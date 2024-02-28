Операторы впервые сняли, как горбатый кит появляется на свет

Посмотрите на настоящее чудо рождения.
Редко можно увидеть, как у этих гигантов появляются детеныши. Новый ролик National Geographic совершенно уникален: операторы запечатлели появление на свет горбатого кита.
Киты проплывают тысячи километров, чтобы обеспечить своему потомству будущее. Самка, запечатленная на видео, как раз ради этого отправилась к берегам Гавайев и преодолела огромное расстояние от Аляски. Киты приплывают в эти теплые воды для того, чтобы обзавестись потомством. Здесь безопасно рожать, так как поблизости нет хищников.
На кадрах видно, что будущая мать плывет в стае, и ее сородичи ведут себя достаточно агрессивно. Однако вдруг все замирают, и самка в том числе. Те киты, которые активничали несколько минут назад, словно взяли самку под охрану. Вскоре оператор заметил крохотный хвостик, а спустя какое-то время на свет появился маленький кит.
Кит не может дышать под водой, поэтому мама подталкивает его к поверхности, где они вместе делают первые вдохи. Скоро малыша ожидает долгий путь, ведь в этих водах мало еды, поэтому он с матерью отправится на север.
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