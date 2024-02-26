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Мошенник подарил пенсионерке букет цветов и лишил её почти двух миллионов рублей

Мошенник подарил пенсионерке букет цветов и лишил её почти двух миллионов рублей

Автор:
26 февраля 2024 19:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   задержание   курьер   пенсионерка   полиция   телефонные мошенники   цветы   
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"Заботливого" афериста задержали, сложнее будет найти телефонных мошенников, на которых тот работал.

В Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который при встрече подарил жертве цветы, забрав взамен 1,8 млн рублей. Сообщается, что аферисты пообещали 83-летней пенсионерке помочь с лечением её сестры в частной клинике. Однако медики якобы потребовали за лечение женщины 1,8 млн рублей.


Мошенники убедили женщину упаковать деньги в коробку или пакет и передать курьеру, который приедет к ней с приятным сюрпризом. На кадрах с камеры наблюдения видно, как пособник аферистов вручает пенсионерке цветы, участливо приобнимает, после чего забирает пакет с деньгами и удаляется.

Через некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Курьера вычислили быстро, сложнее будет с его "начальством". Суд удовлетворил просьбу прокуратуры и поместил задержанного в СИЗО.


На допросе тот признался в ещё одном аналогичном преступлении. Ранее он забрал у 70-летней пенсионерки 700 тысяч рублей. Женщине позвонили от имени банка и убедили, что её средства находятся в опасности, их нужно обналичить и передать надёжному человеку, чтобы тот перевёл их на безопасный счёт. В общем, избитая годами схема телефонных мошенников, на которую, как ни печально, до сих пор продолжают попадаться старики.

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Метки: Видео   Москва   задержание   курьер   пенсионерка   полиция   телефонные мошенники   цветы   
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78k
Viktor Час назад
Уж сколько раз твердили миру...
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41
Без Паники Viktor Час назад
О чём Вы? Женщине 83 года. К глубокому сожалению, многие люди в этом возрасте слабеют умом и становятся необычайно доверчивыми. Плохо, если старики оставлены на произвол судьбы и не могут посоветоваться ни с соц. работником, ни с родственниками. Ещё очень хорошо, что она быстро осознала, что сделала.
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24k
hebpat Час назад
пенсионерки, откуда вы берёте столько денег?
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41
Без Паники hebpat 57 минут назад
То есть, к жуликам у Вас вопросов нет? Думаете, если бы у неё не было денег, то они и не захотели бы её ограбить? Какая разница откуда деньги? После того как её ограбили, их всё равно не стало. Зачем заглядывать в чужой карман, тем более в карман пожилого человека?
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