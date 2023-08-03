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«Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих»: продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, почему они сделали проект слегка «туповатым»

«Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих»: продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, почему они сделали проект слегка «туповатым»

Автор:
03 августа 2023 15:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анджей Сапковский   Генри Кавилл   ведьмак   зрители   критика   сериал   
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Теперь понятно, отчего у кино такие «высокие» зрительские оценки.

В своё время польский писатель Анджей Сапковский выпустил цикл книг про ведьмака Геральта и он стал дико популярен в странах СНГ. На Западе его никто особенно и не знал, а вот у нас его полюбили.

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На волне локальной известности, поляки сделали экранизацию - она получилась спорной и многим «не зашла».

Потом студия CD Projekt RED выпустила игру по мотивам книги. Затем вторую. Ну а третья часть франшизы стала настоящим хитом - и о Геральте, Цири и Йеннифер узнали даже те, кто никакими игрушками и не баловался. Уж очень была большая шумиха в интернете.

После этого, за Геральта хитрые дельцы из Netflix. И когда они выпустили первые серии проекта, многие поняли, что древняя польская экранизация была не такой уж и плохой.

У Netflix вышел настолько неоднозначный продукт, что из него ушел исполнитель роли Ведьмака - Генри Кавилл.

Шоураннеры сериала уже нашли замену Кавиллу, но кое-кто поговаривает, что после смены ГГ, у проекта останется 2,5 зрителя.

Проект от Netflix постоянно критикуют и высмеивают - обвиняют в искажении сюжетной линии из книг, дешёвой компьютерной графике, совершенно адским кастингом актёров и откровенной «тупости».

Дошло до того, что защищать своё творение пришлось продюсеру сериала - Томашу Багиньскому:

Несколько лет назад я представлял за границей фильм Hardkor 44. (невыпущенный фильм о Варшавском восстании 1944-го года). Но для американцев он был совершенно не понятен. Они выросли в другом историческом контексте, где всё устроено просто. Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих.

Когда мы создаём сериал для огромного числа людей с разным жизненным опытом, из разных уголков мира, но большинство которых — американцы, то упрощения не просто имеют смысл, они необходимы. Да это больно, но если повысить планку, добавить нюансов, то мы значительно сократим диапазон людей, до которых дойдёт смысл истории. Иногда упрощения могут зайти далеко, но мы должны сделать это и принять для себя как неизбежность.

Если следовать его логике всё большего упрощения, то в следующем сезоне «Ведьмака» главные герои начнут пускать слюни и забывать свои имена. Ну а если серьёзно, то кинематограф действительно меняется. С каждым годом всё больше упрощений, «повесточки» и максимальной толерантности.


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Метки: Анджей Сапковский   Генри Кавилл   ведьмак   зрители   критика   сериал   
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13k
Ivan 58 минут назад
«Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих»: продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, почему они сделали проект слегка «туповатым»Посмотреть
«Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих»: продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, почему они сделали проект слегка «туповатым»
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6k
Mixalych 45 секунд назад
ничего себе они упростили... да я в конце второго и весь третий сезон вообще не понял что к чему. Напихали политики, интриг, все время только тупые разговоры. Скучно и не интересно. Не фильм, а Санта-Барбара в среденевековых костюмах.
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2k
Dema 56 секунд назад
Деградация человеков.
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20
SexyDipov 11 минут назад
США это террористическое государство с фашистской политической системой!
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17k
Поручик 21 минуту назад
К третьему сезону Кавилл даже играть потихоньку начал, и перестал быть просто "тупым накачанным обрубком со "сложными щами" в кадре.
Видать, напинали ему продюсеры в толстую жопу мотивации.
Этим он мне напомнил Шварцнеггера, который первые фильмы тоже исполнял с "суконно-деревянной мордой". Но лет через несколько Шварц "пообтесался", и научился хоть какие-то эмоции лицом изображать. И даже в "более-менее актёра" превратился.
В принципе, у Сапковского эпопея Ведьмака и Цири - восьмитомник, страниц по пятьсот каждый. Нетфликсу есть, куда снимать, а Кавеллу - есть, куда развиваться.
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4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Все узнали о чем? Кто все перечисленные люди? Хочу быть в ногу со временем, но читаю текст, вроде бы все слова по отдельности знакомы, а о чем текст понять не могу. Это какая-то молодежная субкультура типа аниме?
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949
ruslan d 38 минут назад
А где там в ведьмаке хорошие ?
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19k
Александр 57 минут назад
Ведьмак общается с шоуранерами
Ссылка coub.com
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