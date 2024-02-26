Мошенник подарил пенсионерке букет цветов и лишил её почти двух миллионов рублей

"Заботливого" афериста задержали, сложнее будет найти телефонных мошенников, на которых тот работал.
В Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который при встрече подарил жертве цветы, забрав взамен 1,8 млн рублей. Сообщается, что аферисты пообещали 83-летней пенсионерке помочь с лечением её сестры в частной клинике. Однако медики якобы потребовали за лечение женщины 1,8 млн рублей.
Мошенники убедили женщину упаковать деньги в коробку или пакет и передать курьеру, который приедет к ней с приятным сюрпризом. На кадрах с камеры наблюдения видно, как пособник аферистов вручает пенсионерке цветы, участливо приобнимает, после чего забирает пакет с деньгами и удаляется.
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Через некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Курьера вычислили быстро, сложнее будет с его "начальством". Суд удовлетворил просьбу прокуратуры и поместил задержанного в СИЗО.
На допросе тот признался в ещё одном аналогичном преступлении. Ранее он забрал у 70-летней пенсионерки 700 тысяч рублей. Женщине позвонили от имени банка и убедили, что её средства находятся в опасности, их нужно обналичить и передать надёжному человеку, чтобы тот перевёл их на безопасный счёт. В общем, избитая годами схема телефонных мошенников, на которую, как ни печально, до сих пор продолжают попадаться старики.
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