Поезд протаранил машину скорой помощи в Башкирии

В Стерлитамаке поезд снёс машину скорой помощи, превратив её в груду металла. Пациентку с пневмонией, находившуюся в момент аварии в автомобиле, спасти не удалось. 67-летняя женщина скончалась до приезда медиков.





Всего в карете скорой помощи находились четыре человека. Фельдшер и шофёр получили тяжёлые травмы, за их жизни сейчас борются врачи первой клинической больницы.