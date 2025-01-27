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12 фотографий орлиного попугая — графа Дракулы из мира птиц, чей внешний вид внушает трепет и восхищение

12 фотографий орлиного попугая — графа Дракулы из мира птиц, чей внешний вид внушает трепет и восхищение

Автор:
27 января 2025 12:08
Сообщество : Животные
Метки: красота   попугай   попугай Дракула   природа   птицы   удивительно   фото   
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Второе название этой прекрасной и немного пугающей птицы — попугай «Дракула». Если вы никогда о ней не слышали и не видели, то фотографии вас не разочаруют. Это действительно диво дивное!

Встречайте удивительную птичку из Папуа-Новой Гвинеи — орлиного попугая. Это очень редкий вид с уникальным окрасом — фотографии с ними совершенно не нуждаются в искусственном увеличении яркости или сочности. Мощь орла и яркая красота попугая делают этого единственного представителя рода щетинкоголовых попугаев настоящим украшением природы.

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Ведь орлиные попугаи — это самый настоящий природный дар!


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Метки: красота   попугай   попугай Дракула   природа   птицы   удивительно   фото   
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GoodNeon
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