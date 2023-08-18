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В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку

В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку

Автор:
18 августа 2023 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Сочи   авария   курьер   пенсионерка   правила   штрафы   электровелосипед   электросамокат   
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Нарушил правила, в результате покалечил пожилого человека.

Последние несколько лет самокатчики «кошмарили» все крупные города. Никаких внятных правил, штрафов и ответственности для лихачей не было. Кстати, их нет до сих пор. Ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) ввели только в одном российском городе - в Сочи. Там даже установили запрещающие знаки.

Теперь самокатчикам нельзя ездить по главной пешеходной улице города — Навагинской. Частично запрещено рассекать на СИМ и в других местах массового гуляния: на набережных, в скверах и парках.

Нарушителям грозит штраф - «целых» 500 рублей. Сообщают, что эта сумма не повлияла на количество «гонщиков». Как ездили, так и продолжают это делать. Возможно, к ним будут применять более строгие меры. Это прокомментировал появление знаков заммэра Сочи Николай Бескровный:

Мы видим эффект от этой межведомственной работы, сочинцы обращают внимание на знаки, помогает информация в СМИ и социальных сетях. Однако случаи нарушения правил пользователями средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах и на проезжей части пока частое явление в Сочи.

Кроме самокатов есть и другая «напасть» - электровелосипеды. Их владельцы или арендаторы тоже частенько носятся по тротуарам и нарушают все возможные правила. Один из таких буквально «снёс» пенсионерку в центре Москвы. 20-летний курьер помчался на красный и врезался в 68-летнюю женщину. Она получила перелом лодыжки, а парень сломал несколько рёбер. Что ему за это грозит - пока неизвестно.

К сожалению, таких происшествий всё больше и больше.

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Метки: Видео   Москва   Сочи   авария   курьер   пенсионерка   правила   штрафы   электровелосипед   электросамокат   
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6  комментариев
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57k
Олег 58 минут назад
если-б этот электропедик сбил моих близких, то сломанными были-бы все ребра, руки и ноги
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110k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Проблема решается просто - всё, что не приводится в действия мускульной силой человека (имеет двигатель - электро, ДВС и т.д.) загоняется в категорию "М". А там уже и наказания другие.
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2k
Александр Долматов 39 минут назад
"а парень сломал несколько рёбер..."
Неравнодушные граждане отметелили после отключения видеокамеры?
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3k
Pill Час назад
Мне интересно: а сколько ещё должно случиться, чтобы из запретили или люто штрафовали?
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