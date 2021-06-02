Парень с ником Knowledgesaurus набрал уже 1,4 миллиона подписчиков в TikTok благодаря серии видео «Насколько ваше тело редкое?». В них он рассказывает о таких редких свойствах, как отсутствие зубов мудрости, гипермобильность суставов и лишних ребрах, а также суперспособностях типа умения писать обеими руками или складывать язык клевером. Вот небольшая подборка самых интересных фактов.
1. 25% людей чихают, когда на них светит солнце. Это называется световой чихательный рефлекс.
2. Только 12% людей обладают тетрахроматией - способностью видеть примерно в 10 раз больше оттенков и цветов, чем обычные люди.
3. Только 30% людей могут раздувать ноздри по желанию. Эти мышцы настолько редко используются, что у большинства людей они слишком слабые, чтобы их задействовать.
5. 9% людей ощущают привкус мыла, когда едят кинзу. Кинза содержит химическое вещество, которое также является побочным продуктом мыловарения.
6. Только 2% людей рыжие от природы, при этом одно исследование показало, что в 30% рекламных материалов снимаются рыжие модели.
7. Вот такое маленькое отверстие на ухе есть менее чем у 1% людей. Некоторые биологи-эволюционисты утверждают, что раньше это были жабры.
8. Примерно у 10% людей есть палец Мортона - особенность строения стопы, при которой второй палец длиннее большого.
9. Только у 5% людей глаза янтарного цвета - золотистые или медные с вкраплениями золотого, зеленого или коричневого.
12. 4% людей страдают болезнью Рейно, когда некоторые части тела, обычно пальцы рук или ног, начинают белеть под воздействием низких температур
13. Только 1% людей являются амбидекстерами - у них нет ведущей руки, и они пользуются обеими с одинаковой эффективностью.
14. 1% людей нуждается в меньшем количестве сна, чем остальные. Цикл сна у них проходит быстрее, чем у обычного человека.
15. 83,7% людей умеют сворачивать язык в трубочку, но только 14,7% людей могут сложить его клевером.
17. Менее 1% людец рождаются с небольшим участком белых волос. Это называется полиоз, и его вызывает нехватка меланина в волосяных фолликулах.
18. Примерно у 40 людей во всем мире есть особая группа крови с нулевым резус-фактором, так называемая "Золотая кровь".
22. Только у 5% людей отпечатки пальцев похожи на "дугу" (справа). Чаще встречаются узоры в виде "петли" (посередине) или "спирали" (слева).
23. Только у 10% людей есть Дарвинов бугорок - небольшая шишка на внешней стороне уха. Считается, что такие люди лучше воспринимают тональность голоса.
24. Менее чем у 1% людей кости не ломаются. Это вызвано мутацией в одном из генов, из-за которой кости становятся в 8 раз плотнее.
27. Менее 1% людей имеют заостренные, "эльфийские" уши. Это отклонение называют ухом Шталя, обычно оно проходит само по себе.
28. У 1% людей ресницы растут в два ряда. Кажется, что таким людям можно только позавидовать, но на самом деле это вызывает множество проблем.
29. 70% людей при поцелуе наклоняют голову вправо. Это происходит, потому что левая сторона лица демонстрирует больше эмоций, и мы подсознательно хотим показать партнеру более эмоциональную сторону.
30. Родимые пятна есть только у 10% людей. Обычно они бывают овальной формы и кофейного оттенока.
31. Идеальным зрением могут похвастаться только 35% людей. 2/3 населения земли плохо видит.
32. У 14% людей нет мышцы Palmaris Longus (длинная ладонная мышца). Чтобы проверить ее наличие, положите руку на ровную поверхность, соедините большой палец с мизинцем и слегка приподнимите их.
34. У 20% людей встречается гипермобильность суставов. Это генетическая черта, связанная с содержанием коллагена в соединительных тканях.
Источник:
- Шах и мат, веганы: мясо нужно!
- Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно
- 7 исторических фигур, чьи части тела украли после смерти
- 10 заблуждений об историческом костюме и моде
- 25 странных и любопытных исторических фактов
Понравилось38