Парень с ником Knowledgesaurus набрал уже 1,4 миллиона подписчиков в TikTok благодаря серии видео «Насколько ваше тело редкое?». В них он рассказывает о таких редких свойствах, как отсутствие зубов мудрости, гипермобильность суставов и лишних ребрах, а также суперспособностях типа умения писать обеими руками или складывать язык клевером. Вот небольшая подборка самых интересных фактов.