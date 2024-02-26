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В Уфе на Кубке России мотоциклист вылетел под колёса соперника

В Уфе на Кубке России мотоциклист вылетел под колёса соперника

Автор:
26 февраля 2024 20:50
Сообщество : Спорт
Метки: УФА   авария   инцидент   кубок россии   мотогонки   мотогонки на льду   мотоциклист   
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25 февраля в Уфе завершился Кубок России по мотогонкам на льду, а в спортивных каналах расходятся жёсткие кадры финального заезда, на которых мотоциклист на скорости вылетает под колёса другого участника гонки.

На прошедшем в Уфе этапе Кубка России по мотогонкам участник соревнований из Шадринска Константин Коленкин не справился с управлением на ледовом треке и вылетел прямо под колеса другого мотоцикла. Как рассказали представители гоночного сообщества, Константин получил множественные переломы. Видео с заезда, во время которого произошел инцидент, публикует SHOT.

Это был 40-й заезд этапа. На очередном вираже Коленкин потерял управление и упал. Другой участник не успел среагировать и наехал прямо на спортсмена, - сообщает подробности региональный портал UFA1.ru.

Спортсмена госпитализировали. Как сообщили фанаты в группе «Ice gladiators FC» в «ВК», у Константина диагностировали множественные травмы.

Закрытые множественные переломы 1-го, 2-го, 7-го, 8-го, 9-го ребер слева без смещения, с повреждением ткани легкого. Ушибленная рана в области правого локтевого сустава. Ушиб мягких тканей в области правого плечевого сустава

По итогам соревнований Коленкин занял второе место, так как из-за падения потерял 3 очка.

Второй гонщик отделался ушибами.

Победу одержал Дмитрий Хомицевич.

Источник:

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Метки: УФА   авария   инцидент   кубок россии   мотогонки   мотогонки на льду   мотоциклист   
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4  комментария
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21k
Luc72 3 часа назад
Фигня ребра, там шипы чего стОят

Запросто могут проткнуть до пневмоторекса одежду весте с ребрами
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4k
Вячеслав 2 часа назад
Вид спорта действительно для смелых мужчин. В 1984 году я уже не ходил под стол пешком, Москва ЧМ по спидвею "Лужники", второй день соревнований и да в своё время этот вид спорта был одним из самых любимых у людей. Гладышев Анатолий, был такой гонщик. На вираже перед трибунами произошло столкновение и авария, шипы вам тут картинку показали. И вот на глазах у публики упавшему на лёд Гладышеву по шее проезжает другой спортсмен передним колесом, смерть. Вечная память отважному спортсмену.

И да я там был, видел своими глазами и помню всё это как вчера.
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11k
kaboza 4 часа назад
Пять ребер без смещения...и ушибы епт, меня целовали больнее)))
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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