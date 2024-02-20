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Наш мир – странное, безумное и жутко интересное место. В этой подборке разнообразных фактов вас ждут медузы в космосе, удивительные обычаи Дании и Кореи, а также ответ на животрепещущий вопрос: как же, все-таки, писают омары.
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Мож, Химический Али прояснит...
Фигня какая-то безграмотная... Давно уже подзабыл реакции, но вижу два варианта (при условии реакции ЧИСТЫХ хлора и аммиака)...
1. В результате соляная кислота и азот
2. В результате хлорид аммония и азот
Солянка, канешн, воняет, но сильно сомневаюсь, что заметно в таких концентрациях... Не бывает...
Хлорид аммония (нашатырь) не пахнет от слова вообще...
Азот - понюхайте воздух, 70% азота...
Ну и состав мочи все ж посложнее, чем просто аммиак...
Хотя... Бывших не бывает, как и ...