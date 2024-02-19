«Всё окрашено в чёрный цвет»: Юрий Шевчук высказался по поводу смерти Алексея Навального*

Он сделал это во время концерта и получил немало критики.
В прошлом году у лидера «ДДТ» Юрия Шевчука случился инфаркт. После этого все концерты, запланированные в России, перенесли на неопределённый срок. Позже Юрий Юлианович поправился и вновь стал гастролировать. Но выступлений в нашей стране больше не было.
Зато они есть за границей: в Париже, Софии, Праге, Вене, на Кипре. Возможно, будут и другие выступления.
Был концерт и в Казахстане. 18 февраля в Астане Юрий Шевчук прервал его и высказался о смерти Алексея Навального* - тот умер 16 февраля в колонии «Полярный волк».
Позавчера погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в чёрный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется «Свобода».
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После этого музыканта раскритиковали. Больше всего ему досталось от давних поклонников группы «ДДТ». Люди активно обсуждали политическую позицию певца и его прошлые высказывания.
А вот в Госдуме к словам Юрия Шевчука отнеслись нейтрально. Как считает первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, на это не стоит обращать особого внимания. Он сравнил высказывание с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой: та после своего перформанса потеряла львиную часть аудитории и денег.
Не вижу здесь поводов для серьёзных правовых последствий. На мой взгляд, Навальный интересен за рубежом, нежели у нас. Некоторое одиночное высказывание по этому поводу. Не вижу смысла обращать на это серьёзное внимание. На мой взгляд, хорошо было заметно, что после всех этих вечеринок артисты быстро теряют свою аудиторию. Вот это гораздо более серьёзное для них наказание, чем порицание и тому подобное.
*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.
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Остался в 90-х.
А нынешний "Юра-музыкант", в говно скатился.
За какую свободу он топит-то?!
Не видел его критики, после убийства Гонсало Лира.
Юра!
Ты е.б.аный лицемер!
Это другое.
Тут надо совесть иметь, а Юра её пропил давно, судя по всему
Да уж, пи#деть покойный был большой мастер.
До сих пор куча идиотов верят, виляя хвостами.
И на полном серьезе считают, что ололоша был честным и идейным.
Ну, собственно, на то они и идиоты, чтобы верить во всякую хрень
Всегда терпеть не мог его упаднического творчества. А за призывы к терактам в адрес воздушного флота, надо бы и к стеночке. Эх, как товарища Сталина не хватает.
А насчет свободы, каждый ее понимает по своему. Но так как ее понимает анальный, точно не нравится большинству людей. Свобода по анальному, это стать сырьевым придатком для америки и свалкой для европы.