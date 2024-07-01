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В Ростове-на-Дону прошёл конкурс «Детская супермодель России» с девочками-подростками

В Ростове-на-Дону прошёл конкурс «Детская супермодель России» с девочками-подростками

Автор:
01 июля 2024 16:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Прокуратура   Ростов-на-дону   дети   конкурс красоты   подростки   
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Его организаторов может проверить прокуратура.

В Ростове-на-Дону состоялся конкурс моделей. Организаторы решили выбрать «самую-самую» среди девочек. Вот так проходил показ в купальниках.

Местные жители стали писать гневные комментарии в сети. Далеко не все поняли, зачем вообще устраивать такие конкурсы среди детей.

Проводили конкурс компания «Имидж Элит». Когда вокруг конкурса начался шум, представители модельного агентства поспешили заявить, что никаких законов они не нарушили. А с родителями подростков подписаны все необходимые документы и разрешения на участие девочек.

Но прокуратура всё равно собралась проверить организаторов И выяснить, что за конкурсы они проводят.

А у руководителя модельного агентства своя версия событий. Он утверждает, что никаких детей в купальниках там не было.

Мы своё имя ни разу не запятнали! Из хорошего дела превращать это в «педофилию», «там сидели какие-то мужики смотрели» Да это родители детей! Я 35 лет занимаюсь воспитанием детей, я даже подумываю как-то о суде с этим человеком, который всё начал.

И объяснил, что якобы кто-то снял уже взрослых моделей из параллельного конкурса красоты и выдал его за дефиле детей.

В рамках общего проекта проводятся два конкурса. Один - для детей, называется «Детская супермодель России», в возрасте от 4 до 15 лет. А среди старших проводится конкурс «Лучшая модель Юга России», возраст - от 15 лет до 22-23. Оформление сцены: слева баннер «Лучшая модель Юга России», справа - «Детская супермодель». Дети, конечно, ни в каких не в купальниках.

Просто мужчина шёл, щёлкнул - и все разнесли. Товарищ сфотографировал в таком ракурсе, что на фоне правого баннера засветились модели в купальниках.

Точку в этом вопросе поставит прокуратура Ростова-на-Дону после проверки.

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Метки: Видео   Прокуратура   Ростов-на-дону   дети   конкурс красоты   подростки   
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14  комментариев
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63k
dima423 Полчаса назад
Чето детей не увидел среди этих кобылиц)))
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2k
Pioner76 Минуту назад
Во всяком случае лучше, чем парады гомосеков.
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1k
Hard.NET 2 минуты назад
Реально, а на пляже - они, типа в шубах? Если я на пляже буду каждый раз глаза закрывать, при виде девушки-подростка в купальнике - так мне проще вообще не открывать глаза XD XD XD
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13k
Krapiv 4 минуты назад
и черная дощечка))
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1k
foma 84 4 минуты назад
вполне себе ипалки для эскорта. с разрешения родителей. какие претензии к организаторам смотра?
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2k
Corkscrew 7 минут назад
Такое ощущение, что в Ростове-на-Дону кто-то решил провести смотрины-аукцион живого товара под прикрытием т.н. конкурса моделей. Местные чурки и прочие любители молодого мяса наверное были в восторге, не говоря уже про тех кто оценивал по сети.
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2k
Лютый вам Бетховен 15 минут назад
... Где дети?
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17k
Элитный тигр Полчаса назад
Ну на картинках явно не дети 4-15 летние.
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41k
albedo 37 минут назад
Блин, зрелище для педофилов и юных дрочеров.

Там же ни сиськи ни пиписьки и попа с кулачек.
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107
Alex Vlg 45 минут назад
Правильно, готовься в эскорт с молоду. Билеты в дубайск к ЕГЭ не забудьте забронировать
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3066 постов (3018 в горячем)

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