В Ростове-на-Дону прошёл конкурс «Детская супермодель России» с девочками-подростками

Проводили конкурс компания «Имидж Элит». Когда вокруг конкурса начался шум, представители модельного агентства поспешили заявить, что никаких законов они не нарушили. А с родителями подростков подписаны все необходимые документы и разрешения на участие девочек.

Но прокуратура всё равно собралась проверить организаторов И выяснить, что за конкурсы они проводят.

А у руководителя модельного агентства своя версия событий. Он утверждает, что никаких детей в купальниках там не было.

Мы своё имя ни разу не запятнали! Из хорошего дела превращать это в «педофилию», «там сидели какие-то мужики смотрели» Да это родители детей! Я 35 лет занимаюсь воспитанием детей, я даже подумываю как-то о суде с этим человеком, который всё начал.

И объяснил, что якобы кто-то снял уже взрослых моделей из параллельного конкурса красоты и выдал его за дефиле детей.