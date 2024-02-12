25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»

Вашему вниманию предлагается список увлекательных и забавных фактов, которыми недавно поделились участники сабреддита Today I Learned. Всегда интересно знать что-то новое!
1. Ирландский Верховный суд не классифицирует хлеб из Subway как хлеб, а относит его к кексам из-за содержания сахара
2. Судьи на Уимблдоне выучили огромное количество бранных слов на разных языках, чтобы отмечать и штрафовать любого спортсмена, нарушившего правило «не ругаться»
3. Элис Кобер помогла расшифровать древнегреческую письменность, известную как Линейное письмо Б
В течение 20 лет она скрупулезно записывала результаты своих исследований, собрав коллекцию из 180 000 индексных карточек. Письменность была расшифрована в 1952 году, вскоре после ее смерти. Она остается единственным эгейским письмом бронзового века, которое можно прочитать и сейчас.
4. Сначала Уильям Ригли предлагал бесплатный пекарский порошок в подарок к своему мылу, но порошок оказался более популярным
Тогда он перешел на продажу порошка и добавил к нему палочки жвачки в подарок. Жвачка стала невероятно популярной, что заставило его переключиться и стать ведущим мировым производителем жвачки.
Грифы играют важнейшую роль в экосистеме, и их почти полное исчезновение из-за случайного отравления привело к увеличению количества трупов животных в местной среде, росту бешенства и снижению качества воды.
6. Многие люди слышат голоса и музыку в белом шуме. Этот феномен известен как слуховая парейдолия или синдром музыкального уха
Более 90% видов пернатых образуют социально моногамные пары, но они могут разорвать эти связи, спарившись с другим партнером после так называемого «развода». Частота разводов увеличивается с ростом «распущенности» самцов и расстоянием миграции.
8. Лошади вымерли в Северной Америке около 10 000 лет назад. Затем они были вновь завезены на континент испанцами в 1550-х годах
9. Из пяти известных покушений на Елизавету II самое близкое к успеху было совершено 17-летним новозеландцем
Он выстрелил в нее из винтовки 22-го калибра, но промахнулся так сильно, что никто даже не понял, что выстрелы были сделаны.
10. Из-за очень плохих отзывов потребителей и негативного внимания прессы в 2014 году компания Haribo прекратила выпуск жевательных мишек без сахара
В состав входил мальтитол — сахарный спирт, который не полностью усваивается и ферментируется в кишечнике. Он может вызывать повышенный метеоризм, послабление стула и диарею.
13. С 1950-х по 1970-е годы предпринимались попытки наладить автобусное сообщение между Лондоном и Индией
Поездка занимала около 50 дней, стоила сто с лишним фунтов, а в автобусах были отдельные спальные места и даже кухня.
14. До 2001 года работникам Диснейленда вместе с костюмами выдавали и нижнее белье, потому что обычные трусы сбивались в кучу и становились видны
После нескольких вспышек лобковых вшей артисты обратились в профсоюз Teamsters, и Disney наконец согласился на то, чтобы работники носили свои собственные трусы.
15. На спутнике Сатурна Титане содержится в сотни раз больше жидких углеводородов, чем все известные запасы нефти и природного газа на Земле
16. Самый большой в мире камень в почке, удаленный у пациента из Шри-Ланки, весил 757,5 г и побил два мировых рекорда
17. Существует редкое заболевание под названием Epidermodysplasia Verruciformis, при котором кожа людей превращается в кору, похожую на дерево, с бородавками, вызванными ВПЧ
Это заболевание, известное также как «болезнь древовидных людей», передается по наследству, когда человек наследует от каждого родителя по одной копии дефектного гена.
Ему пришлось признать неудачу в своей первой крупной опубликованной научной работе, и он в разочаровании обратился к другим проблемам.
20. Отто фон Бисмарк посмертно оскорбил Вильгельма II, повелев начертать на своем саркофаге слова: «Верный немецкий слуга императора Вильгельма I»
21. Психиатр Генри Коттон иногда удалял пациенту все зубы, так как считал, что причиной психических расстройств являются инфицированные зубы
Если это не помогало, он удалял яички, яичники, желчный пузырь, желудок, селезенку, шейку матки и толстую кишку.
22. Дебора Сэмпсон (род. в 1760 г.) замаскировалась под мужчину, чтобы вступить в Континентальную армию под именем Роберт Ширтлифф, и участвовала в Войне за независимость США
В нее дважды стреляли, но, опасаясь, что кто-то узнает ее тайну, она удалила одну пулю перочинным ножом, а вторую всю жизнь носила в ноге.
В культуре яхи нельзя произносить свое имя, пока его не представит другой яхи. Когда этого индейца спросили, как его зовут, он сказал: «У меня нет имени, потому что не было людей, которые могли бы мне его дать».
24. Федеральная программа защиты свидетелей в США имеет 100-процентный процент успеха для тех, кто следует ее рекомендациям
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Этот феномен называется "хреновая звукоизоляция".
Так вот какая скотина придумала "девяток".
Можно ещё и прокипятить или прожаривать периодически.
Но про зубы, сейчас тоже склоняются к тому, что налет и бактерии на зубах, могут привести к сердечным заболеваниям и вроде желудочным. Правда борьба менее радикальная, просто советую регулярно чистить зубы.