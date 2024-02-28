Операторы впервые сняли, как горбатый кит появляется на свет

На кадрах видно, что будущая мать плывет в стае, и ее сородичи ведут себя достаточно агрессивно. Однако вдруг все замирают, и самка в том числе. Те киты, которые активничали несколько минут назад, словно взяли самку под охрану. Вскоре оператор заметил крохотный хвостик, а спустя какое-то время на свет появился маленький кит.

Кит не может дышать под водой, поэтому мама подталкивает его к поверхности, где они вместе делают первые вдохи. Скоро малыша ожидает долгий путь, ведь в этих водах мало еды, поэтому он с матерью отправится на север.