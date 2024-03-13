"Яндекс.Такси" накажет клиентов снижением скорости поиска машин при частых отменах поездок

"Яндекс.Такси" накажет пользователей, часто отменяющих заказы, снижением скорости поиска машин. Таким образом компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости.

Учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя будет алгоритм. На основе последних 30 заказов пассажиру присвоят один из трех статусов: "Все в порядке", "Приемлемо" или "Непорядок". Во втором случае поиск машины будет занимать больше времени, а в третьем, помимо длинного ожидания, станет недоступна опция заказа нескольких такси.

При этом агрегатор подчеркнул, что алгоритм не будет засчитывать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывалось изначально. Сервис предупредит о нововведении в самом в приложении, там же можно будет посмотреть свой показатель отмен.