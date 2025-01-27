12 фотографий орлиного попугая — графа Дракулы из мира птиц, чей внешний вид внушает трепет и восхищение

Второе название этой прекрасной и немного пугающей птицы — попугай «Дракула». Если вы никогда о ней не слышали и не видели, то фотографии вас не разочаруют. Это действительно диво дивное!
Встречайте удивительную птичку из Папуа-Новой Гвинеи — орлиного попугая. Это очень редкий вид с уникальным окрасом — фотографии с ними совершенно не нуждаются в искусственном увеличении яркости или сочности. Мощь орла и яркая красота попугая делают этого единственного представителя рода щетинкоголовых попугаев настоящим украшением природы.
Орлиный клюв и когти, красно-чёрный окрас и полуметровая длина делают птичку слегка пугающей
Но ничью кровь орлиные попугаи не пьют — они предпочитают тропические фрукты и ягоды
Обитают они в горах и тропических лесах на приличной высоте над уровнем моря: от 1000 до 2300 метров
Одной из их фишек является неторопливый полёт. Они будто смакуют своё нахождение в воздухе
Орлиный попугай — вообще очень редкий вид. Причиной тому является интерес к птицам со стороны человека
Будем надеяться, ситуация изменится, и численность этих величественных птиц будет только увеличиваться
Ведь орлиные попугаи — это самый настоящий природный дар!
Источник:
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