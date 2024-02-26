“Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и собирается устроиться на работу



Американский боксёр Кевин Джонсон стал обладателем квартиры в Самаре. Об этом сообщает ТАСС. Журналистам спортсмен рассказал, что собирается в Самаре не только жить, но и работать.

"Я получил квартиру в Самаре. Мне дали сертификат. Я люблю Самару, люблю Россию. Приглашаю на новоселье. В ближайшее время я устроюсь на работу, буду тренировать", - сказал Джонсон.

Промоутер спортсмена подтвердил слова спортсмена. Он отметил, что спортсмен будет работать в центре спортивной подготовки. Уже летом он переедет жить в Самару.