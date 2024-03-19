«Вы справились с задачей»: в Новосибирске мошенники выманили у мужчины 3 миллиона рублей и велели запустить фейерверк в офисе Сбера

Он думал, что участвует в какой-то полицейской операции.
Сегодня в новосибирском отделении Сбера выла сигнализация и работала Росгвардия. Хотя сначала ничто не предвещало.
Сотрудники спокойно трудились, потом вдруг услышали хлопки и помещение заволокло вонючим дымом. Сразу же включилась пожарная сигнализация и люди побежали на улицу.
Источник:
Я там был, хотел купить баксы, и вдруг начались взрывы, я побежал в угол. В итоге, как после выяснилось, кто-то решил взорвать салют внутри. Мы с незнакомой девушкой отсиделись минуты три-четыре и вышли, внутри пусто было. Стрелявшего я не видел, - сообщил очевидец.
К отделению приехали экстренные службы и Росгвардия. К счастью, в суматохе никто из работников банка не пострадал. Некоторые из них рассказали о мужчине, который забежал в здание и что-то вытащил из сумки. После этого и началась суета.
Камеры видеонаблюдения запечатлели сегодняшнего «героя». Его довольно быстро нашли и задержали.
Источник:
Когда 46-летний мужик начал объяснять силовикам причины своего поступка, это выглядело на редкость абсурдно и нелепо. Короче говоря, ему позвонили мошенники и стали плести какую-то чушь про кредиты. Якобы на него оформили несколько займов и чтобы их аннулировать, надо самостоятельно оформить кредит.
Мужчина так и сделал: взял в банке кредит на 3 миллиона рублей и перевёл деньги на счёт, указанный мошенниками.
А потом наступила основная фаза: телефонные аферисты сказали мужику, что деньги ему обязательно вернут, но для этого нужно помочь следствию. Доверчивому мамонту велели прийти в отделение Сбера и выманить преступников, которые прячутся там в подвале. Ну а дальше вы всё видели по записям с камер.
Ну и беседа с задержанным:
Зачем ты это сделал?
Для оперативных действий по выманиванию мошенников из подвалов Сбербанка.
Сейчас понимаешь, что это аферисты были?
Сейчас да…
И в ФСБ тебе премию тоже не выписали бы.
Я уже понял…
Источник:
Теперь на нём висит кредит. И за дичь с фейерверком тоже придётся отвечать. Но это до него дошло только в отделении полиции.
Источник:
- "Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе
- "От титьки не оторвать!": в ночном клубе Новосибирска молодая мать накормила посетителей грудным молоком
- На Дальнем Востоке чемпион области по борьбе сорвал выступление подросткового танцевального коллектива из-за «непристойного вида» одной из участниц
- В Тольятти в канализации нашли мужчину, которого все считали мёртвым более 10 лет
- В Сибири мужик заметил, что водитель уснул за рулём, остановил маршрутку и спас пассажиров
"Стране нужны герои, пи##а рожает дураков" © народное
Из ПОДВАЛОВ, бл@ть!!