Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд

В России Мария Ольшевская установила новый рекорд по подлёдному фридайвингу. Без гидрокостюма, в одном купальнике, спортсменка погрузилась под ледяную воду, температура которой была +2℃. Ольшевская была без дыхательной трубки. На ней был только купальник, ласты, маска и шапочка для плавания. Страховали рекордсменку профессиональные аквалангисты, которые не стали рисковать и надели гидрокостюмы.