266
5
1
В Калифорнии вновь открыли "Диснейленд", который был закрыт из-за ограничительных мер рекордные 13 месяцев. За это время в парке развлечений обновили несколько популярных аттракционов, в том числе аттракцион "Белоснежка". В новой версии представлена сцена "поцелуя настоящей любви". Но уже появились критики, которые заявляют, что детям такое показывать нельзя, потому что "девушка спит и не может дать согласие".
Этот сюжетный поворот "Белоснежки" уже не в первый раз подвергается критике. Ранее уже не раз появлялись заявления о том, что сцена из диснеевского фильма 1937 года не соответствует современным реалиям и моделирует неправильное поведение.
По мнению критиков, что в фильме, что в новом диснеевском аттракционе в парке этот самый "поцелуй настоящей любви" подрывает мораль, в соответствии с которой принц не имеет права целовать Белоснежку, пока она спит.
Еще в 2018 году Казуэ Мута, профессор Университета Осаки в Японии, утверждала, что поцелуй спящей женщины можно сравнить с сексуальным насилием над человеком, находящимся без сознания. 61-летняя академик-феминистка зашла так далеко, что сказала, что истории о Белоснежке и Спящей красавице "пропагандируют сексуальное насилие".
Сейчас поднялась та же волна обвинений. "Поцелуй, который он дарит ей без ее согласия, пока она спит, не может быть настоящей любовью - ведь только один человек знает, что происходит", - написало издание SFGate в своем обзоре.
"Разве мы еще не пришли к соглашению, что согласие в ранних фильмах Диснея является серьезной проблемой? Нехорошо учить детей целоваться, если не установлено, что обе стороны готовы к взаимодействию? - отметили критики.
- Трудно понять, почему Диснейленд в 2021 году решил добавить сцену со столь старомодными представлениями о том, что мужчина может делать с женщиной, особенно с учетом того, что в настоящее время компания делает упор на удаление проблемных сцен из своих классических аттракционов. Почему бы не переосмыслить финал в соответствии с духом фильма и местом Белоснежки в каноне Диснея, но так, чтобы избежать этой проблемы?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- «Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным
- Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки
- 17 незаметных деталей из мультиков студии Disney
- В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру"
- Мазепин разбил болид на первом круге своей первой гонки
10
Понравилось10
Новости партнёров
"Муху цекотуха" запретить как и все сказки Чуковского
"А злодей то не шутит
Руки ноги он Мухе веревками крутит
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у нее выпивает"
Маньяк - садист типа Чикатило какой-то.
И сказки Пушкина вне закона сделать "
"Сказка о попе и его работнике Балде".
Чему же они детей учат? Если работодатель мало платит значит надо его избить до потери разума? Да и этот Балда мог бы и другу работу найти а не издеваться над бедным служителем церкви. У него самого финансовые дела не очень.
Так что если уже так дело пошло надо вообще все сказки запретитит, так как всегда найдется к чему придраться...
1. На месте белоснежки был бы белоснежок - тогда было бы всё ок?
2. Белоснежка была бы сверху - было бы ок?
3. Семь гномов.... Гусары, молчать!
Безутешный король-отец оставил в маленьком домике в лесу, но никак не мог предположить, что произойдет дальше. Спустя годы мимо проезжал еще один король, зашел в домик и увидел Спящую Красавицу. Недолго думая, он перенес ее на постель и, так сказать, воспользовался ситуацией, а потом уехал и забыл обо всем на долгое время. А изнасилованная во сне красавица через девять месяцев родила близнецов сына по имени Солнце и дочку Луну. Именно они разбудили Талию: мальчик в поисках материнской груди принялся сосать ее палец и случайно высосал отравленный шип. Дальше больше. Похотливый король снова приехал в заброшенный домик и обнаружил там потомство.
Пообещал девушке золотые горы и вновь уехал в свое королевство, где его, между прочим, ждала законная жена. Супруга короля, узнав о разлучнице, решила ее истребить вместе со всем выводком и заодно наказать неверного мужа. Она приказала убить малышей и приготовить из них мясные пироги для короля, а принцессу сжечь. Уже перед самым огнем крики красавицы услышал король, который прибежал и сжег не ее, а надоевшую злобную королеву. И напоследок хорошая новость: близнецов не съели, потому что повар оказался нормальным человеком и спас детишек, заменив их ягненком.