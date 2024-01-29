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Юный бизнес-коуч решил отпраздновать покупку новенькой BMW, устроил стритрейсинг с фейерверками и въехал в забор

Юный бизнес-коуч решил отпраздновать покупку новенькой BMW, устроил стритрейсинг с фейерверками и въехал в забор

Автор:
29 января 2024 15:44
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: BMW   Азамат Талхин   Видео   ДТП   УФА   авария   блогер   
1494
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Теперь его ждёт суд, административка и возможное лишение прав. Покатался от души.

Азамат Талхин из Уфы. Позиционирует себя «коучем» и «бизнес-наставником». Наставнику будущих миллиардеров 25 лет.

Также записывает разные видео. Есть и ролики с гонками на шикарных машинах. Благодаря одному из таких видосов, «коуч» действительно стал популярен - когда разбил своё авто.

Три месяца назад он купил BMW и вчера решил наконец отпраздновать это событие весёлыми покатушками с дрифтом и фейерверком. Ну и дрифтанул как следует.

Его машину занесло и Азамат влетел в забор.

Я очень сильно расстроился. Ко мне подбежал друг, чтобы успокоить. Я остался жив и здоров.

Купил эту машину три месяца назад, больше всего я боялся въехать куда-нибудь. И это случилось. Я думал, что за три месяца я обуздал эти силы и научился (управлять ею), но оказалось, что это не так, я не удержал эту машину, и вот это всё случилось. Гаишники приехали очень быстро, машину увезли, меня ждут административка и лишение прав, - поделился он позже.

Ну а люди в сети смотрят на заезд наставника и вспоминают подростков и деревню.

У наставника по мышлению поведение подростка. Чему и кого собрался учить с такими базовыми настройками?

Господи, такую тупость я могла увидеть в деревне, теперь можно её увидеть и в городе.

В какую сумму выйдет ремонт - Талхин пока не знает. Но «коучить» наверняка придётся долго.

Источник:

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Метки: BMW   Азамат Талхин   Видео   ДТП   УФА   авария   блогер   
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19  комментариев
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56k
turyst 47 минут назад
Меня больше пугает то, что существуют люди (в большом количестве), которые отдают, таким как он, свои деньги.
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5k
saliamnn 4 минуты назад
Только с конвейера...
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5k
Феликс Дзержинский 5 минут назад
Коуч-з@лупёлыч.
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19k
Голос Вселенной 7 минут назад
Бальзам на душу...
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6k
pinbalist 11 минут назад
"Я очень сильно расстроился. Ко мне подбежал друг, чтобы успокоить"
яснопонятно
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10k
Дмитрий 14 минут назад
А кто у него папа? У коуча этого?
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26k
ЦСКА 22 минуты назад
Юный бизнес-коуч решил отпраздновать покупку новенькой BMW, устроил стритрейсинг с фейерверками и въехал в заборПосмотреть
Юный бизнес-коуч решил отпраздновать покупку новенькой BMW, устроил стритрейсинг с фейерверками и въехал в забор
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3k
xbrat 36 минут назад
Баксы напечатал походу))))) ?
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7k
alex 45 минут назад
Это что за еблланотсос? И откуда у него деньги?
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183
ruslan d 49 минут назад
Результат предсказуем
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3k
Илья 52 минуты назад
Почему нет пожизненного лишения прав
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August

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