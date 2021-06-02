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35 фактов о человеческом теле, которые подскажут, насколько вы уникальны

35 фактов о человеческом теле, которые подскажут, насколько вы уникальны (36 фото)

Автор:
02 июня 2021 08:05
Сообщество : Факты
Метки: генетика   интересное   наука   познавательное   факты   человеческое тело   
1755
36

Парень с ником Knowledgesaurus набрал уже 1,4 миллиона подписчиков в TikTok благодаря серии видео «Насколько ваше тело редкое?». В них он рассказывает о таких редких свойствах, как отсутствие зубов мудрости, гипермобильность суставов и лишних ребрах, а также суперспособностях типа умения писать обеими руками или складывать язык клевером. Вот небольшая подборка самых интересных фактов.

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Метки: генетика   интересное   наука   познавательное   факты   человеческое тело   
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6  комментариев
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3k
barracuda 2 часа назад
и еще 100% людей не могут чихнуть с полностью открытыми глазами.
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88
Liberman 6 минут назад
а так то да - 20% населения Земли негры - 20% щербатые - все сходится
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Liberman 8 минут назад
так, - я один из тех, у кого совпало почти все, кроме тех, у 1-2% случаев - че теперь делать?
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23k
Dobry vojak Svejk 22 минуты назад
Не знаю, зачем мне это знать, но некоторые "факты" забавны )
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Trilik Час назад
Ни когда не обращал внимание на то, что рисунок отпечатков пальцев разный по типу. У меня оказывается 6 пальцев - спирали, 3 - петли и 1 - дуга )))
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