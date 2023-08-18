В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку

Нарушителям грозит штраф - «целых» 500 рублей. Сообщают, что эта сумма не повлияла на количество «гонщиков». Как ездили, так и продолжают это делать. Возможно, к ним будут применять более строгие меры. Это прокомментировал появление знаков заммэра Сочи Николай Бескровный:

Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях. Однако случаи нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи.

Кроме самокатов есть и другая «напасть» - электровелосипеды. Их владельцы или арендаторы тоже частенько носятся по тротуарам и нарушают все возможные правила. Один из таких буквально «снёс» пенсионерку в центре Москвы. 20-летний курьер помчался на красный и врезался в 68-летнюю женщину. Она получила перелом лодыжки, а парень сломал несколько рёбер. Что ему за это грозит - пока неизвестно.