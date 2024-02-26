В Уфе на Кубке России мотоциклист вылетел под колёса соперника

Это был 40-й заезд этапа. На очередном вираже Коленкин потерял управление и упал. Другой участник не успел среагировать и наехал прямо на спортсмена, - сообщает подробности региональный портал UFA1.ru.

Спортсмена госпитализировали. Как сообщили фанаты в группе «Ice gladiators FC» в «ВК», у Константина диагностировали множественные травмы.

Закрытые множественные переломы 1-го, 2-го, 7-го, 8-го, 9-го ребер слева без смещения, с повреждением ткани легкого. Ушибленная рана в области правого локтевого сустава. Ушиб мягких тканей в области правого плечевого сустава

По итогам соревнований Коленкин занял второе место, так как из-за падения потерял 3 очка.

Второй гонщик отделался ушибами.

Победу одержал Дмитрий Хомицевич.