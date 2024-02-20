Поезд протаранил машину скорой помощи в Башкирии

По предварительной версии, автомобиль пытался проскочить ж/д переезд на запрещающий сигнал.
В Стерлитамаке поезд снёс машину скорой помощи, превратив её в груду металла. Пациентку с пневмонией, находившуюся в момент аварии в автомобиле, спасти не удалось. 67-летняя женщина скончалась до приезда медиков.
Всего в карете скорой помощи находились четыре человека. Фельдшер и шофёр получили тяжёлые травмы, за их жизни сейчас борются врачи первой клинической больницы.
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Отмечается, что водитель скорой очень спешил и, видимо, надеялся проскочить перед поездом, не взирая на запрещающий красный свет. Машинист манёвренного тепловоза успел применить экстренное торможение, но это не помогло. Движение в районе Стерлибашевского тракта сейчас ограничено.
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Но, по жизненному опыту, вынужден признать, что в водители скорых берут дебилов, которых выгнали даже из такси и маршруток.
Не раз пришлось в этом убеждаться