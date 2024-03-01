15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира

Что вообще случилось?!

В 2007 году в Нью-Дели проводилось благотворительное мероприятие с целью повышения осведомленности о ВИЧ. Хорошее дело, многие звезды участвуют в нем бесплатно.

Например, мировая звезда Ричард Гир и звезда Болливуда Шилпа Шетти. И они вместе вели мероприятие, а потом Ричард буквально сбил ее с ног в картинном жесте и поцеловал в щеку.