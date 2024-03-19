«Вы справились с задачей»: в Новосибирске мошенники выманили у мужчины 3 миллиона рублей и велели запустить фейерверк в офисе Сбера

Когда 46-летний мужик начал объяснять силовикам причины своего поступка, это выглядело на редкость абсурдно и нелепо. Короче говоря, ему позвонили мошенники и стали плести какую-то чушь про кредиты. Якобы на него оформили несколько займов и чтобы их аннулировать, надо самостоятельно оформить кредит.

Мужчина так и сделал: взял в банке кредит на 3 миллиона рублей и перевёл деньги на счёт, указанный мошенниками.

А потом наступила основная фаза: телефонные аферисты сказали мужику, что деньги ему обязательно вернут, но для этого нужно помочь следствию. Доверчивому мамонту велели прийти в отделение Сбера и выманить преступников, которые прячутся там в подвале. Ну а дальше вы всё видели по записям с камер.