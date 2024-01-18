Водитель грузовика спас из ледяной реки мужчину

Инцидент, произошедший 10 января в Марче, Кембриджшир, запечатлела камера на грузовике.

Вагнер рассказал: "Я ехал по дороге, когда увидел серебристый автомобиль, приближающийся с противоположной стороны, после чего он внезапно пронёсся передо мной и полетел в реку. Было очевидно, что его повело на льду. Моё сердце остановилось. Я бросился к берегу, машина стремительно тонула. Прежде чем я успел подойти, водитель вынырнул из воды, и я спросил его, есть ли ещё кто-нибудь внутри. Он был в замешательстве, но сказал, что нет. Я спросил, умеет ли он плавать, на что он ответил утвердительно. Я всё равно спустился и протянул ему руку".

К этому моменту на месте происшествия собрались еще несколько человек, один из них бросил мужчине верёвку.

Вагнер добавил: "Вода была очень холодной, и мы все рисковали получить переохлаждение, если бы полезли. К счастью, нам удалось вытащить его, машина полностью ушла под воду. Позже мы узнали, что стекло разбилось, когда машина столкнулась с водой, и я думаю, что ему невероятно повезло, иначе было бы гораздо сложнее выбраться".

До приезда скорой помощи мужчину с порезами на голове укрыли сухой одеждой и посадили в тёплый фургон.