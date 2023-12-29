10 открытий, которые сделали в океане в 2023 году

В сентябре 2023 исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) нашли в Аляскинском заливе загадочный золотой шар. Его подняли с подводной горы на глубине 3300 м — и когда шар оказался на поверхности, он потерял форму и как будто "растаял". Сначала анализ показал, что он имеет "биологическое происхождение", но учёные так и не поняли, что это такое. Есть версии, что это может быть яичная скорлупа или губка.



