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10 самых редких драгоценных камней в мире

10 самых редких драгоценных камней в мире

Автор:
25 апреля 2024 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Редкие   драгоценные камни   красота   природа   удивительно   фото   
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В мире существует множество драгоценных камней более редких, чем алмаз. Однако мало кто знает, что это за минералы и чем же обусловлена их исключительность. Редкость драгоценных камней часто определяется их географической доступностью и ограничениями по качеству, ведь далеко не все находки можно в перспективе превратить в полноценное изделие или украшение.

Некоторые камни чрезвычайно малы, некоторые имеют в себе множество посторонних примесей и включений. Поэтому все драгоценные камни проходят жёсткий отбор перед тем, как отправиться в руки ювелира.

Давайте посмотрим, какие же камни на сегодняшний день являются самыми редкими.

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Примерная цена за карат: 1200 долларов

Танзанит встречается только на небольшой территории в Танзании, в провинции Аруша. Это красивый камень сине-фиолетового оттенка. Его нередко подвергают дополнительной термической обработке для улучшения цвета и придания яркости. Специалисты считают, что его запасы исчерпаются в ближайшие несколько десятилетий, поэтому камень будет цениться ещё сильнее.

Примерная цена за карат: 20-30 тысяч долларов

Удивительный минерал, который нередко путают с нефритом. Однако он встречается значительно реже, поэтому и ценится выше. Особенно почитаем в азиатской культуре.

Примерная цена за карат: 4-6 тысяч долларов

Рубины превосходного качества и цвета добывают только в регионе Могок в Верхней Мьянме. Минералы, близкие к идеальным, встречаются крайне редко, чем и обусловлена их высокая стоимость.

Примерная цена за карат: 6-20 тысяч долларов

Впервые минерал был обнаружен в 1820 году в Уральских горах России. Его главная особенность заключается в способности менять цвет от изумрудно-зелёного до ярко-синего (при дневном свете) и от рубиново-красного до фиолетового (при свете ламп). Такой эффект достигается за счёт наличия в кристаллической структуре камня небольшого количества хрома.

Примерная цена за карат: 5-30 тысяч долларов

В 1980 году мир узнал о существовании такого потрясающего минерала, как турмалин параиба. Его открытие произошло в бразильском штате Параиба.

Примерная цена за карат: 1-150 долларов

В 1981 году Всемирная ювелирная конфедерация объявила аммолит новым органическим драгоценным камнем. Аммолит не совсем типичный минерал. Он встречается в ограниченных месторождениях в скалистых горах и состоит из окаменевших раковин морских моллюсков возрастом более 65 миллионов лет, которые имеют очень яркие переливающиеся цвета.

Примерная цена за карат: 10-100 тысяч долларов

Кашмирские сапфиры знамениты своими насыщенными, но при этом мягкими синими и фиолетовыми оттенками. Эти драгоценные камни содержат очень мелкие включения рутила, которые и придают подобный вид. Шахты, добывавшие их в Гималаях, иссякли в 1930-х годах. В результате цена этих крайне редких камней растет всё выше и выше.

Примерная цена за карат: 1-10 тысяч долларов

Натуральный жемчуг встречается крайне редко. Дефицит минерала обусловлен загрязнением океана, из-за чего получить украшение не из культивированного камня — большая удача.

Примерная цена за карат: 10 тысяч долларов

Красный берилл считается одним из самых редких драгоценных камней. Минерал был обнаружен в горах Ва-Ва в штате Юта в 1904 году. Лишь около 5% добытых камней имеют ювелирное качество.

Примерная цена за карат: 3-4 тысячи долларов

Это очень редкий синий драгоценный камень, состоящий из силиката бария и титана. Он был обнаружен недалеко от округа Сан-Бенито в Калифорнии в 1907 году. Первоначально его приняли за сапфир, но позже идентифицировали как новый минерал.

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Метки: Редкие   драгоценные камни   красота   природа   удивительно   фото   
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Zmey8838 Полчаса назад
А брюлики всё-равно ценнее
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23k
kσρβγς 13 минут назад
"существует множество драгоценных камней более редких, чем алмаз"

Алмаз вовсе не такая уж редкость. Камни высокой чистоты - это да, сложнее. Собственно, это касается большинства тут заявленных других камней. Азиатские рубины - дешевы. А вот качественные - совсем иной разговор. Александрит, жадеит, прочие - та же фигня. Я покупал жене кольцо с крупным александритом (кабошон) в серебре (!!!) в 90-х за смешные деньги... Фактически по цене металла.
Надо различать все ж поделочные и ювелирные камни. Поделочный жадеит стоит копейки. Ювелирный - да, дорого.
Аммолит - собственно, это не отдельный минерал. Это опал в раковинах аммонитов. Опал бывает и в дереве, и т.п.
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Prostoilogin
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