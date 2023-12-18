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Мужчина сфотографировал «сказочного лося» в лесу

Мужчина сфотографировал «сказочного лося» в лесу

Автор:
18 декабря 2023 11:49
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   красота   лось   природа   удивительно   фото   
1291
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Вы когда-нибудь делали кадр, которым хотелось поделиться со всеми? Согласитесь, ценность таким снимкам часто придает их редкость и сложность «поймать момент». Томасу Мерху недавно это удалось!

Норвежскому фотографу дикой природы недавно удалось снять очень редкого пегого лося. Животное поражает воображение своим уникальным внешним видом. Пегий лось, который обычно живет и добывает в провинции Бускеруд, Норвегия, очень пугливый. Однако Томасу Мерху удалось запечатлеть пятнистое животное за трапезой.


Мерх получил наводку от друга, который видел редкого лося в дикой местности.


«У меня есть друг, который держит там лошадей, и лось несколько дней находился на своем летнем пастбище. Я немедленно отправился туда, потому что он мог исчезнуть в любой момент!»


Когда фотограф приехал на место, лось поедал растительность в глубоком снегу.

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Животное выглядело здоровым и была «хорошим и толстым». Еще один местный житель этого района также заметил лося, направляясь на работу. Ян Эйра сказал: «Это животное не похоже на лося. Он почти такой же толстый, как свинья, с животом, как у коровы».

После нескольких дней фотографирования Мерх вернулся домой, а затем захотел еще раз съездить к лосю, чтобы показать его своим детям. Увы, но к тому моменту животное уже исчезло!


«Он стал настоящей знаменитостью, но я думаю, что он хорошо потрудился, чтобы спрятаться от людей. Мы с детьми пошли искать его сегодня, но его не было нигде», — написал Мерх на своей страницы в социальных сетях. «Он хорошо поел и, похоже, теперь спокойно переживет зиму. Сейчас мы должны держать пальцы скрещенными, чтобы он держался подальше от автострад и железных дорог».


Мерч регулярно делится потрясающими снимками дикой природы в своих соцсетях и говорит, что у него «страсть к норвежской дикой природе».

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Метки: в мире   животные   красота   лось   природа   удивительно   фото   
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28k
Егор 2 часа назад
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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10
Vladimir Bulatov 50 минут назад
Опять Борька с местной фермы начудил!!!
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12k
Летучий Мыш 2 часа назад
"лось несколько дней находился на своем летнем пастбище. Я немедленно отправился туда..."
Вот такое вот фиговое лето
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