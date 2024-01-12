Женщина нашла похожее на монстра из фильма «Чужой» существо на пляже

Жительница американского города Фэрхейвен нашла на каменистом берегу загадочное существо. Снимками находки она поделилась в социальных сетях, чтобы пользователи помогли идентифицировать нечто.
Пользователи соцсети выдвигали множество версий: плацента, что-то внеземное и даже персонаж - мама Мэри из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны".
"Я тоже видел такие на берегу, их было много, и выглядели они как что-то из фильма "Чужой", - написал один из комментаторов.
"Океан никогда не перестает очаровывать", - написал другой.
Ясность внесли ученые натуралисты, объяснив, что находка не что иное, как морской тюльпан (pyura spinifera). Он представляет собой вид сидячей асцидии (беспозвоночное животное), обитающей в прибрежных водах на глубине до 80 метров.
Морские Тюльпаны бывают различных цветов, включая белый, розовый, желтый, оранжевый и фиолетовый. Окраска зависит от их связи с симбиотической губкой, на которой они растут.
Несмотря на название, морские тюльпаны хордовые животные, а не растение. Взрослые асцидии прирастают к поверхности и не передвигаются, но в юности в качестве личинок свободно плавают в воде. После нескольких дней странствий они находят подходящее место, как правило на какой-либо скале, и становятся оседлыми.
Через специальное отверстие асцидии всасывают воду в специальную полость, где из воды фильтруется пища. После этого фильтрованная вода выделяется через другое отверстие.
В Японии разводят асцидий на подводных плантациях, собирают урожай, сжигают и получают золу, в которой ванадий содержится в более высокой концентрации, чем в руде многих его месторождений.
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