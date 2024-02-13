Подземная красота: большая покрытая льдами пещера "Стерегущее копьё"

Он состоит из семи основных пещер. Первые пять отдельных пещер с названиями "Гипролестранс", "Стерегущее копьё", "Труба", "Бурундук" являются самостоятельными пещерами, а ещё две с названиями "Квадрат" и "Ледовая горка" соединяются с другими пещерами. Сам же пещерный комплекс является памятником природы регионального значения.

В 1972 г. во время проведения изыскательных работ по строительству лесных дорог на севере Хабаровского края, сотрудниками института "Дальгипролестранс" в среднем течении реки Кур была обнаружена одна из первых пещер, положившая начало впоследствии разведанному целому Улсинскому пещерному комплексу, который также иногда именуют Санболинским.

В январе 1972 г. начальником партии "Дальгипролестранс" А. Э. Хандрыгой был найден вход в самую первую найденную пещеру, которая получила название "Гипролестранс", данное в честь партии. Впоследствии топосъёмка этой пещеры была проведена туристами ХГСС под руководством А. В. Загибалова.

5 февраля 1975 г. туристами ХГСС под руководством А. М. Марченко была обнаружена вторая пещера, получившая название "Труба".

В ноябре 1975 г. была найдена третья пещера, получившая название "Ледовая горка", а её топосъёмка была проведена туристами ХГСС под руководством А. П. Черутова 17 декабря 1977 г.

В марте 1976 г. группой туристов ХГСС под руководством А. М. Марченко была обнаружена самая крупная пещера комплекса, получившая название "Стерегущее Копьё". Тогда же была проведена её топосъёмка.

Также 8 марта 1976 г. группой туристов ХГСС под руководством О. Г. Шадрина была обнаружена пещера, получившая название "Бурундук" и проведена её топосъёмка.

5 декабря 1976 г. группой туристов ХГСС под руководством О. Г. Шадрина была обнаружена ещё одна пещера, получившая название "Квадрат", а под руководством А. В. Загибалова была проведена её топосъёмка.

А вот про открытие пещеры с названием "Алёнушка" информации нам найти не удалось, но встречается информация, что в марте 2006 г. туристами из СТК "Тигрис" была произведена топосъёмка пещеры "Ровесник". Видимо речь про неё, но это не точно.