“Не в ту дверь зайдёшь, в другую войдёшь”: Киркоров рассказал, что после “голой вечеринки” много думал

Мне было интересно по душам поговорить с самим собой, потому что обычно это все какие-то диалоги… А вот с самим собой очень редко удавалось в последнее время, потому что эта гонка, она, конечно, меня очень истощила. Гастроли, концерты, съемки. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы перезагрузиться, разгрузиться, - рассказал Киркоров.

По его словам, всё это время он много читал, много думал и размышлял, разговаривая сам с собой. Но судя по всему, самокопания ему никак не помешали посетить стилиста. Филипп Киркоров снова сменил имидж и теперь он выглядит ещё моложе.