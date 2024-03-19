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«Вы справились с задачей»: в Новосибирске мошенники выманили у мужчины 3 миллиона рублей и велели запустить фейерверк в офисе Сбера

«Вы справились с задачей»: в Новосибирске мошенники выманили у мужчины 3 миллиона рублей и велели запустить фейерверк в офисе Сбера

Автор:
19 марта 2024 19:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   мошенники   мужчина   сбер   фейерверк   
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Он думал, что участвует в какой-то полицейской операции.

Сегодня в новосибирском отделении Сбера выла сигнализация и работала Росгвардия. Хотя сначала ничто не предвещало.

Сотрудники спокойно трудились, потом вдруг услышали хлопки и помещение заволокло вонючим дымом. Сразу же включилась пожарная сигнализация и люди побежали на улицу.

Я там был, хотел купить баксы, и вдруг начались взрывы, я побежал в угол. В итоге, как после выяснилось, кто-то решил взорвать салют внутри. Мы с незнакомой девушкой отсиделись минуты три-четыре и вышли, внутри пусто было. Стрелявшего я не видел, - сообщил очевидец.

К отделению приехали экстренные службы и Росгвардия. К счастью, в суматохе никто из работников банка не пострадал. Некоторые из них рассказали о мужчине, который забежал в здание и что-то вытащил из сумки. После этого и началась суета.

Камеры видеонаблюдения запечатлели сегодняшнего «героя». Его довольно быстро нашли и задержали.

Когда 46-летний мужик начал объяснять силовикам причины своего поступка, это выглядело на редкость абсурдно и нелепо. Короче говоря, ему позвонили мошенники и стали плести какую-то чушь про кредиты. Якобы на него оформили несколько займов и чтобы их аннулировать, надо самостоятельно оформить кредит.

Мужчина так и сделал: взял в банке кредит на 3 миллиона рублей и перевёл деньги на счёт, указанный мошенниками.

А потом наступила основная фаза: телефонные аферисты сказали мужику, что деньги ему обязательно вернут, но для этого нужно помочь следствию. Доверчивому мамонту велели прийти в отделение Сбера и выманить преступников, которые прячутся там в подвале. Ну а дальше вы всё видели по записям с камер.

Ну и беседа с задержанным:

Зачем ты это сделал?

Для оперативных действий по выманиванию мошенников из подвалов Сбербанка.

Сейчас понимаешь, что это аферисты были?

Сейчас да…

И в ФСБ тебе премию тоже не выписали бы.

Я уже понял…

Теперь на нём висит кредит. И за дичь с фейерверком тоже придётся отвечать. Но это до него дошло только в отделении полиции.

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Метки: Видео   Новосибирск   мошенники   мужчина   сбер   фейерверк   
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61k
dima423 Час назад
феерический...
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350
CyraxMotorsport 44 секунды назад
46 лет...а ума как у селедки...
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415
ApolloOne 2 минуты назад
Хотел почувствовать себя настоящим героем. Ну собственно получилось, правда не совсем так, как он себе представлял.
"Стране нужны герои, пи##а рожает дураков" © народное
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11k
Клёст 10 минут назад
Выманить из подвалов!
Из ПОДВАЛОВ, бл@ть!!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 14 минут назад
Вроде бы не старик выживший из ума, не малолетка непонимающая ни бельмеса, ни завсегдатай психдиспансера, как дошел то до такого......болезный? (так и хочется спросить)
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8k
Echo 19 минут назад
недалекие люди, я живу по принципу не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти
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4k
Dmitry_61rus Полчаса назад
Да гон это. Всё он понимал, но до последнего надеялся что прокатит.
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2k
Росомаха Час назад
Я сам вставил карту в банкомат, слава богу карта только на безналичный.... Хорошо обученные психологи работают в СБУ...Я шел как зомби. Слава богу жена остановила(по телефону.
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18k
Алекс Час назад
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August

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