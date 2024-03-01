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15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира

15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира

Автор:
01 марта 2024 09:11
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Индия   Ричард Гир   Суд   в мире   люди   поцелуй   фото   
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15 (!) лет назад Ричард Гир на одной церемонии поцеловал женщину в щеку. Ну, поцеловал и поцеловал, и уехал домой. А бедную женщину таскали по судам 15 лет.

Что вообще случилось?!

В 2007 году в Нью-Дели проводилось благотворительное мероприятие с целью повышения осведомленности о ВИЧ. Хорошее дело, многие звезды участвуют в нем бесплатно.

Например, мировая звезда Ричард Гир и звезда Болливуда Шилпа Шетти. И они вместе вели мероприятие, а потом Ричард буквально сбил ее с ног в картинном жесте и поцеловал в щеку.

Это был точный повтор сцены из популярного фильма с Ричардом Гиром «Давайте потанцуем», он просто хотела развлечь своих фанатов. Только Гир помнил о пристойности и поцеловал просто в щеку. Публика радостно аплодирует, все благополучно заканчивается и Гир уезжает.

После чего общественности Индии… начала обвинять Шиллу Шетти!

Говорили, что «она спровоцировала непристойное поведение». Хотя она даже на сцене сказала звезде, что «это было слишком». Правда на хинди, так что Гир ничего не понял.

Он, потом, кстати, извинялся перед Шилпу. Говорил, что не знал, что все настолько строго и не имел никаких плохих интенции. Он просто хотел привлечь внимание к мероприятию, чтобы были интересные фото.

Мужчина не виноват!

Изначально обвинения в непристойности суд выдвинул против обоих - и актера, и актрисы. Вот только после извинений с Гира обвинения сняли. А вот над Шетти они висели более 15 лет.

Как-то несправедливо, правда? Это ведь была полностью его инициатива, а девушка даже испугалась.

На чем основывались обвинения? Что ОНА НЕ ПРОТЕСТОВАЛА во время поцелуя.

В Индии и правда запрещены общественные действия и слова, которые «вызывают раздражения у других». Это означает, что запрещены поцелуи и объятия между мужчиной и женщиной. В то время как мужчины вечно обнимаются и ходят друг с другом за ручки.

За подобные действия парня и девушку могут отправить на три месяца в тюрьму.

Дело так надолго зависло в суде, не потому что Шетти не виновата. А потому что судье было сложно определить, что же такое непристойность. Это расплывчато это все описано.

Если тебя целуют, то ты участвуешь в непристойной сцене, но вроде как не виновата. В итоге легче было сказать, что Шетти спровоцировала такую сцену своим «дозволяющим» поведением, чем задуматься над законом.

Обвинения сняли только через 15 лет после случая. Наконец, здравый смысл победил, если женщину привлекли к чему-то против воли, то она не виновата.

Но суть в том, что просто за 15 лет немного изменилось общественное сознание, индусы немного «прокачались» в равенстве и понимании права. Закон не изменился никак, изменилась терпимость и осознание ситуации.

Я лично ни разу не виню Ричарда Гира, он не хотел ничего плохого, даже вон бесплатно прилетел в мероприятии участвовать. Но то, что все шишки посыпались на актрису Болливуда, так несправедливо, что руки опускаются.

Хорошо, что оправдали. Но крови все это у девушки попортило, не позавидуешь!

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Метки: Видео   Индия   Ричард Гир   Суд   в мире   люди   поцелуй   фото   
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5  комментариев
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7k
Roman Час назад
Дрочить на белых женщин в автобусе или член на палочку наматывать значит можно, а "раздражения" вызывать нельзя. Логично.
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3k
РАТНИК 44 минуты назад
Моралисты перевозбудились и замучили девушку , она может здоровье потом потеряла из за постоянного стресса и унижений.
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6k
Babangdida Час назад
Он бы ещё в Саудовской Аравии поцеловал кого-нибудь...
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