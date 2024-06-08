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"Вот и живите теперь с этим!": артист, озвучивающий смазливых корейских мальчиков из дорам, показал себя

"Вот и живите теперь с этим!": артист, озвучивающий смазливых корейских мальчиков из дорам, показал себя

Автор:
08 июня 2024 14:52
Сообщество : Кино
Метки: Актёр дубляжа   Видео   Дмитрий Рыбин   дорама   корейские сериалы   реакция из соцсетей   
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От корейских дорам фанатеют многие юные девушки. Незатейливые истории о любви с симпатичными актёрами нравятся современному поколению так же, как их родителям сериалы "Друзья" и "Беверли-Хиллз". Однако некоторые из фанаток оказались шокированными, увидев актёра озвучания, голосом которого говорят смазливые парни.


Дмитрий Рыбин в Твиттере рассказал, что это именно он озвучивает героев корейских сериалов.


В доказательство он приложил видео из комнаты озвучки, сообщив, что сейчас ведётся работа над дубляжом корейских сериалов «Иерархия» и «Бандит, ставший старшеклассником».



Контраст с внешностью главного героя был, конечно, разительным, и для некоторых поклонниц дорам он стал неприятным сюрпризом.



Впрочем, более старшее поколение отметило, что наш актёр дубляжа нравится куда больше корейских "масиков".


Источник:

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Метки: Актёр дубляжа   Видео   Дмитрий Рыбин   дорама   корейские сериалы   реакция из соцсетей   
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12  комментариев
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12k
Летучий Мыш Час назад
Пфф, а какая разница? Вот если б он сказал, что все эти корейские мальчики-он, загримированный на разные лады, тогда да, пичааль кому то
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37k
БамбарбияКиргуду 5 минут назад
Нихрена себе проблема.Даже пост запилили.

Однако некоторые из фанаток оказались шокированными, увидев актёра озвучания, голосом которого говорят смазливые парни.
---------
А на фишках есть такие же фанаты?
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1k
foma 84 5 минут назад
а вот про "тандем" Ди Каприо и Бурунов когда узнал(несколько лет) сам в ажуе был)))
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1k
foma 84 7 минут назад
"как их родителям сериалы "Друзья" и "Беверли-Хиллз"
их родители много младше)))
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40k
Андрей Иванов 16 минут назад
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5k
Горожанин Полчаса назад
Озвучка неожиданно стала таким большим творческим достижением, таким большим вкладом в развитие цивилизации и работы на благо людей. Ну, прям, диву даёшься. Крутое достиженице!
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4k
NiThR0 36 минут назад
Блд, крашение азиатские полупuдоры еще более отвратительны, чем Киркоров в перьях
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41k
АнтонПолднев 40 минут назад
Ну не уникальное явление. Взять хоть бы Мираж. В разное время:
Ветлицкая
Салтыкова
Овсиенко
И ещё несколько довольно смазливых девушек.
Кто озвучивал...
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19k
Kucher 43 минуты назад
Если это настоящие фанатки этих южно-корейских полупокеров, то им следует выучить корейский язык и смотреть сериалы без перевода. А иначе это не фанатки, если они своего кумира не понимают.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2186 постов (2175 в горячем)

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