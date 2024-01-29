Юный бизнес-коуч решил отпраздновать покупку новенькой BMW, устроил стритрейсинг с фейерверками и въехал в забор

Теперь его ждёт суд, административка и возможное лишение прав. Покатался от души.
Азамат Талхин из Уфы. Позиционирует себя «коучем» и «бизнес-наставником». Наставнику будущих миллиардеров 25 лет.
Также записывает разные видео. Есть и ролики с гонками на шикарных машинах. Благодаря одному из таких видосов, «коуч» действительно стал популярен - когда разбил своё авто.
Три месяца назад он купил BMW и вчера решил наконец отпраздновать это событие весёлыми покатушками с дрифтом и фейерверком. Ну и дрифтанул как следует.
Его машину занесло и Азамат влетел в забор.
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Я очень сильно расстроился. Ко мне подбежал друг, чтобы успокоить. Я остался жив и здоров.
Купил эту машину три месяца назад, больше всего я боялся въехать куда-нибудь. И это случилось. Я думал, что за три месяца я обуздал эти силы и научился (управлять ею), но оказалось, что это не так, я не удержал эту машину, и вот это всё случилось. Гаишники приехали очень быстро, машину увезли, меня ждут административка и лишение прав, - поделился он позже.
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Ну а люди в сети смотрят на заезд наставника и вспоминают подростков и деревню.
У наставника по мышлению поведение подростка. Чему и кого собрался учить с такими базовыми настройками?
Господи, такую тупость я могла увидеть в деревне, теперь можно её увидеть и в городе.
В какую сумму выйдет ремонт - Талхин пока не знает. Но «коучить» наверняка придётся долго.
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