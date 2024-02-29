Блогер показал самый призрачный город в Англии

Английский город Хорден — это место, напоминающее нечто из антиутопических произведений. Там множество пустых заброшенных домов, где вместо окон и дверей — пластиковые панели, и всё вокруг окутано жутковатой атмосферой. Один местный блогер провёл небольшую экскурсию по Хордену.
Блогер из Англии под ником Bald and Bankrupt показал в своём блоге "призрачный" город Хорден. Он выглядит как после апокалипсиса: заброшенный, с пустыми улицами, и пластиковыми дверями и окнами, наклеенными на фасады домов. Как полагает блогер, эти фальшивые двери и окна установили местные власти — чтобы создать ощущение, что в городе ещё есть какая-то жизнь.
В "лучшие времена" Хорден был шумным городом, где жило целое сообщество шахтёров и процветала угольная промышленность. После её упадка многие уехали из города, оставив свои дома, и город опустел. По рассказам блогера, такие дома построили в 1800-х годах по всей северной Англии — они предназначались для проживания шахтёров, которые приезжали сюда на заработки. Сейчас большинство домов находятся в ветхом состоянии.
Многие сравнивают Хорден с антиутопическим городом, другие призывают власти отремонтировать дома и сделать их пригодными для жизни. Комментаторы видео тоже активно поддержали эту идею. Однако, пока что в городе ничего не планируют менять.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В основном он ездил по объектам, созданным во времена СССР.
Чувак немного говорил по-русски, так что общался с народом, приобщался к местной культуре, еде, и т.п.
Это был один из самых доброжелательных к России блогеров.
Жаль, что его выпнули из страны с запретом на въезд, т.к. чувак после начала войны донатил на украинских бежнцев в Красный крест или что-то типа того.
Это был один из самых доброжелательных к России блогеров.
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А чо жаль то?Кто ему виноват,что пи.дором оказался.С русскими жрал пил,а потом деньги перевёл на их убийство.
У вас либерастов с бошкой проблемы.Вам всегда жаль говно.Особенно таким как ты.Хитрожопый ондон,который поддерживает хохлов в тихую.Я помню ещё несколько лет назад твои комменты.