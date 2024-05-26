FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8891 пост • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Они ещё дети»: подростки устроили дебош в лагере,&nbsp; а их родители призвали не наказывать юных хулиганов

«Они ещё дети»: подростки устроили дебош в лагере, а их родители призвали не наказывать юных хулиганов

Автор:
26 мая 2024 22:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Видео   дети   орленок   погром   подростки   
1008
1
1

Прощальная вечеринка пошла не по плану.

Подростки как следует отожгли в башкирском лагере «Орлёнок». Там было 250 человек и несколько из них организовали погром. Как сообщила воспитательница:

У нас было вечернее мероприятие, и позже оказалось, что это последнее мероприятие в нашем лагере, что мы завтра уезжаем домой. Все были, конечно, в шоке. У многих, в том числе и у меня, случилась истерика, рыдание, слёзы, и все были в недоумении, конечно, потому что очень резко нам об этом объявили. Дальше должна была быть дискотека, до 12 ночи, как мне известно, и прощальная свечка. Нам, правда, хотели устроить хороший вечер, но, опять же, эти ребята решили сделать немного иначе и испортить вечер всем.

Начали матрасы вытаскивать из окон, бить двери, устраивать полный бардак в корпусах, в большинстве в нашем 10-м корпусе. На дискотеке мы побыли примерно 15 минут, потом всех разогнали по комнатам и где-то первые часа два не выпускали никого даже помыться-умыться, и кто хотел лечь спать, не мог, потому что постоянно заходили в комнату, проверяли детей, кто что сделал. На следующее сделали все-таки награждение и что-то типа свечки прощальной, мы танцевали флешмоб. Но очень обидно всем ребятам за то, что все так получилось, за то, что из-за некоторых особей теперь вот белгородские дети для всех плохие, теперь у нас вот такое клеймо на наш город. Сразу скажу, что всем абсолютно, моим подругам, друзьям, знакомым, за них очень стыдно.

Она добавила, что подростки не были пьяны - просто решили покуражиться.

Нет, нет, все действия, видимо, были совершены из-за возмущения об отъезде. У нас все очень строго было с этим, не думаю, что кто-то бы осмелился пронести алкоголь, тем более это бы тут же заметили 100%.

Видимо, ребята думали, что они не понесут за это наказание, так как завтра уже уезжают, и уже вожатые, директор и замдиректора, взрослые люди были уже для них в лагере не авторитет. Поэтому, видимо, они думали, что они останутся безнаказанными. И решили вот так вот поступить, разрушить лагерь, сделать бардак полный. Всё очень грустно.

Родители дебоширов договорились с руководством лагеря. По всей видимости, они покроют ущерб. Отец одного из них сначала обещал надрать отпрыску уши, а позже говорил: «Они ещё дети, даже если им 14 лет и им уже бьют гормоны в голову, не нужно их делать преступниками».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Башкирия   Видео   дети   орленок   погром   подростки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
albedo 51 минуту назад
Преступниками И правда делать не надо
А вот телесные наказания стоит применить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
turyst 17 минут назад
Не доходит через голову, дойдёт через задницу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2973 поста (2924 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

308426



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 фото с необычно большими вещами и существами
30 фото с необычно большими вещами и существами
"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь "Газели", не пропустившей его вперед
"Вы понимаете только силу": в Подмосковье водитель "Мерседеса" выстрелил в дверь...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Юмор#подборка#ученые#Разное#конфликт
#в мире#животные#СССР#Россия#сарказм#собака#Госдума
#люди#история#интересно#забавно#новости#полиция
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и... "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки "На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку" "На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку" Типичный урок труда в дагестанской школе: подростки "рихтуют" уши, чтобы быть крутыми борцухами Типичный урок труда в дагестанской школе: подростки "рихтуют" уши, чтобы быть крутыми борцухами

На что жалуетесь?

Вернуться