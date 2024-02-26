В Уфе пожарные вскрыли квартиру из-за запаха жареного гуся

Дело не в том, что птица получилась настолько вкусной. Просто соседи почувствовали запах гари.
В Уфе супруги Эдуард и Лариса решили в День защитника Отечества зажарить гуся. Приготовив птицу в духовке, супруги открыли форточку и ушли в театр. Эдуард отметил, что гуся из духовки вытащили и запах был, конечно, сильный. Но пахло совсем не гарью, а просто жареной птицей. Уже в театре супруги увидели в общедомовом чате, что приехали пожарные.
Источник:
Оказалось, соседи почувствовали запах жареной птицы и вызвали пожарных. Те вместе с полицейскими вскрыли квартиру. На всякий случай владельцы квартиры попросили сыновей проверить — так и оказалось. К счастью, ничего не пропало - гусь на месте.
Супруги обратились в полицию. Теперь предстоит выяснить, как именно гусь нарушил правила пожарной безопасности. Кстати, птицу никто не ел. Эдуард и Лариса специально ждали полицейских, чтобы предъявить им запечённого гуся. Однако, никто не явился. За вскрытую дверь родители написали заявление в полицию. В МЧС сказали, что им сообщили о сильном задымлении и запахе гари, так что сотрудники делали всё по закону, сообщает Mash.
Источник:
- В Омске горит торговый центр "Триумф"
- Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
- Друг забыл рыбака на острове, где тот и просидел 11 часов
- Трое мужчин вплавь сопровождали главу Крыма в затопленной Керчи
Не представляю задымление от гуся на подносе и даже в духовке.
Превышение должностных - 100%.
Гусик конечно слишком поджарился, но не горел.