Блогер показал самый призрачный город в Англии

Блогер из Англии под ником Bald and Bankrupt показал в своём блоге "призрачный" город Хорден. Он выглядит как после апокалипсиса: заброшенный, с пустыми улицами, и пластиковыми дверями и окнами, наклеенными на фасады домов. Как полагает блогер, эти фальшивые двери и окна установили местные власти — чтобы создать ощущение, что в городе ещё есть какая-то жизнь.