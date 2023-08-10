«За 30 серебряников продал свою Родину»: в Госдуме прокомментировали слова основателя «Яндекса», назвавшего себя «израильским предпринимателем из Казахстана»

Аркадий Волож заявил, что уже с 2014 года не живёт в России. А его «история с Яндексом» закончена.
В 1997 году Аркадий Волож основал «Яндекс». У него были партнёры, но все признают, что главной движущей силой проекта был именно Волож.
Компания развивалась и процветала. Вместе с ней поднимался и Волож - в 2018 году его состояние оценивали в 1,5 миллиарда долларов.
Потом случился февраль 2022-го, а вскоре Волож попал под санкции. После этого он покинул пост генерального директора группы компаний «Яндекс».
Сегодня Волож выступил с заявлением, в котором осудил последние события и сообщил, что его история с «Яндексом» закончилась в феврале 2022-го. Себя он назвал «израильским предпринимателем из Казахстана» и сообщил, что эмигрировал в Израиль 2014 году. А теперь, по его словам, он занимается поддержкой российских специалистов, которые решили «начать новую жизнь» за рубежом. Он признал, что это оказалось «непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности». Поэтому он якобы и молчал последние 1,5 года.
Его слова прокомментировал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий:
Я считаю, что такие люди, как Волож, продают свою Родину, свои корни и себя в том числе, потому что на Западе с предателями тоже не любят особо общаться. Они понимают, что если человек на 30 сребреников продал свою Родину, то и все остальное тоже продаст. Волож выбрал путь предательства, и я думаю, что такие ещё появятся.
Просто необходимо всем нашим органам, в том числе и финансовым, более внимательно относиться, когда огромная сумма средств выводится за рубеж. Если Аркадий Волож сделал некие заявления, то для этого существуют статьи уголовного кодекса. Надо просто точно знать, что он сказал, так как скорее всего этот текст ему написали, такие люди уже не имеют собственного мнения и работают на заказ тех хозяев, которые их притянули.
Источник:
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На то он и предприниматель.Иудеи для того и созданы,для того чтобы покупать и продавать.И это касается не только России.Любую страну они воспринимают как место заработка.А как только петух жареный в зад клюёт,тут же сваливают либо на историческую родину,либо в страну,где по новой можно облапошивать гоев.Эту нацию вообще нельзя подпускать к ключевым постам.
Давайте разберемся немного. Яндекс - это единственный не только в России, но и в Европе IT-гигант, который предоставляет сервисы мирового уровня. Человек, который создал такую компанию заслуживает уважения, и да, в отличии от депутата, который его осудил, он не мелет ротом, а точно знает что делает! Он сохранил свою компанию, в условиях, когда вести международный IT-бизнес стало невозможно, и отвечает он не только за себя, но и за своих сотрудников и из семьи. А за кого отвечает депутат и что хорошего и для кого он сделал?
А реклама подписок яндекса реально задолбала, как и алисы и их браузер...
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тут он, и это очевидно, во всеуслышание предлагает свою поддержку таким как он сам, т. е. предателям, которые побежали за бугор после известных событий.
иуда и есть иуда.