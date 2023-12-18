Мужчина сфотографировал «сказочного лося» в лесу

Норвежскому фотографу дикой природы недавно удалось снять очень редкого пегого лося. Животное поражает воображение своим уникальным внешним видом. Пегий лось, который обычно живет и добывает в провинции Бускеруд, Норвегия, очень пугливый. Однако Томасу Мерху удалось запечатлеть пятнистое животное за трапезой.

Мерх получил наводку от друга, который видел редкого лося в дикой местности.

«У меня есть друг, который держит там лошадей, и лось несколько дней находился на своем летнем пастбище. Я немедленно отправился туда, потому что он мог исчезнуть в любой момент!»

Когда фотограф приехал на место, лось поедал растительность в глубоком снегу.