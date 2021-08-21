25 любопытных фактов из онлайн-сообщества Today I Learned

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Почему люди обожают смотреть викторины и участвовать в них? Да просто нет большего наслаждения, чем дать правильный ответ на заковыристый вопрос! Это сродни азартной игре - в тот момент, когда задают легкий вопрос и вы знаете ответ на него, в вашем организме происходит всплеск дофамина. Вот 25 лакомых кусочков информации из сообщества Today I Learned, которая поможет подготовиться к грядущим битвам разума.
1. Американские военные использовали суеверия и притворялись вампирами и призраками, чтобы отпугнуть врагов
Они распространяли страшные гороскопы в Германии, устраивали нападения вампиров на Филиппинах, а во Вьетнаме записывали записи с привидениями, которые состояли из жуткой музыки и жутких голосов. Но как следует "сработали" только вампиры.
2. Женщина уволилась с работы, чтобы искать свою собаку, которую сбежала во время грозы во время отпуска в Калиспелле, штат Монтана. Она искала ее 57 дней, развешивая листовки по городу, и в итоге нашла - голодную, но живую
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3. В Британской Колумбии есть группа волков, известная как "морские волки", и 90% их пищи поступает из моря. Их ДНК слегка отличается от ДНК обычных волков, и они каждый день проплывают по несколько километров в поисках пищи
4. Диспетчер поездов Винс Коулман пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти сотни людей. Он предупредил о мощном взрыве судна поблизости
Сообщение было таким: "Задержите поезд. Корабль с боеприпасами загорится в гавани, направляясь к пирсу №6, и взорвется. Думаю, это будет мое последнее сообщение. Прощайте, ребята".
5. Слоны не страдают от рака, поскольку у них есть 20 копий ключевого гена борьбы с опухолями. У людей есть только один
6. В 2012 году британец по имени Уэсли Кэррингтон купил металлоискатель и в течение 20 минут нашел золото римской эпохи стоимостью 100 000 фунтов стерлингов
7. В 1982 году королева Елизавета, королева-мать, была доставлена в больницу, когда рыбья кость застряла у нее в горле, и ей в итоге сделали операцию по ее удалению
Как заядлый рыболов, она спокойно пошутила, когда это было сделано: "Лосось получил обратно свой хребет".
8. Семечки какого-либо конкретного сорта яблони не приведут к появлению яблонь того же сорта. Например, если вы посадили семечки сорта "Гренни Смит", скорее всего, вырастет множество различных и неизвестных видов яблонь
9. Манхэттенский проект был настолько засекреченным, что даже многие рабочие на проекте понятия не имели, что именно делают
Например, на работнице прачечной лежала обязанность "держать инструмент и прислушиваться к щелчку", не зная зачем. Это был счетчик Гейгера, который проверял уровень радиации в униформе.
10. Мы используем 100% нашего мозга. Это миф, что мы используем только небольшую часть нашего мозга - это лишь гипотеза, которую не подтверждают научные данные
11. В 2006 году пара, потерявшаяся на три ночи в горах Сан-Хасинто в Калифорнии, была спасена, потому что сумела зажечь сигнальный огонь. Спички они нашли в заброшенном лагере туриста, который исчез ровно за год до этого
12. Когда Стиву Бушеми было 4 года, его сбил автобус, и ему удалось выжить с переломом черепа. Он получил от города компенсацию в размере 6000 долларов, которая должна была быть получена из трастового фонда, когда ему исполнилось 18 лет
Когда Бушеми исполнилось 18, он использовал часть денег для оплаты занятий по актерскому мастерству.
13. Доктор Геймлих боролся против Красного Креста в течение 20 лет из-за практики "5 ударов в спину", являющейся лучшей альтернативой приему Геймлиха (используется для помощи человеку, который чем-то подавился)
14. В своей речи на премию "Грэмми" за лучший альбом 1976 года Пол Саймон в шутку поблагодарил Стиви Уандера за то, что он не выпустил альбом в том году
Стиви Уандер получал награду "Грэмми" за лучший альбом в предыдущие два года, а затем снова в 1977 году за альбом "Songs in the Key of Life".
15. Мировой рекорд по количеству пассажиров в самолетах был установлен во время эвакуации евреев Израилем из Эфиопии в 1991 году, когда на одном "Боинге 747" находилось не менее 1088 человек, включая двух младенцев, родившихся в этом полете
16. Короля Бельгии Альберта I называют Королем-рыцарем, потому что он лично руководил своей армией в боях на протяжении всей Первой мировой войны. А его жена Елизавета Баварская служила медсестрой в полевых госпиталях на передовой
17. Грабитель банков во Франции сделал фиктивный закодированный документ, который он потребовал в качестве доказательства во время судебного разбирательства
Пока судья был отвлечен документом, Альберт Спаггиари выпрыгнул из окна, благополучно приземлился на припаркованную машину и скрылся на ожидающем мотоцикле. Больше его никто не видел.
19. Блокада конфедератского хлопка президентом Линкольном вызвала голод в английских фабричных городах
Тем не менее страдающие рабочие Манчестера отправили Линкольну письмо поддержки, и он ответил благодарностью и гуманитарной помощью. В Манчестере стоит статуя Линкольна и на ней выгравированы отрывки из обоих писем.
20. Кошки дадут собакам фору по многим тестам на социальный интеллект, но очень немногие ученые настолько терпеливы, чтобы попытаться изучить их
21. После Черной чумы депопуляция в Европе привела к нехватке рабочих, и они смогли требовать повышения заработной платы. По некоторым оценкам, заработная плата рабочего в среднем увеличилась на 50 процентов
23. В Северной Америке и, в частности, в США самые экстремальные погодные условия в мире, в среднем более 10 000 сильных гроз в год, с более чем 1 000 торнадо
22. Австриец оставил 2,4 миллиона долларов французской деревне, которая укрывала его от нацистов
24. Гитлер планировал заменить Берлин мегаполисом "Германия", чтобы продемонстрировать нацистскую мощь
По плану это был масштабный мегаполис с широкими проездами только для военных парадов, автомобильным и пешеходным движением, направленным в подземные туннели, и нигде не было светофоров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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