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Водитель грузовика спас из ледяной реки мужчину

Водитель грузовика спас из ледяной реки мужчину

Автор:
18 января 2024 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: авария   грузовик   дорога   инцидент   лёд   машина   
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Люк Вагнер был за рулём своего грузовика, когда увидел, как серебристый автомобиль съехал с обледеневшей дороги и упал в реку. 26-летний британец бросился спасать шокированного водителя.

Инцидент, произошедший 10 января в Марче, Кембриджшир, запечатлела камера на грузовике.

Вагнер рассказал: "Я ехал по дороге, когда увидел серебристый автомобиль, приближающийся с противоположной стороны, после чего он внезапно пронёсся передо мной и полетел в реку. Было очевидно, что его повело на льду. Моё сердце остановилось. Я бросился к берегу, машина стремительно тонула. Прежде чем я успел подойти, водитель вынырнул из воды, и я спросил его, есть ли ещё кто-нибудь внутри. Он был в замешательстве, но сказал, что нет. Я спросил, умеет ли он плавать, на что он ответил утвердительно. Я всё равно спустился и протянул ему руку".

К этому моменту на месте происшествия собрались еще несколько человек, один из них бросил мужчине верёвку.

Вагнер добавил: "Вода была очень холодной, и мы все рисковали получить переохлаждение, если бы полезли. К счастью, нам удалось вытащить его, машина полностью ушла под воду. Позже мы узнали, что стекло разбилось, когда машина столкнулась с водой, и я думаю, что ему невероятно повезло, иначе было бы гораздо сложнее выбраться".

До приезда скорой помощи мужчину с порезами на голове укрыли сухой одеждой и посадили в тёплый фургон.


Пока пострадавшему оказывали помощь, ещё один автомобиль вышел из-под контроля и врезался в Mini, принадлежащий одному из помощников. Стоящий рядом Nissan Juke также задели, он перевернулся. Команда бросилась вытаскивать женщину. Вскоре прибыли службы спасения.


"То утро было похоже на катастрофу. Полицейские сказали, что их завалили звонками. Я рад, что все остались живы. Думаю, всё дело в том, что мы оказались в нужном месте в нужное время, а водители грузовиков обязаны соблюдать осторожность на дороге".

Люк, работающий в норфолкской компании Anglian Plant, незадолго до инцидента проехал мимо автомобиля, съехавшего в канаву.

Он остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь, а позже выяснил, что это была дочь пострадавшего.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария   грузовик   дорога   инцидент   лёд   машина   
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