«Всё окрашено в чёрный цвет»: Юрий Шевчук высказался по поводу смерти Алексея Навального*

В прошлом году у лидера «ДДТ» Юрия Шевчука случился инфаркт. После этого все концерты, запланированные в России, перенесли на неопределённый срок. Позже Юрий Юлианович поправился и вновь стал гастролировать. Но выступлений в нашей стране больше не было.

Зато они есть за границей: в Париже, Софии, Праге, Вене, на Кипре. Возможно, будут и другие выступления.