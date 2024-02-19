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«Всё окрашено в чёрный цвет»: Юрий Шевчук высказался по поводу смерти Алексея Навального*

«Всё окрашено в чёрный цвет»: Юрий Шевчук высказался по поводу смерти Алексея Навального*

Автор:
19 февраля 2024 15:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алексей Навальный   Видео   Госдума   Концерт   Юрий Шевчук   выступление   критика   
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Он сделал это во время концерта и получил немало критики.

В прошлом году у лидера «ДДТ» Юрия Шевчука случился инфаркт. После этого все концерты, запланированные в России, перенесли на неопределённый срок. Позже Юрий Юлианович поправился и вновь стал гастролировать. Но выступлений в нашей стране больше не было.

Зато они есть за границей: в Париже, Софии, Праге, Вене, на Кипре. Возможно, будут и другие выступления.

Был концерт и в Казахстане. 18 февраля в Астане Юрий Шевчук прервал его и высказался о смерти Алексея Навального* - тот умер 16 февраля в колонии «Полярный волк».

Позавчера погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе. И который нам о ней хорошо говорил. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в чёрный цвет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется  «Свобода».

После этого музыканта раскритиковали. Больше всего ему досталось от давних поклонников группы «ДДТ». Люди активно обсуждали политическую позицию певца и его прошлые высказывания.

А вот в Госдуме к словам Юрия Шевчука отнеслись нейтрально. Как считает первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, на это не стоит обращать особого внимания. Он сравнил высказывание с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой: та после своего перформанса потеряла львиную часть аудитории и денег.

Не вижу здесь поводов для серьёзных правовых последствий. На мой взгляд, Навальный интересен за рубежом, нежели у нас. Некоторое одиночное высказывание по этому поводу. Не вижу смысла обращать на это серьёзное внимание. На мой взгляд, хорошо было заметно, что после всех этих вечеринок артисты быстро теряют свою аудиторию. Вот это гораздо более серьёзное для них наказание, чем порицание и тому подобное.

*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.

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Метки: Алексей Навальный   Видео   Госдума   Концерт   Юрий Шевчук   выступление   критика   
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131  комментарий
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7k
Старичок 5 часов назад
все зависит от человека, в какой цвет окрашена его жизнь. у шевчука окрашена в черный, это злоба и зависть его гложат. и жадность в придачу.
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1k
Алексей 3 минуты назад
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11k
Сергей Попов 21 минуту назад
Шевчук уже давно скурвился. И даже хорошо, что в открытую заявил, кто для него является правильной и хорошей личностью. Надеюсь, что у многих его поклонников глаза и уши наконец-то откроются.
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2k
integral11 21 минуту назад
Еще одна хохляцкая мразь, всю жизнь прожившая в России, и мечтавшая о её уничтожении! Всё его творчество всегда считал говном, теперь знаю что и сам Шевчук - говно!
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89k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Был Шевчук, да вышел весь!
Остался в 90-х.
А нынешний "Юра-музыкант", в говно скатился.
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7k
Alex 37 минут назад
Рокер нормального человека
Ссылка youtu.be
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7k
Sania 42 минуты назад
Где-то год назад, после того, как Шевчук уже нёс фигню, мне тут на фишках упоротые фанаты лепили минусы и с пеной у рта доказывали, то Юра свой и вапще хороший.
За какую свободу он топит-то?!
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73k
SAndre 59 минут назад
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16k
GROMOZEKA Час назад
Кстати, не видел от Шевчука скорби по погибшим в Белгороде.
Не видел его критики, после убийства Гонсало Лира.
Юра!
Ты е.б.аный лицемер!
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16k
GROMOZEKA Час назад
« И который нам о ней хорошо говорил»

Да уж, пи#деть покойный был большой мастер.
До сих пор куча идиотов верят, виляя хвостами.
И на полном серьезе считают, что ололоша был честным и идейным.
Ну, собственно, на то они и идиоты, чтобы верить во всякую хрень
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34k
Юр21 Час назад
Юре нравятся ельцинские времена, Юра мудак, не будь как Юра...
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46k
Игорь Час назад
Вот что я хочу сказать всем этим певцам свободной России, кормившим весь СССР: когда, в конце 80-х вы пели про свободу и критиковали верхушку КПСС, мы вас слушали. В 90-е мы получили те перемены, о которых вы нам пели. Вот только нахрен ТАКИЕ перемены нам были нужны. Если вы застряли со своей свободой в 90-х, то продолжайте там оставаться.
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20k
Alush 2 часа назад
Рокеры, особенно старой формации -профессиональные оппозиционеры. Для них жизнь-борьба. Иногда борьба ради борьбы.
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13
Mikahil A 2 часа назад
Я фанат DDT с 89-го года, но политическая позиция Юрия Юлиановича, как собственно и любого другого артиста/актера/режиссера и т.д. мне до сиреневой лампы. За каким бесом исторгать ее со сцены от меня ускользает. Более того, у меня такое ощущение, что раньше он таких демонстративных активностей делал сильно меньше, а вот в последние годы обострился че то. Люди деньги за музыку отдали, а не за дешевую агитку
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10k
Пётр 2 часа назад
И это, совесть нации, мда...не по голове шапка Юра...
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Отправить бы такого певца ртом годика на три в лагеря, да и имущество конфисковать, тогда бы и подумал, как своё гнилое либеральное нутро показывать.
Всегда терпеть не мог его упаднического творчества. А за призывы к терактам в адрес воздушного флота, надо бы и к стеночке. Эх, как товарища Сталина не хватает.
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651
3zo672nyb9t0 2 часа назад
Ну вякнул старый алкаш что-то, ну и ладно.
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Вот увидите. Не пройдет и двух недель, как про Алешеньку забуду.т. Будут другие проблемы. А вот если вдовушке какая-нибудь Латвия выдаст " СПРАВКУ" по типу "А-ля Тихановская". то представление может продлиться. Хотя тоже не до неё, ведь Шоу двух Клоунов полосато-матрасных на сей день занимает заголовки всех таблоидов
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5k
Двестиграмм 2 часа назад
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5k
Руслан 2 часа назад
Свобода в том смысле, в котором воспевал её Шевчук, в широком смысле свобода от рамок, ограничений, по сути - вседозволенность. А вседозволенность равно анархия и бардак. Такая вот свобода не для, а свобода от…
Ну и чувствовали себя эти «певцы свободы», как рыба в воде, в 90-е, начале 2000-х…Когда народ, в смятении, искал себе опору. В том числе и в среде таких вот само назначенных «совестью нации»…Они прям значимостью своей упивались. К их словам прислушивались миллионы. Но, к великому их сожалению, жизнь в стране начала налаживаться, бунтарские идеи маргинализировались, у людей, в массе, пропала потребность в таких вот «гуру»…И слушали то их, до недавнего времени, по старой памяти, как песни молодости. А Шевчук застрял в той эпохе. Говорит какие-то общие слова, не имеющие к действительности никакого отношения. За 20-30 лет само понятие «либерализма» выродилось до прямо противоположному - «фашизму». И выродилось в тех странах с кисельными берегами и молочными реками, на которые надрачивает либерда. А Шевчук всё одну пластинку крутит
И вот тут развилка: либо он просто тупой, отставший от жизни, и застрявший в ТОЙ эпохе, старый мудак. Либо он предпочитает не видеть того, что происходит в Мире и что хотят сделать с нашей страной? Тогда он лицемерный, двуличный мудак. Сути это не меняет, Юра - всё
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10k
Trenzel2003 2 часа назад
Кто такой Шевчук и чем он знаменит? Кроме одной песни про осень не знаю что у него еще было что то крутое.
А насчет свободы, каждый ее понимает по своему. Но так как ее понимает анальный, точно не нравится большинству людей. Свобода по анальному, это стать сырьевым придатком для америки и свалкой для европы.
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