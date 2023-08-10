«За 30 серебряников продал свою Родину»: в Госдуме прокомментировали слова основателя «Яндекса», назвавшего себя «израильским предпринимателем из Казахстана»

Я считаю, что такие люди, как Волож, продают свою Родину, свои корни и себя в том числе, потому что на Западе с предателями тоже не любят особо общаться. Они понимают, что если человек на 30 сребреников продал свою Родину, то и все остальное тоже продаст. Волож выбрал путь предательства, и я думаю, что такие ещё появятся.