«В Disney заявили, что в провале их новых фильмов виноваты зрители-сексисты»

Они почему-то не хотят смотреть картины про сильных, независимых женщин. Да и не только про них.
Недавно Илон Маск опубликовал список критериев, по которым набирают персонал в корпорацию Disney. Все сотрудники - сценаристы, операторы, мультипликаторы, актёры и прочие киноделы - должны соответствовать стандартам. А именно: определённый процент радужных персонажей, обязательно - расовое разнообразие, и непременно - как можно больше женщин.
Людей выбирают не за способности и опыт, а за то, например, что они яростно поддерживают BLM. Или это мужики, считающие себя женщинами. Или феминистки.
Илон Маск назвал такую политику Disney «узаконенным расизмом и сексизмом». А пользователи его соцсети ещё долго возмущались тем, что раньше Дисней снимал хорошие детские мультики и неплохое кино.
А теперь их проекты смотреть невозможно. Во время демонстрации очередного «шедевра» зрители плюются и уходят из зала. Теперь понятно, почему.
Компания несёт убытки. Но выводы из этого делает странные. Например, когда провалилась новая часть «Звёздных войн» и «Капитан Марвел 2» (главные героини там - сильные женщины), в Disney долго думали и решили - во всём виноваты зрители. Якобы неблагодарным людям «чужды темы гендерного равноправия».
Эти зрители не скажут, что им неприятно расширять права и возможности женщин. Вместо этого они скажут, что им просто не нравятся эти фильмы, потому что они «плохие».
Представитель студии пожаловался, что таким нравятся проекты, «которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам» или «ставят мужчин в центр сюжета». А всё остальное они игнорят.
А может дело в качестве картин?
Семь последних диснеевских проектов: Базз Лайтер», «Тор 4», «Странный мир», «Черная Пантера 2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Русалочка» и «Элементарно». Все они в прокате провалились. Их производство обошлось в $2,75 млрд, принесло только $1,86 млрд. Убыток в 890 миллионов просто списали.
Вероятно, компании нужно будет списать ещё пару миллиардов - и тогда руководители студии наконец поймут, что дело не в зрителях.
Источник:
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хотя я Парамаунт понимаю , если зрителям не зайдет персонаж из-за повесточки они его просто скормят Ковенанту и все .
Copycat, аллюзия на кафе и говно прям в точку.
Не понимаю, почему этих людей запирают в дурку и так гадко отностяся, как будто к прокаженным. Зачем это навязывают на самом верху?
Может пора просто снимать хорошие фильмы? Не навязывать "повестку", а снимать фильмы для людей.
Я вот с ужасом смотрел последнюю трилогию Звездных Войн и спасибо Диснею, такого шлака я давно не видел.