В Уфе на Кубке России мотоциклист вылетел под колёса соперника

25 февраля в Уфе завершился Кубок России по мотогонкам на льду, а в спортивных каналах расходятся жёсткие кадры финального заезда, на которых мотоциклист на скорости вылетает под колёса другого участника гонки.
На прошедшем в Уфе этапе Кубка России по мотогонкам участник соревнований из Шадринска Константин Коленкин не справился с управлением на ледовом треке и вылетел прямо под колеса другого мотоцикла. Как рассказали представители гоночного сообщества, Константин получил множественные переломы. Видео с заезда, во время которого произошел инцидент, публикует SHOT.
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Это был 40-й заезд этапа. На очередном вираже Коленкин потерял управление и упал. Другой участник не успел среагировать и наехал прямо на спортсмена, - сообщает подробности региональный портал UFA1.ru.
Спортсмена госпитализировали. Как сообщили фанаты в группе «Ice gladiators FC» в «ВК», у Константина диагностировали множественные травмы.
Закрытые множественные переломы 1-го, 2-го, 7-го, 8-го, 9-го ребер слева без смещения, с повреждением ткани легкого. Ушибленная рана в области правого локтевого сустава. Ушиб мягких тканей в области правого плечевого сустава
По итогам соревнований Коленкин занял второе место, так как из-за падения потерял 3 очка.
Второй гонщик отделался ушибами.
Победу одержал Дмитрий Хомицевич.
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И да я там был, видел своими глазами и помню всё это как вчера.