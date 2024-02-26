“Не в ту дверь зайдёшь, в другую войдёшь”: Киркоров рассказал, что после “голой вечеринки” много думал

После “голой вечеринки” Анастасии Ивлеевой очень многие участники лишились денег, работы, а кто-то даже и свободы. Однако, Киркорова это не коснулось. Он сменил внешность и уже появляется на федеральных каналах.
Два месяца было не видно на сцене Филиппа Киркорова. После его посещения “голой вечеринки” и последующих извинений стала поступать информация, что певца “отменили”. Однако, как ни в чём не бывало, Киркоров появился на премии "Золотой граммофон". После мероприятия Филипп Бедросович поговорил с журналистами и заявил, что сам себя “отменил”. Оказалось, артист просто взял тайм-аут, чтобы отдохнуть.
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Мне было интересно по душам поговорить с самим собой, потому что обычно это все какие-то диалоги… А вот с самим собой очень редко удавалось в последнее время, потому что эта гонка, она, конечно, меня очень истощила. Гастроли, концерты, съемки. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы перезагрузиться, разгрузиться, - рассказал Киркоров.
По его словам, всё это время он много читал, много думал и размышлял, разговаривая сам с собой. Но судя по всему, самокопания ему никак не помешали посетить стилиста. Филипп Киркоров снова сменил имидж и теперь он выглядит ещё моложе.
Неестественно белые волосы он перекрасил в чёрный цвет, надел очки и перестал красить бороду. Теперь Киркоров выглядит ещё моложе, хотя через пару месяцев ему исполнится 57 лет.
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Просто не узнают
Уж не какая там лолита, это целое киркорище, его так просто не сковырнуть!
и высказывание "Не в ту дверь зайдёшь, в другую войдёшь” про его сексуальные предпочтения?