Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд

На улице в этом время было -20℃, а температура воды не превышала +2℃.
В России Мария Ольшевская установила новый рекорд по подлёдному фридайвингу. Без гидрокостюма, в одном купальнике, спортсменка погрузилась под ледяную воду, температура которой была +2℃. Ольшевская была без дыхательной трубки. На ней был только купальник, ласты, маска и шапочка для плавания. Страховали рекордсменку профессиональные аквалангисты, которые не стали рисковать и надели гидрокостюмы.
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«Сам нырок прошел отлично, в штатном режиме, ровно так, как я ожидала. Потренироваться в Байкале не получилось много перед рекордом, но несмотря на это Байкал был приветлив: лёд прозрачный, вода чистейшая, на глубине 40 метров всё хорошо видно», — рассказывает рекордсменка книги рекордов Гиннесса.
Рекорд был установлен в рамках фестиваля "Под лёд Байкала", который прошёл в национальном парке недалеко от Сахюрты. Мероприятие продлится до 4 марта.
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Шапка, очки и ласты не считаются?)