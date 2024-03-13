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"Яндекс.Такси" накажет клиентов снижением скорости поиска машин при частых отменах поездок

"Яндекс.Такси" накажет клиентов снижением скорости поиска машин при частых отменах поездок

Автор:
13 марта 2024 22:12
Сообщество : Автомир
Метки: алгоритмы   водители   компания   отмены поездок   скорость поиска   яндекс такси   
6371
3

Таким образом компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости. Как объяснили в компании, это должно сдерживать рост цен за счёт более оптимального распределения времени водителей. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Яндекс.Такси" накажет пользователей, часто отменяющих заказы, снижением скорости поиска машин. Таким образом компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости.

Учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя будет алгоритм. На основе последних 30 заказов пассажиру присвоят один из трех статусов: "Все в порядке", "Приемлемо" или "Непорядок". Во втором случае поиск машины будет занимать больше времени, а в третьем, помимо длинного ожидания, станет недоступна опция заказа нескольких такси.

При этом агрегатор подчеркнул, что алгоритм не будет засчитывать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывалось изначально. Сервис предупредит о нововведении в самом в приложении, там же можно будет посмотреть свой показатель отмен.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» транспортный аналитик Роберт Ян призвал Федеральную антимонопольную службу за такое решение "Яндекс.Такси" "надавать по рукам".

Эксперт счёл обновление нецелесообразным и попросил контролирующие органы обратить внимание на ситуацию.

Сейчас фактически компания признаётся, что на цену влияет то, что они раньше отрицали. Что поведение пользователя, его умение обращаться с программой, его предпочтения влияют на цену. Это возмутительно. Я думаю, что ФАС должна просто в каком-то моменте по рукам надавать и какое-то внушение сделать.

Во-вторых, компания признаётся, что алгоритм будет оценивать поведение человека. Это глобальная проблема. Уже искусственный интеллект в компании «Яндекс» оценивает водителя, насколько он был аккуратен, вежлив в поддержке, а там тоже алгоритмы.

Алгоритм оценивает человека, насколько он был корректен с алгоритмом. Сейчас ещё алгоритм будет оценивать, насколько пользователь удобен для алгоритма. Какой более удобен, с тем алгоритм будет более дружелюбен, а кто менее удобен — менее дружелюбен.

Это в принципе опасно, когда мы алгоритму отдаём не просто человеческое решение, а право управлять нами.

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Метки: алгоритмы   водители   компания   отмены поездок   скорость поиска   яндекс такси   
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47  комментариев
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184
Yoburguy 11 часов назад
- Почему вы отказываетесь от заказа?
- Долго не назначают авто, я опаздываю! Заказываю где-то еще...
- Ок, принято, вот вам вместо извинений увеличение времени подбора авто. Неспасибо что продолжаете пытаться пользоваться нашим сервисом.

Так что ли?)))
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8k
Alex 22 минуты назад
Идите на хер, пид**ры
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62k
Олег Полчаса назад
почему в разное время за один и тот-же маршрут называют ценник то 350 руб, то 600, то 950? Особенно радует " повышенный спрос" в три часа ночи. Теперь сделают рейтинг пассажиров. Это-ли не дискриминация? И будет-ли разница по ценнику для "хороших" и "нехороших" пассажиров по цене и времени подачи на один маршрут?
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3k
Кирилл Час назад
а водил которые прикидываются шлангом и приезжают к соседнему дому и от туда включают ожидание яндекс не хочет начать наказывать?
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8k
perekrestok 3 часа назад
Иногда приходится пользоваться ЯндексТакси когда еду с дачи домой. 20 км от МКАД. Заказываю через приложение потому что словами адрес не скажешь после смены названий района, поселков, улиц (Новая Москва). Приложение показывает что есть 5 машин рядом. Потом пишет что нашла свободного водителя, но он отказался ехать. И так продолжается до получаса. Пытаюсь снова заказать - поднимают цены. Со второго или третьего заказа машина появляется но по цене выше первого предложения. И по новому Яндекс правилу если водители отказываются ехать и я отменяю заказ и ищу водителя снова мне вообще поиск удлинят до часа или двух? Пусть лучше наказывают водителей которые свободны но не хотят ехать по маршруту. Кстати раньше пользовался СитиМобил. Но после того когда они прислали мне ТАКСИ БЕЗ ШАШЕЧЕК и пришлось ехать в пятницу вечером с ЮгоЗапада на ВДНХ два с половиной часа, потому что эта машина не могла ехать по выделенкам я от них отказался. Так что пусть ФАС или кто-нибудь начнут разбираться как ЯндексТакси работает с клиентами.
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32k
Юрьевич 8 часов назад
Тем кто в коментах пишет: "А разве в Москве есть другие такси?"
Яндекс довольно долго демпинговал, работал себе в убыток доплачивая таксистам, чтобы выбить конкурентов с рынка. И вот последние несколько лет, подмяв под себя рынок, яндекс теперь делает бабло на таких как вы. Недалёкие манагеры яндекса не сообразили, что как только они задерут цены и бизнес станет рентабельным, тут же появятся конкуренты. Не знаю как где, но в Москве они есть... такси Максим берут денег ощутимо меньше яндекса, city-mobil, Везёт, Старое такси, indrive... Да куча ещё, если задасться целью найти. Я пользуюсь indrive и максим... раза в полтора дешевле яндекса.
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190
Александр Мочалин Юрьевич 7 часов назад
Спасибо. Записал.
Реально Яндекс задрал цены в два раза. Особенно на короткие расстояния!
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190
Александр Мочалин Юрьевич 7 часов назад
Спасибо.
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10k
soar 8 часов назад
Мне любопытно, по какому принципу определяется стоимость поездки, если в течение двух минут можно зайти в приложение 4 раза, и при этом получить четыре цены: 120, 560, 180, 87. Параметры поиска при этом, разумеется, не изменяются. Тут на фишках нет аналитиков или программистов Яндекса?
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31k
Григорий 8 часов назад
Время подачи машины 3 минуты. Вош таксист приедет через 12. Я отказываюсь. Ваш новый таксист приедет через 14 но на 80 рублей дороже.
Я с этим сталкивался не раз. Яндекс монополист, можно жаловаться, а по факту купите.
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3k
Сергей Лаврушкин 9 часов назад
есть конкренты яндекс такси в Москве и Московской области ?
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3k
Сергей Лаврушкин 9 часов назад
сдерживанию роста цен на такси поможет появление альтернативного поставщика данных услуг.
а так яндекс такси - грёбаный монополист..
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2k
Е24 9 часов назад
В мск я с Кузьминок на работу в центр не мог выехать на такси как-то. А все потому что таксисты принимали заказ, а как узнавали, что в центр, отказывались ехать. Там же теперь надо Москву знать))) жпс не работает))) Благо, что при отказе при указании причины есть теперь возможность выбрать такую причину, как "По просьбе водителя". Благо четвертый таксист москвич попался, отвез спокойно. Говорит, что теперь работы не впроворот))), чернявые и раскосые не едут, а мне это только на руку))
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6k
Трям 9 часов назад
Мудайобы! Пусть организуют сначала выбор такси и маршрутов, которые к тебе едут, а не в другую сторону. Сколько раз уже было.. вижу такси, на знаю, что на развороте он простоит 30мин. Вот .нахуй он мне нужен???? И запретите косоглазым принимать заказа и ехать на заправку!
И вообще всех косоглазых нахер!!!!
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32k
Юрьевич 10 часов назад
Я уже лет 5 не пользуюсь яндекс такси. Раньше да... цены у них были адекватные. Но теперь там ценник раза в 2 выше других.
Они сами себя на@бали. Вначале, когда появился яндекс такси они дико демпинговали, говорили, что даже сами приплачивали таксистам, чтобы компенсировать им убытки от отказа работать с другими агрегаторами. Таким образом яндекс выживал с рынка другие компании. Где-то в 2018-2019 году они решили, что конкуренты все кончились и безбожно задрали цены на свои услуги... А вот тут случился сюрприз
Конкуренты опять появились
Более того, появились ресурсы которые выбирают из кучи агрегаторов самые выгодные предложения. И скажу вам, что цены у некоторых ниже яндекса почти в 2 раза! Водители в яндекс такси тоже пастухи из средней азии как и у других... Так нафига мне яндексу в 2 раза переплачивать?
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402
Гепатит С Юрьевич 9 часов назад
Насчет доплаты таксистам правда. Сам спрашивал не раз у таксеров, мне вот ехать кварталов 6, цена 68 рублей! Это как, невыгодно же. Таксисты рассказывали, что при норм выработке им доплачивали сверху после смены. Что-то типа 12 часов на линии надо быть или как-то так.
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60k
dima423 10 часов назад
Ну а почему нет? Если какой то мудак заказывает и отменяет постоянно его надо наказывать...но как по мне лучшее наказание это рублем... сделать 5 отмен в месяц бесплатными остальное платное, например 50% от суммы заказа) Это как с маркет-плейсами... надо наказывать мудаков, которые 100 заказов наберут и 1 купят, а остальное возврат, давать макс 10 бесплатных возвратов в месяц, остальные платные, как в ВБ например, 100руб за возврат... надо уважать чужой труд и чужие деньги.
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89k
Taras Kozalupko 10 часов назад
Просто не пользоваться приложением яндекс-такси и все.
Надо - вызываешь по телефону.
Заводишь симку для таких вот помоек вроде Яндекса и пользуешься ей.
Потом выкинул, взял новый номер.
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402
Гепатит С 10 часов назад
"Компания хочет стимулировать". Хочет. Стимулировать.
А не пошли бы вы со своими хотелками и стимулами? Вы бы лучше на имена выших водителей посмотрели. Афиг, Орджон, Абдуллох и прочие "Поджог Сараев". Как по кишлаку на арбе. Стимуляторы. Эти абдуллохи сами в двух улицах путаются, в машине насваем воняет и так далее.
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402
Гепатит С dima423 9 часов назад
Может быть и так. По крайней мере можно хотя бы по безналичной оплате через это приложение проехать, не обмолвясь ни словом с кудаберды, это уже хорошо. А то уже подташнивает, чесслово, но это оффтоп.
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22k
иванов дмитрий 11 часов назад
раньше считал яндекс одним из самых недорогих такси.
Но теперь уже нет.
2 января . ближнее подмосковье . поездка примерно 6-7 км.между городами( не в глухую деревню)
яндекс такси - 1500 рублей
местное такси- 700 руб.
Признаться , я офигел от такой разницы в цене.
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KlyaksaZ
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