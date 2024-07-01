В Ростове-на-Дону прошёл конкурс «Детская супермодель России» с девочками-подростками

Его организаторов может проверить прокуратура.
В Ростове-на-Дону состоялся конкурс моделей. Организаторы решили выбрать «самую-самую» среди девочек. Вот так проходил показ в купальниках.
Местные жители стали писать гневные комментарии в сети. Далеко не все поняли, зачем вообще устраивать такие конкурсы среди детей.
Проводили конкурс компания «Имидж Элит». Когда вокруг конкурса начался шум, представители модельного агентства поспешили заявить, что никаких законов они не нарушили. А с родителями подростков подписаны все необходимые документы и разрешения на участие девочек.
Но прокуратура всё равно собралась проверить организаторов И выяснить, что за конкурсы они проводят.
А у руководителя модельного агентства своя версия событий. Он утверждает, что никаких детей в купальниках там не было.
Мы своё имя ни разу не запятнали! Из хорошего дела превращать это в «педофилию», «там сидели какие-то мужики смотрели» Да это родители детей! Я 35 лет занимаюсь воспитанием детей, я даже подумываю как-то о суде с этим человеком, который всё начал.
И объяснил, что якобы кто-то снял уже взрослых моделей из параллельного конкурса красоты и выдал его за дефиле детей.
В рамках общего проекта проводятся два конкурса. Один - для детей, называется «Детская супермодель России», в возрасте от 4 до 15 лет. А среди старших проводится конкурс «Лучшая модель Юга России», возраст - от 15 лет до 22-23. Оформление сцены: слева баннер «Лучшая модель Юга России», справа - «Детская супермодель». Дети, конечно, ни в каких не в купальниках.
Просто мужчина шёл, щёлкнул - и все разнесли. Товарищ сфотографировал в таком ракурсе, что на фоне правого баннера засветились модели в купальниках.
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Точку в этом вопросе поставит прокуратура Ростова-на-Дону после проверки.
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Там же ни сиськи ни пиписьки и попа с кулачек.