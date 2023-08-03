«Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих»: продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, почему они сделали проект слегка «туповатым»

Теперь понятно, отчего у кино такие «высокие» зрительские оценки.
В своё время польский писатель Анджей Сапковский выпустил цикл книг про ведьмака Геральта и он стал дико популярен в странах СНГ. На Западе его никто особенно и не знал, а вот у нас его полюбили.
На волне локальной известности, поляки сделали экранизацию - она получилась спорной и многим «не зашла».
Потом студия CD Projekt RED выпустила игру по мотивам книги. Затем вторую. Ну а третья часть франшизы стала настоящим хитом - и о Геральте, Цири и Йеннифер узнали даже те, кто никакими игрушками и не баловался. Уж очень была большая шумиха в интернете.
После этого, за Геральта хитрые дельцы из Netflix. И когда они выпустили первые серии проекта, многие поняли, что древняя польская экранизация была не такой уж и плохой.
У Netflix вышел настолько неоднозначный продукт, что из него ушел исполнитель роли Ведьмака - Генри Кавилл.
Шоураннеры сериала уже нашли замену Кавиллу, но кое-кто поговаривает, что после смены ГГ, у проекта останется 2,5 зрителя.
Проект от Netflix постоянно критикуют и высмеивают - обвиняют в искажении сюжетной линии из книг, дешёвой компьютерной графике, совершенно адским кастингом актёров и откровенной «тупости».
Несколько лет назад я представлял за границей фильм Hardkor 44. (невыпущенный фильм о Варшавском восстании 1944-го года). Но для американцев он был совершенно не понятен. Они выросли в другом историческом контексте, где всё устроено просто. Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих.
Когда мы создаём сериал для огромного числа людей с разным жизненным опытом, из разных уголков мира, но большинство которых — американцы, то упрощения не просто имеют смысл, они необходимы. Да это больно, но если повысить планку, добавить нюансов, то мы значительно сократим диапазон людей, до которых дойдёт смысл истории. Иногда упрощения могут зайти далеко, но мы должны сделать это и принять для себя как неизбежность.
Если следовать его логике всё большего упрощения, то в следующем сезоне «Ведьмака» главные герои начнут пускать слюни и забывать свои имена. Ну а если серьёзно, то кинематограф действительно меняется. С каждым годом всё больше упрощений, «повесточки» и максимальной толерантности.
Источник:
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Видать, напинали ему продюсеры в толстую жопу мотивации.
Этим он мне напомнил Шварцнеггера, который первые фильмы тоже исполнял с "суконно-деревянной мордой". Но лет через несколько Шварц "пообтесался", и научился хоть какие-то эмоции лицом изображать. И даже в "более-менее актёра" превратился.
В принципе, у Сапковского эпопея Ведьмака и Цири - восьмитомник, страниц по пятьсот каждый. Нетфликсу есть, куда снимать, а Кавеллу - есть, куда развиваться.