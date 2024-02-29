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Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд

Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд

Автор:
29 февраля 2024 18:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Байкал   Видео   Россия   Санкт-Петербург   интересное   рекорд   фото   фридайвинг   
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На улице в этом время было -20℃, а температура воды не превышала +2℃.

В России Мария Ольшевская установила новый рекорд по подлёдному фридайвингу. Без гидрокостюма, в одном купальнике, спортсменка погрузилась под ледяную воду, температура которой была +2℃. Ольшевская была без дыхательной трубки. На ней был только купальник, ласты, маска и шапочка для плавания. Страховали рекордсменку профессиональные аквалангисты, которые не стали рисковать и надели гидрокостюмы.

«Сам нырок прошел отлично, в штатном режиме, ровно так, как я ожидала. Потренироваться в Байкале не получилось много перед рекордом, но несмотря на это Байкал был приветлив: лёд прозрачный, вода чистейшая, на глубине 40 метров всё хорошо видно», — рассказывает рекордсменка книги рекордов Гиннесса.

Рекорд был установлен в рамках фестиваля "Под лёд Байкала", который прошёл в национальном парке недалеко от Сахюрты. Мероприятие продлится до 4 марта.

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Метки: Байкал   Видео   Россия   Санкт-Петербург   интересное   рекорд   фото   фридайвинг   
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9  комментариев
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Darki Час назад
С Олегом то что?
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42k
Сергей 12 минут назад
Не +2 , а больше, столько горячих мужиков возле неё крутилось, явно подняли температурку.
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Павел Верещагин Час назад
Я ни одного аквалангиста не увидел,ни на видео,ни на фото.Фридайверы в гидрокостюмах
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4k
Platinum Час назад
Там одному из аквалангистов хреново стало, Олега, Олега... или, что они там закричали
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21k
Luc72 2 часа назад
Рекорд ради рекорда...
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31k
Axel 2 часа назад
"Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала"

Шапка, очки и ласты не считаются?)
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78k
Viktor 2 часа назад
А вот меня не метры, а секунды интересуют.
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