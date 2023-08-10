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«За 30 серебряников продал свою Родину»: в Госдуме прокомментировали слова основателя «Яндекса», назвавшего себя «израильским предпринимателем из Казахстана»

«За 30 серебряников продал свою Родину»: в Госдуме прокомментировали слова основателя «Яндекса», назвавшего себя «израильским предпринимателем из Казахстана»

Автор:
10 августа 2023 17:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума   аркадий волож   заявление   компания   критика   основатель   осуждение   яндекс   
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Аркадий Волож заявил, что уже с 2014 года не живёт в России. А его «история с Яндексом» закончена.

В 1997 году Аркадий Волож основал «Яндекс». У него были партнёры, но все признают, что главной движущей силой проекта был именно Волож.

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Компания развивалась и процветала. Вместе с ней поднимался и Волож - в 2018 году его состояние оценивали в 1,5 миллиарда долларов.

Потом случился февраль 2022-го, а вскоре Волож попал под санкции. После этого он покинул пост генерального директора группы компаний «Яндекс».

Сегодня Волож выступил с заявлением, в котором осудил последние события и сообщил, что его история с «Яндексом» закончилась в феврале 2022-го. Себя он назвал  «израильским предпринимателем из Казахстана» и сообщил, что эмигрировал в Израиль 2014 году. А теперь, по его словам, он занимается поддержкой российских специалистов, которые решили «начать новую жизнь» за рубежом. Он признал, что это оказалось «непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности». Поэтому он якобы и молчал последние 1,5 года.

Его слова прокомментировал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий:

Я считаю, что такие люди, как Волож, продают свою Родину, свои корни и себя в том числе, потому что на Западе с предателями тоже не любят особо общаться. Они понимают, что если человек на 30 сребреников продал свою Родину, то и все остальное тоже продаст. Волож выбрал путь предательства, и я думаю, что такие ещё появятся.

Просто необходимо всем нашим органам, в том числе и финансовым, более внимательно относиться, когда огромная сумма средств выводится за рубеж. Если Аркадий Волож сделал некие заявления, то для этого существуют статьи уголовного кодекса. Надо просто точно знать, что он сказал, так как скорее всего этот текст ему написали, такие люди уже не имеют собственного мнения и работают на заказ тех хозяев, которые их притянули.

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Метки: Госдума   аркадий волож   заявление   компания   критика   основатель   осуждение   яндекс   
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14  комментариев
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28k
БамбарбияКиргуду 58 минут назад
«За 30 серебряников продал свою Родину»
---------------
На то он и предприниматель.Иудеи для того и созданы,для того чтобы покупать и продавать.И это касается не только России.Любую страну они воспринимают как место заработка.А как только петух жареный в зад клюёт,тут же сваливают либо на историческую родину,либо в страну,где по новой можно облапошивать гоев.Эту нацию вообще нельзя подпускать к ключевым постам.
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6k
HungryGoblin 2 минуты назад
Комменты - огонь!
Давайте разберемся немного. Яндекс - это единственный не только в России, но и в Европе IT-гигант, который предоставляет сервисы мирового уровня. Человек, который создал такую компанию заслуживает уважения, и да, в отличии от депутата, который его осудил, он не мелет ротом, а точно знает что делает! Он сохранил свою компанию, в условиях, когда вести международный IT-бизнес стало невозможно, и отвечает он не только за себя, но и за своих сотрудников и из семьи. А за кого отвечает депутат и что хорошего и для кого он сделал?
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828
Бухтей 10 минут назад
Богатому человеку Родина там, где его бабки лежат.
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16k
Мистер Фикс 11 минут назад
Обосрался, что деньги отнимут, теперь квакает.

А реклама подписок яндекса реально задолбала, как и алисы и их браузер...
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1k
КАКАнгел 13 минут назад
главное чтоб он не мог влиять на Яндекс . Яндекс как и Гугл являются хранителями огромного количества личной информации и они знают о своих пользователях всё. если Гугл откровенно предоставляет всю информацию американским спец службам, включая где конкретно каждый пользователь и устройство (по этому у солдат на линии фронта отнимают планшеты и телефоны ) , то по Яндексу я надеялся что это Российская компания .
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16k
Shtoppi Полчаса назад
<<А теперь, по его словам, он занимается поддержкой российских специалистов, которые решили «начать новую жизнь» за рубежом.>>
-------------
тут он, и это очевидно, во всеуслышание предлагает свою поддержку таким как он сам, т. е. предателям, которые побежали за бугор после известных событий.
иуда и есть иуда.
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4k
dampfer Час назад
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470
Kulibin7 Час назад
А я всегда говорил, что яндекс=пидорасы!!
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196
morzov Kulibin7 23 минуты назад
Соглашусь с Вами! Причем редкостные!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Удел отщепенцев - забвение. Пора уже забыть и не поминать при жизни предателей Родины.
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221
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
чтобы предать Родину Россию-нужно хотя бы быть россиянином...этот юдей-россиянин?
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August

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