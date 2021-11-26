25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал"

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Знание - сила. Давайте станем еще немного сильнее, чем раньше, с помощью интересных и разнообразных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned.
1. В Казиранге, национальном парке на северо-востоке Индии, рейнджеры могут официально стрелять и убивать браконьеров, чтобы защитить индийского однорогого носорога
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2. После праздников рождественская елка в Рокфеллер-центре (Нью-Йорк) идет на пиломатериалы для строительства домов благотворительного проекта "Habitat for Humanity"
3. Актер Гэри Синиз, сыгравший лейтенанта Дэна в фильме "Форрест Гамп", основал Фонд Гэри Синиза в 2011 году и собрал 194 миллиона долларов для раненых ветеранов
4. В 1975 году Элвис пошел в кино со своей девушкой. Его заметили фанаты, и вечер был бы испорчен, если бы не находчивость подруги Элвиса
Она подошла к нему и сказала: "Чарли, ну ты же не будешь снова обманывать людей и говорить, что ты Элвис, правда?".
5. После смерти автогонщика Айртона Сенны выяснилось, что он тайно пожертвовал около 400 миллионов долларов своего личного состояния на помощь бедным детям
6. Женщины в Скандинавии эпохи викингов действительно наслаждались необычайной степенью свободы
Они могли владеть собственностью, требовать развода и требовать возврата своего приданого, если брак прекращался.
7. В 1993 году Организация освобождения Барби поменяла местами аудиоустройства говорящих кукол "Солдат Джо" и Барби
В результате Барби произносила такие фразы, как "Мне отмщение, и аз воздам", а Солдат Джо - "Пляж
- это место для лета". Всего было модифицировано от 300 до 500 кукол.
- это место для лета". Всего было модифицировано от 300 до 500 кукол.
8. Американка Маргарет Браун пережила крушение "Титаника" и была спасена "Карпатией". На борту "Карпатии" она сделала всё, чтобы помочь другим выжившим, в том числе собирала с богатых деньги, чтобы помочь бедным
Ее героизм принес ей прозвище "Непотопляемая миссис Браун".
9. Индонезия положила конец ловле скатов манта по всей стране...
...после того, как было подсчитано, что один такой скат приносит примерно 1 миллион долларов США за свою жизнь, если использовать его в целях развития туризма, и всего 40-500 долларов, если его убить.
10. Мать Пола Маккарти (Мэри Маккарти) умерла, когда ему было всего 14 лет. Он боролся с горем около 8 лет, пока однажды ночью она не явилась ему во сне...
... со словами "Не волнуйся, живи своей жизнью, все будет хорошо, просто пусть будет так". После этого он написал текст всемирно известной песни Beatles "Let it be".
11. Один бразильский священник привязал себя к связке из 1000 воздушных шаров. Это было мероприятие по сбору средств для дальнобойщиков
Он поднялся в небо, а затем исчез над Атлантическим океаном. Его тело было найдено несколько месяцев спустя.
12. В 1934 году Эдвард Поуис Мэтерс опубликовал детективный роман "Челюсть Каина". Книга представляла собой головоломку
Чтобы решить ее, читатели должны были определить правильный порядок страниц, а также имена шести убийц и шести жертв. Тайну раскрыли только три человека.
13. Во время съемок фильма "Парк Юрского периода" на Гавайи обрушился ураган
Все декорации были уничтожены, а актеры и съемочная группа застряли в протекающем бальном зале отеля. Стивен Спилберг часами играл с детьми в карты и рассказывал им истории, чтобы отвлечь их. В фильм добавлены реальные кадры урагана.
14. Классическая игрушка для собак Kong была создана после того, как собака владельца автомастерской полюбила жевать деталь подвески автобуса VW
15. 21 июля 1972 года Джордж Карлин был арестован и обвинен в нарушении законов о непристойности после исполнения своего знаменитого номера "Семь нецензурных слов" на фестивале Summerfest в Милуоки
В общей сложности за исполнение этого номера его арестовывали семь раз.
16. Подростки подвергаются большему риску не только из-за неразвитой лобной коры головного мозга, но и из-за более высокого дофаминового ответа на новые виды деятельности
17. За несколько дней до смертоносного извержения горы Пеле в 1902 году город Сен-Пьер (остров Мартиника) подвергся нападению гигантских многоножек и гадюк, унесших жизни 50 человек
18. После огромного успеха своего хита №1 "Somebody That I Used to Know" Готье перестал записывать сольную музыку, вернулся в свою старую группу и с тех пор не выпустил ни одной песни под именем Gotye
19. В 1944 году 21-летний хвостовой стрелок бомбардировщика "Ланкастер" выпрыгнул из самолета, когда тот был сбит над территорией Германии
Он упал с высоты 5500 метров без парашюта и выжил, получив единственную травму - вывих ноги.
20. Две трети населения Аргентины имеют итальянское происхождение
Они бежали в Аргентину ради экономических возможностей и спасения от разрушительных войн. Это единственная страна, кроме Италии, с преобладанием итальянского населения.
21. В 1924 году под Вашингтоном, округ Колумбия, была обнаружена сеть туннелей
Все решили, что это старое убежище конфедератов или склад нелегального алкоголя. На самом деле туннели были выкопаны энтомологом Смитсоновского института Харрисоном Дж. Дьяром, который "делал это для того, чтобы поддерживать физическую форму".
22. Оригинальная версия фильма Джона Хьюза "Самолетом, поездом, машиной" длилась 3,5 часа, потому что между Стивом Мартином и Джоном Кэнди было очень много импровизаций
И эта версия, вероятно, потеряна навсегда.
23. Уткиагвик на Аляске - один из самых северных городов мира
Его называют "вершиной мира": когда солнце садится 18 ноября, оно остается за горизонтом до 23 января, в результате чего полярная ночь длится около 66 дней.
24. Самый успешный хищник в Африке - африканская дикая собака. Если стая нацелена на добычу, шанс успеха составляет 85%
25. 18-летняя богатая светская львица Джиневра Кинг, влюбленная в Скотта Фицджеральда, написала и отправила ему рассказ
По сюжету главная героиня оказывается в ловушке брака без любви с богатым мужчиной, но все еще тоскует по бывшему любовнику из ее прошлого. 7 лет спустя эта история стала наброском для романа "Великий Гэтсби".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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