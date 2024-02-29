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Только 10% людей могут коснуться носа языком: 35 фактов о человеческом теле

Только 10% людей могут коснуться носа языком: 35 фактов о человеческом теле

Автор:
29 февраля 2024 10:07
Сообщество : Факты
Метки: Генетика   интересное   наука   познавательное   факты   человеческое тело   
1399
36

Парень с ником Knowledgesaurus набрал уже 1,4 миллиона подписчиков в TikTok благодаря серии видео «Насколько ваше тело редкое?». В них он рассказывает о таких редких свойствах, как отсутствие зубов мудрости, гипермобильность суставов и лишних ребрах, а также суперспособностях типа умения писать обеими руками или складывать язык клевером. Вот небольшая подборка самых интересных фактов.

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Метки: Генетика   интересное   наука   познавательное   факты   человеческое тело   
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17k
ss Полчаса назад
Комментарий к фото
Люблю рыжих!
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25k
SolomonA 37 минут назад
"Только у 5% людей глаза янтарного цвета - золотистые или медные с вкраплениями золотого, зеленого или коричневого."
Марсиане среди нас? (Если верить Рею Бредбери)
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117
ruslan d Час назад
Ха , пункт 2 , моя работа , каждый год тест прохожу
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