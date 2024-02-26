Мошенник подарил пенсионерке букет цветов и лишил её почти двух миллионов рублей

В Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который при встрече подарил жертве цветы, забрав взамен 1,8 млн рублей. Сообщается, что аферисты пообещали 83-летней пенсионерке помочь с лечением её сестры в частной клинике. Однако медики якобы потребовали за лечение женщины 1,8 млн рублей.

Мошенники убедили женщину упаковать деньги в коробку или пакет и передать курьеру, который приедет к ней с приятным сюрпризом. На кадрах с камеры наблюдения видно, как пособник аферистов вручает пенсионерке цветы, участливо приобнимает, после чего забирает пакет с деньгами и удаляется.