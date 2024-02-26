В Уфе пожарные вскрыли квартиру из-за запаха жареного гуся

В Уфе супруги Эдуард и Лариса решили в День защитника Отечества зажарить гуся. Приготовив птицу в духовке, супруги открыли форточку и ушли в театр. Эдуард отметил, что гуся из духовки вытащили и запах был, конечно, сильный. Но пахло совсем не гарью, а просто жареной птицей. Уже в театре супруги увидели в общедомовом чате, что приехали пожарные.