FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8350 постов • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Уфе пожарные вскрыли квартиру из-за запаха жареного гуся

В Уфе пожарные вскрыли квартиру из-за запаха жареного гуся

Автор:
26 февраля 2024 18:27
Сообщество : Жить в России
Метки: МЧС   Россия   УФА   гусь   интересное   пожар   фото   
1474
2
1

Дело не в том, что птица получилась настолько вкусной. Просто соседи почувствовали запах гари.

В Уфе супруги Эдуард и Лариса  решили в День защитника Отечества зажарить гуся. Приготовив птицу в духовке, супруги открыли форточку и ушли в театр. Эдуард отметил, что гуся из духовки вытащили и запах был, конечно, сильный. Но пахло совсем не гарью, а просто жареной птицей. Уже в театре супруги увидели в общедомовом чате, что приехали пожарные.

Оказалось, соседи почувствовали запах жареной птицы и вызвали пожарных. Те вместе с полицейскими вскрыли квартиру. На всякий случай владельцы квартиры попросили сыновей проверить — так и оказалось. К счастью, ничего не пропало - гусь на месте.

Супруги обратились в полицию. Теперь предстоит выяснить, как именно гусь нарушил правила пожарной безопасности. Кстати, птицу никто не ел. Эдуард и Лариса специально ждали полицейских, чтобы предъявить им запечённого гуся. Однако, никто не явился. За вскрытую дверь родители написали заявление в полицию. В МЧС сказали, что им сообщили о сильном задымлении и запахе гари, так что сотрудники делали всё по закону, сообщает Mash.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: МЧС   Россия   УФА   гусь   интересное   пожар   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Дмитрий 2 часа назад
Тут смешного мало! Было как то в нашей пятиэтажки, в часа 3-4 ночи! Проснулись все! Со всех пяти этажей! "Унюхали", что горит на втором этаже! Горит прям, бл.., реально! Вызвали пожарных. Ты приехали. Вскрыли(вскрыли бл...ь(!)), квартиру и когда вскрыли там хозяева проснулись и такие(дол...бы с...ка)):"Ой! А чё й это сдесь происходит?". ....Кастрюльку забыли на плите и она сгорела! Вонища на все 5 этажей! Они спят!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
71k
doker 6 минут назад
Я представляю, что такое задымление - не раз встречал.
Не представляю задымление от гуся на подносе и даже в духовке.
Превышение должностных - 100%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Delhana 36 минут назад
Не успели вовремя, гусь явно пересушен, хоть еще и относительно съедобен. Раньше на час надо было вызывать пожарных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 48 минут назад
Я шашлык прошлым летом дома делал, на углях - никто не психанул из соседей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uganda 57 минут назад
Без Паниковского не обошлось
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Мусик хочет гусик.
Гусик конечно слишком поджарился, но не горел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 2 часа назад
Походу такие же дятлы.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349344



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Профессор
Профессор
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#люди#забавно#полиция#история#нападение#Реакция#милота
#Юмор#Прикол#автомир#факты#кино#позитив#аварии#авто аварии#собака#Питер
#животные#автомобили#машина#Россия#Китай#СССР#ДТП#Автовсячина#интересное#Санкт-Петербург
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени Друг забыл рыбака на острове, где тот и просидел 11 часов Друг забыл рыбака на острове, где тот и просидел 11 часов Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон В Омской области пожар уничтожил целую деревню В Омской области пожар уничтожил целую деревню В Омске горит торговый центр "Триумф" В Омске горит торговый центр "Триумф" Трое мужчин вплавь сопровождали главу Крыма в&nbsp;затопленной Керчи Трое мужчин вплавь сопровождали главу Крыма в затопленной Керчи

На что жалуетесь?

Вернуться