Почему это насекомое похоже на инопланетного монстра и почему ученые уже 200 лет не могут разгадать его тайны

"Боже правый, неужели я только что обнаружил инопланетного шпиона?" подумал Фабриций, предвкушая, как оно начнет пищать и передавать данные на материнский корабль.

Итак, что же делают, когда находят насекомое, которое, кажется, не подчиняется всем законам стиля и функциональности? Конечно же, дают ему имя!

Видовое название "globulare" происходит от латинского, где "globulus" означает "маленький шар" или "глобула". Нетрудно догадаться, почему его назвали именно так.