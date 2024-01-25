Женщины-учёные, оказавшие большое влияние на мир

Прекрасные дамы, о которых пойдёт речь, были не только удивительно умны, но и смело встали лицом к лицу стереотипам о том, что женщинам место исключительно на кухнях и что заниматься они должны только воспитанием детей.
Им приходилось брать для работы псевдонимы и доказывать свою состоятельность. Этими женщинами двигала исключительно любовь к науке и желание привнести в этот мир глобальные изменения об окружающем мире.
В Италии в 1909 году родилась девочка Рита. В 1936 году она с отличием окончила Медицинскую школу, но ей не повезло. В 1938 году в стране был принят закон, запрещающий людям еврейской национальности заниматься врачебной деятельностью. Но Риту было не остановить. Она создала в собственной спальне лабораторию и начала исследования: покупала у крестьян яйца и препарировала с помощью швейной иглы нервную систему эмбрионов. Рита пыталась узнать всё о развитии нервных клеток. Именно эта работа легла в основу всей карьеры Леви-Монтальчини. Позднее девушку пригласили в Университет Вашингтона, где она работала и преподавала тридцать лет. Она проводила эксперименты со змеиным ядом, мышиной слюной, опухолями и в итоге Рите удалось открыть фактор роста нервов. NGF белок, регулирующий рост нервных клеток и обеспечивающий жизнедеятельность нейронов.
Открытие Риты стало очень важным для лечения и диагностики заболеваний и в 1986 году Рита Леви-Монтальчини стала лауреатом Нобелевской премии (медицина).
Она работала буквально до самой смерти и скончалась, когда ей исполнилось 103 года.
Математик, философ, астроном.
Родилась она между 350 и 370 годами в Александрии (на территории современного Египта). Отцом Гипатии был известный учёный Теон, именно он учил дочь астрономии и математике и совсем скоро она во многом превзошла отца. Именно Гипатия оставила очень важные комментарии к его работам, а параллельно внесла колоссальный вклад в развитие теории чисел и геометрии. Также она изобрела новый тип гидрометра, а вместе с отцом занималась теорией Солнечной системы. Гипатия стала одной из самых первых в Александрии женщин-преподавателей. Она не только была прекрасным математиком, но и добилась больших успехов в философии Платона, а на её лекции съезжались люди из самых дальних уголков.
Но, как это обычно бывает, на каждого учёного найдётся толпа бесноватых. Её "языческие" рассуждения вызвали гнев группировки христианских экстремистов. Гипатию убили. И её жизнь стала примером борьбы с невежеством.
В 1919 году Джейн родилась в семье врачей. Её дедушка стал первым афроамериканцем, который окончил Йельский медицинский колледж, а отец Джейн создал фонд, изучающий рак при Гарлемской клинике. Джейн окончила в 1945 году Нью-Йоркский медицинский колледж и, под руководством отца, начала заниматься онкологическими исследованиями. Когда отец скончался, то в 33 года Райт стала главой центра, изучающего рак.
Джейн разработала принципиально новый метод борьбы с раком, существенно экономивший время. Химические препараты Джейн испытывала не на пациентах, а на образцах поражённых тканей, что помогало быстрее найти эффективное лечение. Райт изобрела новый метод лечения опухолей, до которых сложно добраться хирургическим путём. До этого орган часто удаляли целиком, но благодаря изобретению Райт появился менее инвазивный метод передачи химического препарата к нужным органам через катетер.
Именно Джейн Кук Райт называют "матерью химиотерапии".
Она родилась в Германии в 1647 году. В 17 веке люди Европы не обладали хоть каким-то знанием о насекомых, предпочитая их просто убивать за мерзкий вид. Люди называли их "дьявольскими тварями".
Марии категорически не нравилось такие отношение к жукам и она с самой юности начала их коллекционировать, пристально изучая поведение и классифицируя. Отец научил Марию рисовать и она стала зарисовывать стадии развития разных насекомых.
Мериан отдавала предпочтение бабочкам, а в те времена никто не понимал связи между гусеницами и бабочками. В 1679 году Мария выпустила книгу о цикле гусеница-бабочка, приложив к тексту научно подкреплённые комментарии и иллюстрации. Именно записи Марии оказали существенную помощь последующим поколениям энтомологов в классификации и изучении насекомых.
Её иллюстрации до сих пор вызывают восхищение, Мария сделала науку по-настоящему красивой, зарисовывая не только мёртвых насекомых, но и живых.
Одна из самых известных женщин-учёных. Она родилась в 1867 году, в Варшаве. Сначала ей пришлось поработать гувернанткой, чтобы помочь выучиться старшей сестре, а потом пришла её очередь получать образование. Мария Склодовская уехала в Париж и поступила в Сорбонну в то время, когда научное образование для женщин было чем-то из ряда вон. Именно там она познакомилась с Пьером Кюри, за которого позже вышла замуж.
Основной деятельностью Марии было исследование "светящихся" компонентов солей урана. Она обнаружила, что энергия исходит непосредственно от самих его атомов и она назвала этот эффект "радиоактивностью". В процессе работы супруги открыли два радиоактивных элемента радий и полоний. Первый раз учёных удостоили Нобелевской премии в 1903 году по физике. В 1911 году Мария Склодовская-Кюри была удостоена премии уже во второй раз теперь уже по химии, за открытие и дальнейшее исследование радия и полония.
Все её вещи до сих пор хранятся в свинцовых ящиках, так как радиоактивны. Именно Мария стала первой женщиной, преподающей в Сорбонне и среди своего плотного рабочего графика она умудрилась стать матерью двух дочерей.
Кстати, её дочь Ирен стала физиком-ядерщиком. Когда началась Первая мировая война, она уже через год стала дипломированной медсестрой-рентгенологом. Первый мобильным рентгеновским аппарат сделала её мать, а дочь уже продолжила ездить на фронт и ставить везде такие аппараты. Раньше солдатам могли просто ампутировать конечности, не понимая, что там у них внутри и в чём проблема ранения. С таким аппаратом Ирен смогла сохранить не только жизни, но и руки и ноги множества солдат. Ей, как и матери, приходилось доказывать свою состоятельность как учёного, взвинченные военные врачи часто игнорировали молодую девушку, требующую проводить рентгеновский осмотр раненых. Но она всегда добивалась своего.
После войны Ирен начала работу в Институте радия.
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