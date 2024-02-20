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Поезд протаранил машину скорой помощи в Башкирии

Поезд протаранил машину скорой помощи в Башкирии

Автор:
20 февраля 2024 19:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Стерлитамак   авария   железнодорожный переезд   пациент   поезд   скорая помощь   
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По предварительной версии, автомобиль пытался проскочить ж/д переезд на запрещающий сигнал.

В Стерлитамаке поезд снёс машину скорой помощи, превратив её в груду металла. Пациентку с пневмонией, находившуюся в момент аварии в автомобиле, спасти не удалось. 67-летняя женщина скончалась до приезда медиков.


Всего в карете скорой помощи находились четыре человека. Фельдшер и шофёр получили тяжёлые травмы, за их жизни сейчас борются врачи первой клинической больницы.

Отмечается, что водитель скорой очень спешил и, видимо, надеялся проскочить перед поездом, не взирая на запрещающий красный свет. Машинист манёвренного тепловоза успел применить экстренное торможение, но это не помогло. Движение в районе Стерлибашевского тракта сейчас ограничено.

Источник:

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Метки: Видео   Стерлитамак   авария   железнодорожный переезд   пациент   поезд   скорая помощь   
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7  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Всегда уступаю место скорым и всех призываю.
Но, по жизненному опыту, вынужден признать, что в водители скорых берут дебилов, которых выгнали даже из такси и маршруток.
Не раз пришлось в этом убеждаться
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442
Гепатит С 8 минут назад
Кабздец, "поезд протаранил". Да не протаранил, а скорая влетела под поезд, ибо водила. Ну как так?
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21k
Александр 57 минут назад
На нашей скорой работает редиска, не знаю как где, но в посёлке поворотники не включает, множество раз видел за ним такое.
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17k
Алексей 2 часа назад
Вот же гад, машинист, а мог бы и объехать по встречке....
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