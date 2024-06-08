"Вот и живите теперь с этим!": артист, озвучивающий смазливых корейских мальчиков из дорам, показал себя

От корейских дорам фанатеют многие юные девушки. Незатейливые истории о любви с симпатичными актёрами нравятся современному поколению так же, как их родителям сериалы "Друзья" и "Беверли-Хиллз". Однако некоторые из фанаток оказались шокированными, увидев актёра озвучания, голосом которого говорят смазливые парни.
В доказательство он приложил видео из комнаты озвучки, сообщив, что сейчас ведётся работа над дубляжом корейских сериалов «Иерархия» и «Бандит, ставший старшеклассником».
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Контраст с внешностью главного героя был, конечно, разительным, и для некоторых поклонниц дорам он стал неприятным сюрпризом.
Впрочем, более старшее поколение отметило, что наш актёр дубляжа нравится куда больше корейских "масиков".
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Однако некоторые из фанаток оказались шокированными, увидев актёра озвучания, голосом которого говорят смазливые парни.
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А на фишках есть такие же фанаты?
их родители много младше)))
Ветлицкая
Салтыкова
Овсиенко
И ещё несколько довольно смазливых девушек.
Кто озвучивал...