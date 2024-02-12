FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5278 постов • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»

25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»

Автор:
12 февраля 2024 14:17
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Исторические факты   Сегодня я узнал   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   факты   хочу все знать   
1580
26

Вашему вниманию предлагается список увлекательных и забавных фактов, которыми недавно поделились участники сабреддита Today I Learned. Всегда интересно знать что-то новое!

×
×

В течение 20 лет она скрупулезно записывала результаты своих исследований, собрав коллекцию из 180 000 индексных карточек. Письменность была расшифрована в 1952 году, вскоре после ее смерти. Она остается единственным эгейским письмом бронзового века, которое можно прочитать и сейчас.


Тогда он перешел на продажу порошка и добавил к нему палочки жвачки в подарок. Жвачка стала невероятно популярной, что заставило его переключиться и стать ведущим мировым производителем жвачки.


Грифы играют важнейшую роль в экосистеме, и их почти полное исчезновение из-за случайного отравления привело к увеличению количества трупов животных в местной среде, росту бешенства и снижению качества воды.


Более 90% видов пернатых образуют социально моногамные пары, но они могут разорвать эти связи, спарившись с другим партнером после так называемого «развода». Частота разводов увеличивается с ростом «распущенности» самцов и расстоянием миграции.


Он выстрелил в нее из винтовки 22-го калибра, но промахнулся так сильно, что никто даже не понял, что выстрелы были сделаны.


В состав входил мальтитол — сахарный спирт, который не полностью усваивается и ферментируется в кишечнике. Он может вызывать повышенный метеоризм, послабление стула и диарею.


Поездка занимала около 50 дней, стоила сто с лишним фунтов, а в автобусах были отдельные спальные места и даже кухня.


После нескольких вспышек лобковых вшей артисты обратились в профсоюз Teamsters, и Disney наконец согласился на то, чтобы работники носили свои собственные трусы.


Это заболевание, известное также как «болезнь древовидных людей», передается по наследству, когда человек наследует от каждого родителя по одной копии дефектного гена.


Ему пришлось признать неудачу в своей первой крупной опубликованной научной работе, и он в разочаровании обратился к другим проблемам.



Если это не помогало, он удалял яички, яичники, желчный пузырь, желудок, селезенку, шейку матки и толстую кишку.


В нее дважды стреляли, но, опасаясь, что кто-то узнает ее тайну, она удалила одну пулю перочинным ножом, а вторую всю жизнь носила в ноге.


В культуре яхи нельзя произносить свое имя, пока его не представит другой яхи. Когда этого индейца спросили, как его зовут, он сказал: «У меня нет имени, потому что не было людей, которые могли бы мне его дать».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Today I Learned   Исторические факты   Сегодня я узнал   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   факты   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
turyst 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Евгений Минуту назад
6. Многие люди слышат голоса и музыку в белом шуме. Этот феномен известен как слуховая парейдолия или синдром музыкального уха

Этот феномен называется "хреновая звукоизоляция".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Евгений 3 минуты назад


Так вот какая скотина придумала "девяток".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова 42 минуты назад
Трусы сбивались в кучу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
turyst 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
turyst 43 минуты назад
Они эти трусы стирать не пробовали?
Можно ещё и прокипятить или прожаривать периодически.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 54 минуты назад
Люблю всякие бесполезные факты. Спасибо, было любопытно.
Но про зубы, сейчас тоже склоняются к тому, что налет и бактерии на зубах, могут привести к сердечным заболеваниям и вроде желудочным. Правда борьба менее радикальная, просто советую регулярно чистить зубы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

118528



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Набирающие популярность в сообществах
Чтобы можно было легче найти потерявшегося котика
Чтобы можно было легче найти потерявшегося котика
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#люди#Китай#история#ДТП#авто аварии#природа#кино
#животные#в мире#факты#позитив#СССР#дети#интересно#искусство#кот#милота
#Юмор#Россия#машина#автомобили#автомир#аварии#новости#США#полиция#Питер
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом 25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned 25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned 25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал" 25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал" 30 фактов из популярного сообщества Today I Learned 30 фактов из популярного сообщества Today I Learned 40 новых фактов из сообщества Today I Learned 40 новых фактов из сообщества Today I Learned 20 удивительных фактов, о которых вы точно не знали 20 удивительных фактов, о которых вы точно не знали

На что жалуетесь?

Вернуться