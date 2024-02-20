FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5289 постов • 1095 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
25 случайных фактов: почему не стоит доверять самке суриката и другие важные открытия

25 случайных фактов: почему не стоит доверять самке суриката и другие важные открытия

Автор:
20 февраля 2024 10:15
Сообщество : Факты
Метки: интересное   подборка фактов   познавательное   факты   хочу все знать   
3284
26

Наш мир – странное, безумное и жутко интересное место. В этой подборке разнообразных фактов вас ждут медузы в космосе, удивительные обычаи Дании и Кореи, а также ответ на животрепещущий вопрос: как же, все-таки, писают омары.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересное   подборка фактов   познавательное   факты   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
95k
Доктор Джонс 3 часа назад
Комментарий к фото
Не занудствую, но натуральная корица - слишком дорогое удовольствие для таких целей. Скорее всего, используют кассию...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Killgrave 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ProFanas Час назад
Комментарий к фото
А наши пионеры - круче!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
kσρβγς 2 часа назад
Комментарий к фото
@1212669

Мож, Химический Али прояснит...
Фигня какая-то безграмотная... Давно уже подзабыл реакции, но вижу два варианта (при условии реакции ЧИСТЫХ хлора и аммиака)...
1. В результате соляная кислота и азот
2. В результате хлорид аммония и азот

Солянка, канешн, воняет, но сильно сомневаюсь, что заметно в таких концентрациях... Не бывает...
Хлорид аммония (нашатырь) не пахнет от слова вообще...
Азот - понюхайте воздух, 70% азота...

Ну и состав мочи все ж посложнее, чем просто аммиак...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну и тупые! Надо же было на берегу строить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
Денис Веселов 3 часа назад
Спирт медицинский, меня от одного запаха вывернуть может. Пока писал в голове запах всплыл, уже мутить начало)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94258



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чаевые официанту
Чаевые официанту
Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками
Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками
Набирающие популярность в сообществах
Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
Вышел музыкальный трейлер фильма по сказке "Летучий корабль"
С добрым утром
С добрым утром
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#интересно#машина#история#подборка#ДТП#полиция#улыбнуло#США
#фото#Прикол#люди#автомобили#интересное#Реакция#кино#аварии#авто аварии#природа
#в мире#забавно#факты#автомир#кот#фильм#позитив#знаменитости#Китай#Россия
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? 17 удивительных фактов, в которые сложно поверить 17 удивительных фактов, в которые сложно поверить 25 случайных фактов для вашей копилки знаний 25 случайных фактов для вашей копилки знаний 20+ любопытных фактов обо всем на свете 20+ любопытных фактов обо всем на свете 25 странных и любопытных исторических фактов 25 странных и любопытных исторических фактов Сегодня я узнал: 29 фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно Сегодня я узнал: 29 фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно

На что жалуетесь?

Вернуться