«Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих»: продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, почему они сделали проект слегка «туповатым»

Несколько лет назад я представлял за границей фильм Hardkor 44. (невыпущенный фильм о Варшавском восстании 1944-го года). Но для американцев он был совершенно не понятен. Они выросли в другом историческом контексте, где всё устроено просто. Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих.

Когда мы создаём сериал для огромного числа людей с разным жизненным опытом, из разных уголков мира, но большинство которых — американцы, то упрощения не просто имеют смысл, они необходимы. Да это больно, но если повысить планку, добавить нюансов, то мы значительно сократим диапазон людей, до которых дойдёт смысл истории. Иногда упрощения могут зайти далеко, но мы должны сделать это и принять для себя как неизбежность.