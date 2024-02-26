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“Не в ту дверь зайдёшь, в другую войдёшь”: Киркоров рассказал, что после “голой вечеринки” много думал

“Не в ту дверь зайдёшь, в другую войдёшь”: Киркоров рассказал, что после “голой вечеринки” много думал

Автор:
26 февраля 2024 18:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Киркоров   голая вечеринка   интересное   отмена   фото   шоу бизнес   
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После “голой вечеринки” Анастасии Ивлеевой очень многие участники лишились денег, работы, а кто-то даже и свободы. Однако, Киркорова это не коснулось. Он сменил внешность и уже появляется на федеральных каналах.

Два месяца было не видно на сцене Филиппа Киркорова. После его посещения “голой вечеринки” и последующих извинений стала поступать информация, что певца “отменили”. Однако, как ни в чём не бывало, Киркоров появился на премии "Золотой граммофон". После мероприятия Филипп Бедросович поговорил с журналистами и заявил, что сам себя “отменил”. Оказалось, артист просто взял тайм-аут, чтобы отдохнуть.

Мне было интересно по душам поговорить с самим собой, потому что обычно это все какие-то диалоги… А вот с самим собой очень редко удавалось в последнее время, потому что эта гонка, она, конечно, меня очень истощила. Гастроли, концерты, съемки. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы перезагрузиться, разгрузиться, - рассказал Киркоров.

По его словам, всё это время он много читал, много думал и размышлял, разговаривая сам с собой. Но судя по всему, самокопания ему никак не помешали посетить стилиста. Филипп Киркоров снова сменил имидж и теперь он выглядит ещё моложе.

Неестественно белые волосы он перекрасил в чёрный цвет, надел очки и перестал красить бороду. Теперь Киркоров выглядит ещё моложе, хотя через пару месяцев ему исполнится 57 лет.

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Метки: Видео   Киркоров   голая вечеринка   интересное   отмена   фото   шоу бизнес   
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426
Alex Roland 17 минут назад
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426
Alex Roland 20 минут назад
В этой ситуации только канал "ТНТ" поступил правильно - вырезал из новогоднего фильма ... а тут и крест простили .. и вечеринку простили ... Кстати не подозревал что на "Фишках" столько поклонников Кири ... одни минуса в комментах ....
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11k
kaboza Полчаса назад
Да когда про этих бесоепов позабудут...мало того что успокоится пенсионеры не могут, так на них еще молодой биомусор хайпует...Мизулина ты гдеееее?
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805
H- MER Полчаса назад
"Он сменил внешность и уже появляется на федеральных каналах."
Просто не узнают
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9k
alex9845 Полчаса назад
Смыл макияж,нацепил очередной парик и даже оделся как мужчина.....много думал,верю) Много думала его команда как вернуть его чистым и без намёка на гомосятину.
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21k
Shtoppi 39 минут назад
однако!!! кто-то крепко за филю тОпит. прям группа поддержки заползла - четыре шпалы сразу прилетело.
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8k
Allmaster 51 минуту назад
Ну... что уж вы... тут так то много писалось что он братан Пескову...
Уж не какая там лолита, это целое киркорище, его так просто не сковырнуть!
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92k
sapér Vodička 56 минут назад
Проснулось ПОКЕМОНИЩЕ и как всегда наваяло пост про дерьмо и червей .
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7k
Андрей Крылов Час назад
Филипок много думал? Уже хохма. у него мозгов нет и небыло ни когда. Нечем там думать.
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6k
Трям Час назад
Когда уже эту тупую песду вместе со всеми киркоровыми депортируют в присподню?
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50k
Крымчанка Час назад
Скользкий уродец.
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21k
Shtoppi Час назад
женоподобное у36ище!
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162
aleksey090 Час назад
мерзость
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65
Al Di 2 часа назад
Не только лишь все могут зайти в дверь, не все это могут сделать. Зашел, вышел а в итоге что, глаза зеркало?
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42k
Сергей 2 часа назад
Опять PokemonKa это гамбургского петуха сюда притащила, видать не ровнодышит к нему.
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3k
Андрей 2 часа назад
минус - надоело это дерьмо!
и высказывание "Не в ту дверь зайдёшь, в другую войдёшь” про его сексуальные предпочтения?
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26k
ЦСКА 2 часа назад
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Засуетился после того как в его "дверь" зашли и пошурудили как следует...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349344



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