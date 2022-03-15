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40 новых фактов из сообщества Today I Learned

40 новых фактов из сообщества Today I Learned (41 фото)

Автор:
15 марта 2022 09:30
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   факты   хочу все знать   
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Никогда не поздно узнать что-то новое! А благодаря Reddit-сообществу "Сегодня я узнал" сделать это можно легко и непринуждённо. На этой интернет-площадке собираются самые интересные и удивительные факты из самых разных областей нашей жизни. В группе более 27 миллионов участников и бесконечное число потрясающих историй.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные факты   факты   хочу все знать   
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