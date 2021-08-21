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25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned

25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned (25 фото)

Автор:
21 августа 2021 15:33
Сообщество : Факты
Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку эрудита   интересные факты   любопытные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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Почему люди обожают смотреть викторины и участвовать в них? Да просто нет большего наслаждения, чем дать правильный ответ на заковыристый вопрос! Это сродни азартной игре - в тот момент, когда задают легкий вопрос и вы знаете ответ на него, в вашем организме происходит всплеск дофамина. Вот 25 лакомых кусочков информации из сообщества Today I Learned, которая поможет подготовиться к грядущим битвам разума.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Today I Learned   Сегодня я узнал   в копилку эрудита   интересные факты   любопытные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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Свирепый Бамбр 3 часа назад
Бил Мюррей - просто красавчег!!! А вообще, пост - говно.
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