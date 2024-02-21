«В Disney заявили, что в провале их новых фильмов виноваты зрители-сексисты»

Людей выбирают не за способности и опыт, а за то, например, что они яростно поддерживают BLM. Или это мужики, считающие себя женщинами. Или феминистки.

Илон Маск назвал такую политику Disney «узаконенным расизмом и сексизмом». А пользователи его соцсети ещё долго возмущались тем, что раньше Дисней снимал хорошие детские мультики и неплохое кино.