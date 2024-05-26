«Они ещё дети»: подростки устроили дебош в лагере, а их родители призвали не наказывать юных хулиганов

Подростки как следует отожгли в башкирском лагере «Орлёнок». Там было 250 человек и несколько из них организовали погром. Как сообщила воспитательница:

У нас было вечернее мероприятие, и позже оказалось, что это последнее мероприятие в нашем лагере, что мы завтра уезжаем домой. Все были, конечно, в шоке. У многих, в том числе и у меня, случилась истерика, рыдание, слёзы, и все были в недоумении, конечно, потому что очень резко нам об этом объявили. Дальше должна была быть дискотека, до 12 ночи, как мне известно, и прощальная свечка. Нам, правда, хотели устроить хороший вечер, но, опять же, эти ребята решили сделать немного иначе и испортить вечер всем.

Начали матрасы вытаскивать из окон, бить двери, устраивать полный бардак в корпусах, в большинстве в нашем 10-м корпусе. На дискотеке мы побыли примерно 15 минут, потом всех разогнали по комнатам и где-то первые часа два не выпускали никого даже помыться-умыться, и кто хотел лечь спать, не мог, потому что постоянно заходили в комнату, проверяли детей, кто что сделал. На следующее сделали все-таки награждение и что-то типа свечки прощальной, мы танцевали флешмоб. Но очень обидно всем ребятам за то, что все так получилось, за то, что из-за некоторых особей теперь вот белгородские дети для всех плохие, теперь у нас вот такое клеймо на наш город. Сразу скажу, что всем абсолютно, моим подругам, друзьям, знакомым, за них очень стыдно.