Женщины-учёные, оказавшие большое влияние на мир

Одна из самых известных женщин-учёных. Она родилась в 1867 году, в Варшаве. Сначала ей пришлось поработать гувернанткой, чтобы помочь выучиться старшей сестре, а потом пришла её очередь получать образование. Мария Склодовская уехала в Париж и поступила в Сорбонну в то время, когда научное образование для женщин было чем-то из ряда вон. Именно там она познакомилась с Пьером Кюри, за которого позже вышла замуж.

Основной деятельностью Марии было исследование "светящихся" компонентов солей урана. Она обнаружила, что энергия исходит непосредственно от самих его атомов и она назвала этот эффект "радиоактивностью". В процессе работы супруги открыли два радиоактивных элемента радий и полоний. Первый раз учёных удостоили Нобелевской премии в 1903 году по физике. В 1911 году Мария Склодовская-Кюри была удостоена премии уже во второй раз теперь уже по химии, за открытие и дальнейшее исследование радия и полония.

Все её вещи до сих пор хранятся в свинцовых ящиках, так как радиоактивны. Именно Мария стала первой женщиной, преподающей в Сорбонне и среди своего плотного рабочего графика она умудрилась стать матерью двух дочерей.