В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку

Нарушил правила, в результате покалечил пожилого человека.
Последние несколько лет самокатчики «кошмарили» все крупные города. Никаких внятных правил, штрафов и ответственности для лихачей не было. Кстати, их нет до сих пор. Ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) ввели только в одном российском городе - в Сочи. Там даже установили запрещающие знаки.
Теперь самокатчикам нельзя ездить по главной пешеходной улице города — Навагинской. Частично запрещено рассекать на СИМ и в других местах массового гуляния: на набережных, в скверах и парках.
Нарушителям грозит штраф - «целых» 500 рублей. Сообщают, что эта сумма не повлияла на количество «гонщиков». Как ездили, так и продолжают это делать. Возможно, к ним будут применять более строгие меры. Это прокомментировал появление знаков заммэра Сочи Николай Бескровный:
Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях. Однако случаи нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи.
Кроме самокатов есть и другая «напасть» - электровелосипеды. Их владельцы или арендаторы тоже частенько носятся по тротуарам и нарушают все возможные правила. Один из таких буквально «снёс» пенсионерку в центре Москвы. 20-летний курьер помчался на красный и врезался в 68-летнюю женщину. Она получила перелом лодыжки, а парень сломал несколько рёбер. Что ему за это грозит - пока неизвестно.
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К сожалению, таких происшествий всё больше и больше.
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