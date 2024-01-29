Юный бизнес-коуч решил отпраздновать покупку новенькой BMW, устроил стритрейсинг с фейерверками и въехал в забор

Также записывает разные видео. Есть и ролики с гонками на шикарных машинах. Благодаря одному из таких видосов, «коуч» действительно стал популярен - когда разбил своё авто.

Три месяца назад он купил BMW и вчера решил наконец отпраздновать это событие весёлыми покатушками с дрифтом и фейерверком. Ну и дрифтанул как следует.

Его машину занесло и Азамат влетел в забор.