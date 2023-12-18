72-летняя женщина найдена живой после падения автомобиля в каньон

Из-за особенностей местности спасатели решили, что наиболее эффективным способом оказания квалифицированной медицинской помощи будет стабилизация состояния и транспортировка потерпевшей к месту на Мэп-Рок-роад, где располагались спасатели Life Flight и парамедики округа Каньон.

Поисково-спасательному персоналу потребовалось около двух часов, чтобы доставить женщину с места аварии до места, где находились медики. В машину скорой помощи она попала примерно в 15:00. После первичной оценки медицинским персоналом на месте происшествия Пенни Кларк была переведена в вертолет Life Flight Network и доставлена в одну из местных больниц для оказания дополнительной медицинской помощи.