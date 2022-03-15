40 новых фактов из сообщества Today I Learned

В 1950-х годах у одного психиатра было три пациента с параноидальной шизофренией, и каждый из троих считал себя Иисусом Христом. Врач собрал их вместе, в одной комнате, чтобы посмотреть, изменятся ли их убеждения после столкновения друг с другом. Они не изменили своих убеждений, но каждый в отдельности пришел к выводу, что двое других мужчин сошли с ума. Об этом сняли фильм «Три Христа».