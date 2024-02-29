FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6254 поста • 1291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Блогер показал самый призрачный город в Англии

Блогер показал самый призрачный город в Англии

Автор:
29 февраля 2024 19:19
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Великобритания   Видео   Разное   заброшенное   заброшенные города   заброшенные дома   заброшенные места   истории   фото   
1370
8
1

Английский город Хорден — это место, напоминающее нечто из антиутопических произведений. Там множество пустых заброшенных домов, где вместо окон и дверей — пластиковые панели, и всё вокруг окутано жутковатой атмосферой. Один местный блогер провёл небольшую экскурсию по Хордену.

Блогер из Англии под ником Bald and Bankrupt показал в своём блоге "призрачный" город Хорден. Он выглядит как после апокалипсиса: заброшенный, с пустыми улицами, и пластиковыми дверями и окнами, наклеенными на фасады домов. Как полагает блогер, эти фальшивые двери и окна установили местные власти — чтобы создать ощущение, что в городе ещё есть какая-то жизнь.

В "лучшие времена" Хорден был шумным городом, где жило целое сообщество шахтёров и процветала угольная промышленность. После её упадка многие уехали из города, оставив свои дома, и город опустел. По рассказам блогера, такие дома построили в 1800-х годах по всей северной Англии — они предназначались для проживания шахтёров, которые приезжали сюда на заработки. Сейчас большинство домов находятся в ветхом состоянии.

Многие сравнивают Хорден с антиутопическим городом, другие призывают власти отремонтировать дома и сделать их пригодными для жизни. Комментаторы видео тоже активно поддержали эту идею. Однако, пока что в городе ничего не планируют менять.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Англия   Великобритания   Видео   Разное   заброшенное   заброшенные города   заброшенные дома   заброшенные места   истории   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Мурчелло 8 минут назад
Я думал только в России такие города есть.Судя по фишкам.А оно вот оказывается как.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Мойша 37 минут назад
И что бритиши так промахнулись - есть пустой город, и есть беженцы-хохлы. Вот и селите. Захотят - отремонтируют. Нет - пуст живут как их тотем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 38 минут назад
- Добро пожаловать! Хорошо, что вы приехали летом! Зимой здесь бывает паршиво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer Час назад
Смотрел этого чувака, когда он по России и всему экс-СССР ездил.
В основном он ездил по объектам, созданным во времена СССР.
Чувак немного говорил по-русски, так что общался с народом, приобщался к местной культуре, еде, и т.п.

Это был один из самых доброжелательных к России блогеров.
Жаль, что его выпнули из страны с запретом на въезд, т.к. чувак после начала войны донатил на украинских бежнцев в Красный крест или что-то типа того.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107288



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#в мире#интересно#авто аварии#кот#Разное#Россия#Ynews
#животные#автомобили#люди#факты#аварии#Автовсячина#дети#истории#фильм#Суд
#Прикол#автомир#интересное#история#ДТП#кино#забавно#позитив#Еда#собака
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании Автобус "подавил" акцию протеста в Великобритании Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе Самый татуированный британец жалуется на "дискриминацию" на работе Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге Всё ради лайков: пара сфотографировалась на опасной железной дороге 30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой 30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой Парень побил рекорд, поймав теннисный мяч, упавший с высоты 143 метра Парень побил рекорд, поймав теннисный мяч, упавший с высоты 143 метра

На что жалуетесь?

Вернуться