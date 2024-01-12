Женщина нашла похожее на монстра из фильма «Чужой» существо на пляже

Морские Тюльпаны бывают различных цветов, включая белый, розовый, желтый, оранжевый и фиолетовый. Окраска зависит от их связи с симбиотической губкой, на которой они растут.



Несмотря на название, морские тюльпаны хордовые животные, а не растение. Взрослые асцидии прирастают к поверхности и не передвигаются, но в юности в качестве личинок свободно плавают в воде. После нескольких дней странствий они находят подходящее место, как правило на какой-либо скале, и становятся оседлыми.