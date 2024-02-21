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В Disney заявили, что в провале их новых фильмов виноваты зрители-сексисты

В Disney заявили, что в провале их новых фильмов виноваты зрители-сексисты

Автор:
21 февраля 2024 14:23
Сообщество : Кино
Метки: Didney   Дисней   зрители   компания   критика   сексисты   
1281
5

Они почему-то не хотят смотреть картины про сильных, независимых женщин. Да и не только про них.

Недавно Илон Маск опубликовал список критериев, по которым набирают персонал в корпорацию Disney. Все сотрудники - сценаристы, операторы, мультипликаторы, актёры и прочие киноделы - должны соответствовать стандартам. А именно: определённый процент радужных персонажей, обязательно - расовое разнообразие, и непременно - как можно больше женщин.

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Людей выбирают не за способности и опыт, а за то, например, что они яростно поддерживают BLM. Или это мужики, считающие себя женщинами. Или феминистки.

Илон Маск назвал такую политику Disney «узаконенным расизмом и сексизмом». А пользователи его соцсети ещё долго возмущались тем, что раньше Дисней снимал хорошие детские мультики и неплохое кино.

А теперь их проекты смотреть невозможно. Во время демонстрации очередного «шедевра» зрители плюются и уходят из зала. Теперь понятно, почему.

Компания несёт убытки. Но выводы из этого делает странные. Например, когда провалилась новая часть «Звёздных войн» и «Капитан Марвел 2» (главные героини там - сильные женщины), в Disney долго думали и решили - во всём виноваты зрители. Якобы неблагодарным людям «чужды темы гендерного равноправия».

Эти зрители не скажут, что им неприятно расширять права и возможности женщин. Вместо этого они скажут, что им просто не нравятся эти фильмы, потому что они «плохие».

Представитель студии пожаловался, что таким нравятся проекты, «которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам» или «ставят мужчин в центр сюжета». А всё остальное они игнорят.

А может дело в качестве картин?

Семь последних диснеевских проектов: Базз Лайтер», «Тор 4», «Странный мир», «Черная Пантера 2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Русалочка» и «Элементарно». Все они в прокате провалились. Их производство обошлось в $2,75 млрд, принесло только $1,86 млрд. Убыток в 890 миллионов просто списали.

Вероятно, компании нужно будет списать ещё пару миллиардов - и тогда руководители студии наконец поймут, что дело не в зрителях.

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Метки: Didney   Дисней   зрители   компания   критика   сексисты   
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26  комментариев
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13k
Copycat 45 минут назад
"После банкротства кафе где кормили говном, открывшие его копрофаги обвинили клиентов в том что кафе закрылось из-за того что они не отели есть говно"
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19
ArtKr 37 секунд назад
так Дисней уже ж. "Disney рассталась с Латондрой Ньютон директором по инклюзивности и разнообразию," Бабло победило.
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58k
turyst 3 минуты назад
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2k
Инквизитор РФ 6 минут назад
Русалки с членами....жуть
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11k
Дмитрий 12 минут назад
Не. Ну в принципе логично же. Не ориентироваться на тех, кто приносил тебе деньги. А потом их же и обвинить в том, что они на фильмы/мультфильмы перестали ходить.
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14k
Ser 15 минут назад
Ну... и у нас
"удача" за "удачей" ...хм и вроде зрители то у нас - правильные!
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2k
Александр Ломовицкий 22 минуты назад
в новом сезоне Хало выбили страйк . там появился персонаж слепой нег-альбинос гей учитывая что он бывший спартанец то значит он еще и сирота и жертва жестоких экспериментов . вот теперь заживут

хотя я Парамаунт понимаю , если зрителям не зайдет персонаж из-за повесточки они его просто скормят Ковенанту и все .
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14k
..: Атеист :.. 24 минуты назад
Фух.. я то думал что опять Путин будет виноват!)) а оно во как.. зрители-сексисты. Хеха
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38k
АнтонПолднев Полчаса назад
Если вы кинокомпания, то вы для кого, бдь, вообще работаете? Вы и работаете для зрителя. Если в какой-то момент вы поняли, что для вас приоритет не зритель, а политика, так озвучьте свою позицию переименуйтесь в "компанию, которая снимает то что скажут" и всем всё будет понятно. Те, кто хочет посмотреть кино, будет смотреть продукт других производителей. Те, кто хочет посмотреть продукт "на злобу дня, со всеми текущими политическими трендами", будет смотреть ваши поделки.
Copycat, аллюзия на кафе и говно прям в точку.
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669
Михаил Полчаса назад
Недавно скачал "Элементарно", мультик как мультик, вполне на уровне Головоломки и Душа, что там не так?
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958
Jlav Полчаса назад
Ага, давай на зеркало пенять, коли рожа крива))
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15k
Antique computer Полчаса назад
У либерастни "народ не тот" в любой стране.
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5k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
А я просто не хочу смотреть на цветных персонажей и ЛГБТ не к месту за свои же деньги . И так же думает подавляющая часть живущих на земле людей. И что для Диснея это оказывается сюрприз у меня вызывает удивление.
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764
дмитрий 36 минут назад
на 404 пусть показывают там таких любят. точнее там не принято таких не любить)))
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21k
Shtoppi 36 минут назад
«В Disney заявили, что в провале их новых фильмов виноваты зрители-сексисты»
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21k
scorpick 36 минут назад
Всё медиа прям бурлит про ЛГБТ, а у меня нет ни одного знакомого гея или там, лесбы. Вот просто не встречал по жизни. И у знакомых нет, сколько ни спрашивал. Трое друзей живёт в Германии, одноклассница в Англии, другая в Австралии. Век интернета, общаемся. Почти у всех спрашивал, никто таких не знает. И, кстати, у всех к ним гадкое отношение, как к прокаженным. Зачем это навязывают на самом верху?
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50k
Максим Т. 37 минут назад
Все понятно. "Народец не тот-с!" Ничего у либеро-толерастов не меняется.
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104
ruslan d 39 минут назад
Надо больше повесточки и BLM
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12k
Б.Касторский 40 минут назад
Хм, мне всегда казалось, что индустрия разделений, как и прочие оказывающие услуги должны ориентироваться на потребителя. А не навязывать потребителю своё видение и заставлять потреблять подобный контент.
Может пора просто снимать хорошие фильмы? Не навязывать "повестку", а снимать фильмы для людей.
Я вот с ужасом смотрел последнюю трилогию Звездных Войн и спасибо Диснею, такого шлака я давно не видел.
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