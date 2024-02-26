“Американская мечта – жить в России”: боксёр Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и собирается устроиться на работу

В январе 2024 года Кевин Джонсон стал гражданином России.
Американский боксёр Кевин Джонсон стал обладателем квартиры в Самаре. Об этом сообщает ТАСС. Журналистам спортсмен рассказал, что собирается в Самаре не только жить, но и работать.
"Я получил квартиру в Самаре. Мне дали сертификат. Я люблю Самару, люблю Россию. Приглашаю на новоселье. В ближайшее время я устроюсь на работу, буду тренировать", - сказал Джонсон.
Промоутер спортсмена подтвердил слова спортсмена. Он отметил, что спортсмен будет работать в центре спортивной подготовки. Уже летом он переедет жить в Самару.
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О своём желании переехать в Россию боксёр рассказал ещё летом 2023 года. На пресс-конференции перед соревнованиями “Бокс на Волге” он рассказал, что приехал в Самару, чтобы осмотреться.
Моя американская мечта – жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел и понял, что мне по душе российские просторы. Еще если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться, — сказал Кевин.
В сентябре 2023 года Кевин подал документы, чтобы получить российское гражданство, а в январе 2024 стал гражданином России. Джонсон - боец в супертяжёлом весе. На ринге он провёл 60 поединков из которых 36 были победными (20 нокаутом). 22 боя закончились поражениями, и 2 боя завершились вничью.
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