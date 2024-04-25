10 самых редких драгоценных камней в мире

Некоторые камни чрезвычайно малы, некоторые имеют в себе множество посторонних примесей и включений. Поэтому все драгоценные камни проходят жёсткий отбор перед тем, как отправиться в руки ювелира.

Давайте посмотрим, какие же камни на сегодняшний день являются самыми редкими.