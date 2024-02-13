Подземная красота: большая покрытая льдами пещера "Стерегущее копьё"

Сегодня я расскажу про огромную покрытую льдами пещер с названием "Стерегущее Копьё" на севере Хабаровского края, являющуюся самой большой пещерой Улсинского пещерного комплекса.
Этот комплекс пещер заложен в серых трещиноватых известняках свиты Пермского периода возрастом почти 300 000 лет и расположен в Горинской структурно-формационной зоне, Баджальской подзоне и Куро-Урмийском карстовом районе. Считается, что в эпоху Палеозоя в этих местах находилось древнее мелководное море, а после его исчезновения известняковые отложения в породе постепенно растворялись водой, образуя полости.
Он состоит из семи основных пещер. Первые пять отдельных пещер с названиями "Гипролестранс", "Стерегущее копьё", "Труба", "Бурундук" являются самостоятельными пещерами, а ещё две с названиями "Квадрат" и "Ледовая горка" соединяются с другими пещерами. Сам же пещерный комплекс является памятником природы регионального значения.
В 1972 г. во время проведения изыскательных работ по строительству лесных дорог на севере Хабаровского края, сотрудниками института "Дальгипролестранс" в среднем течении реки Кур была обнаружена одна из первых пещер, положившая начало впоследствии разведанному целому Улсинскому пещерному комплексу, который также иногда именуют Санболинским.
В январе 1972 г. начальником партии "Дальгипролестранс" А. Э. Хандрыгой был найден вход в самую первую найденную пещеру, которая получила название "Гипролестранс", данное в честь партии. Впоследствии топосъёмка этой пещеры была проведена туристами ХГСС под руководством А. В. Загибалова.
5 февраля 1975 г. туристами ХГСС под руководством А. М. Марченко была обнаружена вторая пещера, получившая название "Труба".
В ноябре 1975 г. была найдена третья пещера, получившая название "Ледовая горка", а её топосъёмка была проведена туристами ХГСС под руководством А. П. Черутова 17 декабря 1977 г.
В марте 1976 г. группой туристов ХГСС под руководством А. М. Марченко была обнаружена самая крупная пещера комплекса, получившая название "Стерегущее Копьё". Тогда же была проведена её топосъёмка.
Также 8 марта 1976 г. группой туристов ХГСС под руководством О. Г. Шадрина была обнаружена пещера, получившая название "Бурундук" и проведена её топосъёмка.
5 декабря 1976 г. группой туристов ХГСС под руководством О. Г. Шадрина была обнаружена ещё одна пещера, получившая название "Квадрат", а под руководством А. В. Загибалова была проведена её топосъёмка.
А вот про открытие пещеры с названием "Алёнушка" информации нам найти не удалось, но встречается информация, что в марте 2006 г. туристами из СТК "Тигрис" была произведена топосъёмка пещеры "Ровесник". Видимо речь про неё, но это не точно.
Чтобы добраться до этих пещер, необходимо доехать до станции Санболи. Это последняя точка цивилизации на пути к ним, где ещё ловит связь и интернет. Далее до места назначения нужно преодолеть около 70 км на машине, а последние 7 километров пешком.
И в этой статье мы расскажем про самую большую пещеру этого комплекса с названием "Стерегущее копьё", протяжённость которой по разным данным составляет до двух километров.
Почему по разным данным? Да потому что ещё не так давно все эти пещеры считались раздельными системами, а самая длинная была длиной чуть больше километра, но из за потепления климата с постепенным таянием льдов, начали открываться новые проходы и некоторые из пещер стали соединяться, а их проходимая длина постепенно увеличиваться. Поэтому точных данных по длине системы пока что нет.
Эта пещера представляет собой ряд больших гротов размерами до 400 квадратных метров, соединённых системой галерей и пролазов. Всего известно четыре входа в неё, которые расположены на дне провальных воронок.
Ну а теперь перейдём к просмотру фотографий без лишних слов.
Ну а на этом всё.
Источник:
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