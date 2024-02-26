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“Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и собирается устроиться на работу

“Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и собирается устроиться на работу

Автор:
26 февраля 2024 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Самара   бокс   боксёр   интересное   кевин джонсон   фото   
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В январе 2024 года Кевин Джонсон стал гражданином России.


Американский боксёр Кевин Джонсон стал обладателем квартиры в Самаре. Об этом сообщает ТАСС. Журналистам спортсмен рассказал, что собирается в Самаре не только жить, но и работать.

"Я получил квартиру в Самаре. Мне дали сертификат. Я люблю Самару, люблю Россию. Приглашаю на новоселье. В ближайшее время я устроюсь на работу, буду тренировать", - сказал Джонсон.

Промоутер спортсмена подтвердил слова спортсмена. Он отметил, что спортсмен будет работать в центре спортивной подготовки. Уже летом он переедет жить в Самару.

О своём желании переехать в Россию боксёр рассказал ещё летом 2023 года. На пресс-конференции перед соревнованиями “Бокс на Волге” он рассказал, что приехал в Самару, чтобы осмотреться.

Моя американская мечта – жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел и понял, что мне по душе российские просторы. Еще если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться, — сказал Кевин.

В сентябре 2023 года Кевин подал документы, чтобы получить российское гражданство, а в январе 2024 стал гражданином России. Джонсон - боец в супертяжёлом весе. На ринге он провёл 60 поединков из которых 36 были победными (20 нокаутом). 22 боя закончились поражениями, и 2 боя завершились вничью.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   Самара   бокс   боксёр   интересное   кевин джонсон   фото   
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12  комментариев
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Самый нуждающийся, как "патриот" Депардье. Как задолбали эти ж_о_п_о_л_и_з_ы чинуши! Ненавижу!
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6k
Alexander 3 минуты назад
Вот такие мигранты нам нужны, язык подучит, в такси устроится или курьером, 200 тысяч зашибать будет)
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248
CyraxMotorsport 5 минут назад
Детям бы так квартиры раздавали...Какие же мразоты, а...
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18k
Сергей 13 минут назад
Наивный ниггер. Но, с другой стороны, там его все топовые боксеры побеждали, ни одного титула нет... А тут подзаработает, опять же пропаганда на щит поднимет (американец к нам приехал, во как у нас классно).
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11k
kaboza 21 минуту назад
А че он ВладимировичЪ? усыновили чтоле бизянку?))))
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9k
alex9845 Полчаса назад
Он по русски хоть говорит? Или для получения российского гражданства это совершенно не важно?
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1k
АртемШишков 44 минуты назад
У нас дети сироты ждут очереди на квартиры ....
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34
Star Telecom 52 минуты назад
В каждом городе должен быть негр иначе город будет считаться расистом, вот Самарке и пришлось насильно одного заманить на квартиру в доме под снос))
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3k
lekha-fil 59 минут назад
Бедный беженец из Украины. Слёзы радости о лучике света для нищего из Америки.
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2k
Артур Будкин Час назад
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1k
roman-delisov 2 часа назад
А за какие заслуги перед Россией ему квартиру дали?
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519
iskra 2 часа назад
Че он, за всю жизнь не заработал на квартиру в Самаре, что ему подарили,как нуждающемуся?
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