10 открытий, которые сделали в океане в 2023 году

Океан всегда был полон загадок — и этим манит исследователей. Каждый год они делают удивительные открытия на океанских глубинах, но даже эти открытия остаются всего лишь маленькой частью огромного неизученного паззла. Узнаем, какие интересные открытия учёные сделали на морском дне в этом году.
В ноябре 2023 года учёные, исследующие морское дно вблизи Гватемалы, обнаружили гигантскую подводную гору, которая в два раза выше самого высокого здания в мире — небоскрёба Бурдж-Халифа. Гора высотой 1 600 метров, расположенная на глубине 2 400 метров под поверхностью океана — на самом деле остаток древнего подводного вулкана. Она занимает площадь около 14 квадратных километров, и её увидели с помощью гидролокатора между Коста-Рикой и Восточно-Тихоокеанским поднятием (срединно-океанический хребет в середине Тихого океана).
В марте уходящего года учёные обнаружили в некоторых из самых глубоких точек Тихого океана тепловые волны. Ранее они изучали только поверхностные тепловые волны, вызванные изменением климата и Эль-Ниньо (климатическое явление, характеризующееся аномальным потеплением поверхностных вод Тихого океана). Поверхностные тепловые волны фиксируют уже несколько десятилетий — однако, волны на глубине обнаружили впервые. По оценкам учёных, глубоководные тепловые волны гораздо интенсивнее и продолжительнее поверхностных. Они также серьёзно угрожают обитающим на глубине существам.
В сентябре 2023 исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) нашли в Аляскинском заливе загадочный золотой шар. Его подняли с подводной горы на глубине 3300 м — и когда шар оказался на поверхности, он потерял форму и как будто "растаял". Сначала анализ показал, что он имеет "биологическое происхождение", но учёные так и не поняли, что это такое. Есть версии, что это может быть яичная скорлупа или губка.
В июле учёные исследовали древний вулкан, расположенный на глубине 1500 м у тихоокеанского побережья Канады. Они обнаружили, что он всё ещё активен, и покрыт до 1 миллиона огромных яиц. Эти яйца — размером с футбольный мяч. Оказалось, их откладывают белые скаты — малоизвестные морские обитатели, родственные акулам и скатам. Когда яйца вылупятся, подводный вулкан станет идеальной средой обитания для молодых особей.
В августе исследователи обнаружили огромную утечку метана в самой глубокой точке Балтийского моря. Площадь утечки составила около 20 квадратных километров — это эквивалентно 4000 футбольных полей, и её нашли на глубине 400 метров под поверхностью воды. Учёные выяснили, что пузыри метана на этом участке поднимались гораздо выше, чем в случаях аналогичных утечек по всему миру. Они полагают, что метан образуется из разлагающегося органического вещества на морском дне, но пока неизвестно, почему его так много и почему он поднимается так высоко.
В апреле 2023 во впадине Идзу-Огасавара вблизи Японии обнаружили странных рыб. Эти особи плавали на глубине более 8 км, где рыб ранее никто не видел. Вероятно, они принадлежат к роду Pseudoliparis, представители которого обитают в Марианской впадине. Их тела покрыты желатиновым слоем, который и помогает адаптироваться к такой глубине.
В ходе экспедиции у берегов Эквадора учёные обнаружили пару нетронутых глубоководных коралловых рифов вблизи Галапагосских островов. Они находились на глубине 300 м под поверхностью океана — а это намного глубже, чем большинство коралловых рифов. Длина самого крупного коралла — более 800 м. Исследователи определили, что местные рифы процветают здесь уже на протяжении тысяч лет. Там также обитает много других существ, включая ракообразных, анемонов, звёзд и ежей.
В мае учёные выявили, что в зоне Кларион-Клиппертон, что находится между Мексикой и Гавайями в Тихом океане, обитает более 5000 новых видов животных. 90% из них могут быть новыми для науки. Эта область считается одним из самых перспективных мест для будущей глубоководной добычи полезных ископаемых: она богата металлами (марганец, кобальт и никель) и другими редкими элементами. Однако, если люди начнут добывать там полезные ископаемые, всем новым видам грозит опасность.
В августе учёные, исследующие гидротермальные источники в Тихом океане, обнаружили скрытую экосистему. Эти источники, расположенные в Восточно-Тихоокеанском поднятии вблизи Центральной Америки, изучают уже более 40 лет — но в этот раз учёные впервые решили заглянуть под них. В здешних вулканических полостях они обнаружили широкое разнообразие обитателей: червей, улиток и даже осьминогов.
В апреле исследователи опубликовали карту, на которой показали 19 тысяч подводных вулканов со всего мира. Для составления карты использовали данные радаров с нескольких спутников. Эта карта может помочь ученым узнать больше об океанических течениях, тектонике плит и изменении климата. Как утверждают учёные, помимо указанных вулканов на океанском дне есть ещё тысячи неоткрытых структур.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 любопытных фактов, которые расширят ваши знания
- 10 необычных синдромов, которые возникают только у нас в голове
- Лень может быть признаком высокого интеллекта
- 25 любопытных коротких фактов из разных сфер нашей жизни
- 30 увлекательных фактов из разных сфер нашей жизни