия смерти Навального - оторвавшийся тромб.

Сегодня были похороны, на них присутствовали родители покойного. Сначала его отпели в храме в Марьино.

Затем кортеж отправился на столичное Борисовское кладбище.

Среди пришедших проститься с Навальным были посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор. Также были машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии.

На церемонии дежурили правоохранители, но серьёзных инцидентов не было.

Когда гроб опустили в землю, заиграла музыка из «Терминатора».

*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов в РФ.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Алексей Навальный   Видео   Москва   кладбище   отпевание   похороны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
96k
Доктор Джонс 59 минут назад
Сегодня и пятница, и последний рабочий день недели, и первый день весны, и Сисяна закопали - это Флэш-рояль какой-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
912
Шурман Секунду назад
Хрен его знает я бы под эту же музыку всех призывного возраста в чем были одеты на СВО :) ну может вот такой я ..... . А жена то что не прилетела ? путей в Россию целая куча и думаю ее бы не тронули . Бегает она у нас здесь в Брюсселе и типа слезы на глазах а это краска течет . Как все это противно видеть ! . Еще несколько дней назад орали и мать его что тело не отдают и не отдадут и она орала у нас в совете и прям на коленях почти и вот чудеса и тело отдали и допустили всех экспертов и опять все не так , его типа убили :) мне что тоже нужно было так орать когда у отца случилась аневриза и примерно все так же было , все виноваты кругом , но не он сам . Привык бухать и развлекаться а как коснись там мальчик так подзалетел всем что ему легче было так чем по другому и инсульт и тромбы ни кто не выбирает .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Орк с топором! Полминуты назад
совсем фильм опошлили. сначала АШ хвастался нацистским прошлым своих предков, теперь вот это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ed 6 минут назад
жил как дерьмо, баблосос и ушел , как оно же...под музыку из американского фильма, провожаемые послами и придурками.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пётр 7 минут назад
Да уж...забавная роль у человека, оставался бы за кордоном, беспомощно чирикал как Ходорковский, но нет....гордыня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
grigorenko vladislav 12 минут назад
Кто там на похороны пожаловал? Каких стран послы? Надеюсь, что теперь больше нету никого, кто считает, что Алёшенька за Россию радел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Орк с топором! grigorenko vladislav 2 минуты назад
подобные иллюзии у мыслящих людей должны были бы развеяться давно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
speaktr-st 12 минут назад
На похоронах навального (кстати где он?), когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
Eric Cartman 14 минут назад
Буду в Москве, заеду обоссать его полтора квадрата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
albedo 14 минут назад
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты (с)
Список пришедших на "прощание" говорит сам за себя..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Liberman 20 минут назад
Сдох Максим, да и хйу с ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA Полчаса назад
“ Среди пришедших проститься с Навальным были посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор. Также были машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии.”

И любому адекватному человеку сразу становится понятно, чьим работником был покойный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Dictator Полчаса назад
Жалко... что ни одного пулемётчика не нашлось!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
дмитрий викторович 39 минут назад
Клоуны провожают клоуна. Поэтому и апплодисменты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 39 минут назад
Кладбище только испоганили .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Владимир 39 минут назад
Надо было из деревни дураков музыку взять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Макашев 46 минут назад
помер ляксей, ну и ЙУХ с ним!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 47 минут назад
А идиоты навальнята провожали Лёху аплодисментами...
Аплодисментами провожают только актёров! Хотя клоуном Лёха был порядочным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Старичок 50 минут назад
говно на палочке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Александр 53 минуты назад
Земля стекловатой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283286



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе ракеты утонули, не долетев до цели
Немецкий фрегат по ошибке атаковал в Красном море американский беспилотник, но обе...
25 интересных и забавных домашних коллекций
25 интересных и забавных домашних коллекций
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Топ-3 самых популярных домов-музеев и мемориальных квартир в Москве
Топ-3 самых популярных домов-музеев и мемориальных квартир в Москве
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересное#аварии#авто аварии#Автовсячина#Россия#улыбнуло#истории
#Прикол#животные#в мире#интересно#ДТП#дети#история#кот#Суд#кино
#машина#автомир#факты#люди#позитив#забавно#Разное#милота#подборка#Китай
Не водой единой Не водой единой В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки Активисты пожаловались на «сатанинскую» вечеринку в Москве Активисты пожаловались на «сатанинскую» вечеринку в Москве "На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из пневматического пистолета "На пол легли!": в Москве задержали трёх мужчин, ради шутки стрелявших по прохожим из... В Казахстане разгромили православное кладбище и украли церковную утварь В Казахстане разгромили православное кладбище и украли церковную утварь В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета

На что жалуетесь?

Вернуться