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25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал"

25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал" (26 фото)

Автор:
26 ноября 2021 16:15
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку знаний   в копилку эрудита   занимательные факты   интересные факты   факты   
1092
26
Знание - сила. Давайте станем еще немного сильнее, чем раньше, с помощью интересных и разнообразных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку знаний   в копилку эрудита   занимательные факты   интересные факты   факты   
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Елена Лек 59 минут назад
№1.Возможность убить кого угодно.
№2. А у нас из главной елки страны делают клюшки.
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