- Трудно понять, почему Диснейленд в 2021 году решил добавить сцену со столь старомодными представлениями о том, что мужчина может делать с женщиной, особенно с учетом того, что в настоящее время компания делает упор на удаление проблемных сцен из своих классических аттракционов. Почему бы не переосмыслить финал в соответствии с духом фильма и местом Белоснежки в каноне Диснея, но так, чтобы избежать этой проблемы?"