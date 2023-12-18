72-летняя женщина найдена живой после падения автомобиля в каньон

Этот случай полицейские штата Айдахо (США) описывают как настоящее чудо. Пожилую женщину, которая 4 дня не выходила на связь с семьей и была объявлена в розыск, нашли рядом с разбитым автомобилем на дне каньона. Она получила травмы и не могла самостоятельно передвигаться, однако осталась жива.
Примерно в 11:40 утра 9 декабря в офис шерифа округа Каньон (CCSO) поступил звонок от двух мужчин, которые обнаружили автомобиль в районе перекрестка дорог Мэп-Рок-роад и Рим-роад возле Мельбы. Автомобиль соответствовал описанию машины, за рулем которой находилась 72-летняя Пенни Кей Кларк, объявленная в розыск полицейским управлением Нампы. Полиция Нампы сообщила, что пропавшая не выходила на связь со своей семьей со вторника, 5 декабря. Люди, позвонившие в диспетчерскую службу, предположили, что автомобиль съехал со стены каньона в южной части Рим-роад.
Спустя некоторое время на место прибыли помощники шерифа округа. Осматривая местность в бинокль с обода каньона, помощники увидели автомобиль Пенни Кларк примерно в 180 метрах от стены каньона. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить и хозяйку машину примерно в 12 метрах ниже места нахождения автомобиля в овраге.
Полицейские немедленно организовали командный пункт и начали работать с поисково-спасательной службой Айдахо Маунтин над планом по спасению пострадавшей. На место происшествия также были направлены несколько других организаций — Life Flight Network (авиационная и наземная транспортная служба интенсивной терапии), полицейский департамент Нампы, сотрудники пожарных станций Upper Deer Flat Fire Department и Melba Fire Department, парамедики округа Каньон и служба быстрого реагирования Idaho Fish & Game.
Компания Idaho Helicopter была готова отправить вертолет для помощи в спасательной операции, но в итоге вертолет не понадобился: спасатели приняли решение, что быстрее всего до пострадавшей будет добраться пешком.
Примерно в 13:00 сотрудники поисково-спасательной службы Айдахо Маунтин смогли добраться до Пенни Кларк и определили, что она находится в сознании и серьезной опасности для жизни нет.
Из-за особенностей местности спасатели решили, что наиболее эффективным способом оказания квалифицированной медицинской помощи будет стабилизация состояния и транспортировка потерпевшей к месту на Мэп-Рок-роад, где располагались спасатели Life Flight и парамедики округа Каньон.
Поисково-спасательному персоналу потребовалось около двух часов, чтобы доставить женщину с места аварии до места, где находились медики. В машину скорой помощи она попала примерно в 15:00. После первичной оценки медицинским персоналом на месте происшествия Пенни Кларк была переведена в вертолет Life Flight Network и доставлена в одну из местных больниц для оказания дополнительной медицинской помощи.
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«Это, честно говоря, один из самых чудесных случаев, которые я могу вспомнить за все годы работы в правоохранительных органах, и это настоящее свидетельство силы и стойкости Пенни Кларк, — сказал шериф округа Каньон Киран Донахью. — Медики, осмотревшие ее на месте происшествия, считают, что она находилась там как минимум пару дней, а скорее всего, со вторника, когда ее семья в последний раз общалась с ней. Это настоящее чудо, и я надеюсь, что она полностью поправится. Я хочу поблагодарить все службы, которые помогали нам сегодня, особенно поисково-спасательную службу Айдахо Маунтин, за их усилия по доставке мисс Кларк в безопасное место. Я также хотел бы искренне поблагодарить двух мужчин, которые обнаружили автомобиль и смогли определить, что он, скорее всего, связан с пропавшим человеком, о котором сообщила полиция Нампы. Это была настоящая командная работа».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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